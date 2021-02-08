Казахский национализм: главные отличия от украинского

В последнее время в Казахстане всё громче стали слышны голоса националистов.

Прошла в парламент партия "Ак жол", выступающая, в частности, за переименование областных центров с русскими названиями на казахские. У нее 10% голосов. Какие у этой партии перспективы в Казахстане?

И как вообще народ относится к националистам?

Об этом в студии программы "Точка зрения" Любовь Степушова поговорила с политиком и экономистом из Казахстана Петром Своиком.

Читайте начало интервью:

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Казахстану стал невыгоден Евразийский союз

— В парламенте Казахстана сейчас 3 партии.

Правящая партия "Нур Отан", будем называть ее центристской, то есть она многовекторная, она за интеграцию, но и за суверенитет, она за всё хорошее против всего плохого, она посередине.

Есть партия "Ак жол" — она даже официально позиционируется как партия бизнеса, но бизнес у нас есть малый, средний — он местный, а есть крупный стратегический — он весь иностранный. За кого она, мы можем примерно догадываться. И она себя красит как националистическую.

Она всерьез говорит о том, что надо, даже на международном уровне, признать голодомор в Казахстане. Понятно, что всерьез власти об этом говорить никак не могут, это была бы такая провокация против себя же, но для отметки, что называется, вполне годится.

Третья партия до последнего времени называлась Народная Коммунистическая, слово "коммунистическая" они выкинули, то есть они теперь бывшие коммунисты. Они тоже за все хорошее, им бы полагалось быть за интеграцию, но они как-то очень аккуратно этой темы избегают.

При этом суверенизация как высшая ценность, отстаиваемая всеми партиями, — это центральный пункт.

Вот такая замкнутая суверенность отдельно взятой республики, совершенно несамостоятельная ни в политическом, ни в экономическом плане.

Плюс еще у нас есть граждане республики всех национальностей, которые составляют народ Казахстана.

Вот это всё разведенные понятия. Казахская нация существует как-то отдельно от граждан республики всех национальностей, и это, между прочим, конституционная норма.

И есть конституционная норма о том, что единственным государственным языком является казахский.

То есть мы сейчас пока в некоем промежуточном положении. Поскольку правильной инвестиционной интеграции пока нет ни с вашей, ни с нашей стороны, поэтому мы пока что исповедуем другие ценности.

Мы не говорим, что наша ценность — это внешняя эксплуатация, но мы и ничего другого не предлагаем, мы просто ждем. А время летит стремительно, может быть, мы даже чего-нибудь хорошего и дождемся.

— Казахский национализм. Я думаю, что Украина прошла этим путем, Белоруссия тоже, и заигрывание с национализмом закончилось плачевно для руководителей. Президент Казахстана поощряет национализм, поощряет сотрудничество с западными структурами. Не секрет, что Казахстан проводит учения НАТО — не роет ли себе могилу Касым-Жомарт Токаев, потакая западному влиянию, этому национализму, прежде всего?

— Руководство Казахстана ни в коем случае не поощряет национализм, оно учитывает национализм и позволяет ему, где надо, отыгрывать, а иногда и само играет на этой стороне, например, переход на латиницу — это же не оппозиция придумала, а власти.

Но первый раз это прозвучало в 2012 году, когда создавался Евразийский экономический союз, вот такая многовекторность в противовес. И сейчас форсируется переход на латиницу, на латинице пишутся теперь вывески, дальше этого дела, я думаю, не пойдет. Но сейчас тоже очень судьбоносный момент.

Говорить о том, что власти Казахстана сваливаются в национализм — неправильно. Этого нет.

И руководство не поощряет эксплуатацию экономики Казахстана на вывоз. Просто так случилось, после развала СССР других вариантов просто не было.

Вот вы смогли у себя посадить Ходорковского, и вас не поломали.

Мы все свои сырьевые ресурсы прямо сразу отдали иностранцам и на этом обеспечили свою стабильность. Можем ли мы сами избавиться от такой своей зависимости? Боюсь, что нет. А кто первый должен закричать? Мы должны закричать "ой, давай объединимся, чтобы начать работать на себя" или вы должны это сказать? Хорошо бы, чтоб хором сказали. А как оно получится, давайте посмотрим.

Казахстан никогда не пойдёт по пути Украины

— Не боится ли Токаев своего смещения под народными протестами? Вот происходит это на Украине, у нас это сейчас затевается, в Белоруссии…

— Национализм очень удобен для кое-кого.

Ладно, выгребают ресурсы, сырье, деньги, но это наша собственная страна, тут мы коренная нация и, наконец-то, получили компенсацию за все прошлые, так сказать, обиды. И теперь мы управляем нашей страной — это дорогого стоит, и мы это никогда не отдадим.

А то, что нас, благодаря замкнутой суверенности, активно эксплуатируют, — ничего страшного. Но это далеко не подавляющая масса населения, я уверен. И идея интеграции у большинства. Это точно.

Поэтому нас ни как Украину, ни даже как Белоруссию особо не уведут…

Любой, кто живет в Казахстане, очень хорошо понимает цену межнационального вопроса и одновременно опасность трепать эту тему.

И это совершенно нормальное чувство самосохранения, оно у власти присутствует.

И если кто-то, сумасшедший или враг, решит тут что-то вбрасывать, то мы на это не поведемся. Это можно говорить вполне уверенно. У нас могут быть какие-то отдельные вспышки, но потом сами участники сильно испугаются, и ничего у нас не будет.