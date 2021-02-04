Западные аналитики рассуждают, почему усилия по свержению Владимира Путина не приводят к успеху.
Как сказал CNBC главный аналитик компании Verisk Maplecroft по анализу рисков по России Дараг Макдауэлл, приговор и тюремное заключение Навального станут "мощным ударом по оппозиции, которая потеряла одного из самых эффективных организаторов и коммуникаторов".
"Ключевой вопрос заключается в том, достигла ли нынешняя волна протестов, вызванная арестом Навального, точки, когда они станут самоподдерживающимися, и будут ли они продолжаться даже после того, как он и его команда будут удалены с (политического) поля", — отметил Макдауэлл.
По его мнению, сегодняшние протесты в "большей степени" являются результатом долгосрочной социальной и экономической стагнации России. Демонстрантами движет не столько политическая программа Навального, сколько общее ощущение, что им надоел статус-кво. Аналитик надеется, что российское население "быстро приближается к пределам своей терпимости".
С Макдауэллом согласен директор по региону EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) и глобальным политическим исследованиям компании TS Lombard Кристофер Гранвиль, который считает, что длительное правление Владимира Путина вступает в завершающую фазу, и "финал затянется с усилением социальной напряженности и поляризации" из-за экономической стагнации.
"База поддержки каждой стороны в российском обществе слишком прочна, чтобы позволить быстро или легко одержать победу. Убрать Навального, будь то убийство или, как сейчас, тюремное заключение, не является "решением": это не какой-то культ личности, движение, которое он стимулировал, знаменует смену поколений. База Путина, по-прежнему, многочисленная, тем временем скреплена рациональными опасениями нестабильности", — сказал Грэнвилл.
Да, этот эксперт логично сомневается в версии о покушении на жизнь Навального по распоряжению российского лидера.
Неизменный русовед Леонид Бершидский в Bloomberg полагает, что "у саги еще может быть новый поворот. Как говорит Бершидскому его интуиция, Путину скоро придется бороться с Юлией Навальной, "чей общественный авторитет повысился после попытки отравления".
"В отличие от Навального, Юлия не судима. Она имеет право на политическую должность. Она харизматична, решительна и способна завоевать симпатию российских женщин. Путину, который долгое время полагался на консервативный женский электорат, будет непросто бороться с ней. Одно дело — нападать на Навального и его ближайших союзников как на "иностранных агентов", и совсем другое — использовать всю мощь государства против верной и красноречивой жены заключенного", — пишет Бершидский.
Ресурc Slate. com в статье: "Почему Путин не в беде — пока" приводит мнение директора Института России в Королевском колледже Лондона Сэма Грина. Этот эксперт пришел к выводу, что Кремль перешел к стратегии принуждения в отношении оппозиции, отказавшись от "убеждения".
По его мнению, именно такие сложные моменты, как сегодня, "помогают режиму Путина развить поразительную стойкость". Это достигается разжиганием " культурной войны", "противопоставляя твердое националистически настроенное большинство все более маргинализируемому и изолированному либеральному классу". Отметим, трезвость в оценке соотношения большинства и меньшинства, в отличие от коллег по цеху.
"Он (Путин) наращивал свою власть методично", — цитирует Slate. com Грегори Фейфера, бывшего корреспондента NPR в Москве. "Он сделал это методом проб и ошибок". Но нынешний момент, по мнению Фейфера, может быть очень показательным для "бесчисленного количества простых россиян, которые, несмотря на свое возможное (!) отвращение к грубой автократии Путина, на протяжении многих лет оставались политически не вовлеченными или иным образом молчаливыми".
Не знаком, видимо, Фейфер и другие цитируемые эксперты с российским глубинным народом, надо было почитать Вячеслава Суркова. Проблема в том, что за борьбой с коррупцией Навального не скрывается, а выпирает желание Запада расчленить Россию, уничтожить её суверенитет, насадить свои содомисткие "либеральные ценности", присвоить её ресурсы. Нет уж, лучше мы сами справимся с коррупцией, через одно-два поколения это обязательно произойдёт.
А Западу через какое-то время Владимир Путин покажется милым человеком, который хотел жить дружно со всеми, но ему не дали.
Тимоти Эш, старший стратег по развивающимся рынкам в Bluebay Asset Management, сказал CNBC, что санкции будут усиливаться.
"Возможно, мы не увидим эти акции на этой неделе, это может занять недели или несколько месяцев, но, я думаю, что когда они появятся, мы будем удивлены их масштабом ", — сказал Эш CNBC. По его словам, надо "дать понять Путину: мы знаем, что вы делаете, мы знаем, что вы понимаете только силу, и вот она".
Эш добавил, что ожидает "поступательного подхода к противодействию наступательной кампании Путина против западных либеральных рыночных демократий".
В редакционной статье Chicago Tribune утверждает, что правильный подход к России — это сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес.
"Но если требуются санкции, используйте их. Если замораживание активов за рубежом, принадлежащих кремлевским друзьям, оправдано, заморозьте их", - призывает газета.
Редакторы Chicago Tribune не понимают, что если было чего замораживать, то давно бы заморозили.
Джейк Рудницкий в Bloomberg указывает, что отношения России с Вашингтоном уже достигли негативного апогея после окончания холодной войны, а это означает, что на международной арене "влияние Байдена ограничено".
Более актуальными могут быть внутренняя политика и события в бывших советских республиках, полагает Рудницкий.
"Оппозиция клянется продолжать оказывать давление, проводя новые акции протеста, в то время как массовое движение в соседней Беларуси на Запад пошатнуло 26-летнее президентское правление союзника Александра Лукашенко", — пишет он.
Этот аналитик, что называется, зрит в корень, Запад не будет применять секторальных и финансовых санкций, а будет поджигать Россию и страны постсоветского пространства изнутри, но не факт, что на смену Лукашенко в Белоруссии придёт местный Порошенко или Зеленский, скорее дело закончится укреплением позиций России, как это произошло на Южном Кавказе.
В целом, Владимиру Путину не будет плохо ни пока, ни в будущем.
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