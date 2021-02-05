Делегат ВНС рассказал о чём хотят говорить белорусы с Лукашенко

Неделя осталась до начала работе VI Всебелорусского народного собрания (ВНС), которое пройдет в Минске 11-12 февраля.

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Какие полномочия Лукашенко отдаст ВНС?

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в начале декабря прошлого года заявил о возможном переводе ВНС в статус конституционного органа, не исключал конституционный референдум и намекал на некий диалог с оппозиционными силами.

По его мнению, нужен орган, который бы стабилизировал ситуацию в стране. При этом Лукашенко хотел поделиться с ВНС полномочиями.

"Если мы снимаем некоторые обязанности с президента, их же надо куда-то передавать. В правительство и парламент эти полномочия не годятся. Куда их передвигать? Надо искать такой орган. А у нас есть Всебелорусское народное собрание. Поэтому некоторые полномочия придется передать", - сказал президент Белоруссии.

Позднее он заявил, что при новой Конституции "работать президентом уже не будет".

Как сказал "Правде.Ру" делегат ВНС, научный сотрудник Центра историко-философских исследований Института философии НАН, директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, самая актуальная повестка ВНС — социально-экономическая.

Она волнует большинство граждан, которые хотят сохранить социальные гарантии государства, отметил он.

Вопросы идеологического характера, по словам политолога, тоже будут подниматься. Самым популярным Алексей Дзермант считает вопрос о семье, то есть, признание, что брак — это союз мужчины и женщины.

Вопрос о вхождении Белоруссии в РФ не найдёт консенсуса

А вот, вопрос о вхождении Белоруссии в состав РФ не стоит.

"Я думаю, что это, в общем-то, не такая тема, которая вызовет консенсус у граждан", — сказал политолог.

Но, тем не менее курс на интеграцию с Россией сохранять необходимо, и он сохраняется, это очевидно, добавил Алексей Дзермант.

Кроме того, конечно, людей волнуют вопросы модернизации промышленности, перехода на новые технологические платформы.

"Нужно понять, какое государство мы строим"

Необходимо также обсудить параметры конституционной реформы — "нужно понимать, какое государство в следующие пять лет мы будем строить", добавил делегат ВНС,

"Про это необходимо и спросить, и высказать, мнение о том, что стоило бы активизировать роль партий, в том числе создавать партию поддержки действующей власти, чтобы она существовала и имела свои структуры, вообще, развивать прогосударственное гражданское общество разными способами", — сказал Алексей Дзермант.

Реакция США и оппозиции

Поверенная в делах США в постоянном совете ОБСЕ Кортни Остриан отметила, что задуманная Лукашенко конференция "не претендует на легитимность", так как "сознательно не привлекает к участию в ней более широкие слои общества, протестное движение и его лидеров". Ради будущего Белоруссии мы вновь призываем режим Лукашенко к открытому диалогу с госпожой (Светланой) Тихановской и другими членами растущего гражданского общества и оппозиции, — приводит слова Остриан TUT. BY.

Заметим, что оппозиция, которая перебралась в Литву и Польшу, сама отказалась от участия в ВНС, заявив о бойкоте, и настаивает на проведении новых выборов.

Оппозиция же в лице Валерия Цепкало объявила о создании "Белорусского демократического форума" — онлайн-площадки для обсуждения будущего страны. Цепкало назвал свой он-лайн форум альтернативой Всебелорусскому народному собранию.

Мнение России

Российский МИД заявил, что "российская сторона поддерживает не персоналии, а суверенный выбор белорусского народа, который был сделан в ходе президентских выборов 9 августа 2020 года. "Считаем Александра Лукашенко законно избранным главой государства", — заявили в МИД России.

"Безусловно, в республике назрели определенные изменения политического устройства, и белорусские власти взяли курс на его модернизации", — уверены в МИД РФ.

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