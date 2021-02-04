Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Автор Любовь Степушова

Вопрос дня: почему Путин не в беде из-за Навального

Мир

Западные аналитики рассуждают, почему усилия по свержению Владимира Путина не приводят к успеху.

ИТОГИ НЕДЕЛИ | Навальный пошел ва-банк, ковидный ГУЛАг и транзит власти

Где же она, поддержка Навального народом России?

Как сказал CNBC главный аналитик компании Verisk Maplecroft по анализу рисков по России Дараг Макдауэлл, приговор и тюремное заключение Навального станут "мощным ударом по оппозиции, которая потеряла одного из самых эффективных организаторов и коммуникаторов".

"Ключевой вопрос заключается в том, достигла ли нынешняя волна протестов, вызванная арестом Навального, точки, когда они станут самоподдерживающимися, и будут ли они продолжаться даже после того, как он и его команда будут удалены с (политического) поля", — отметил Макдауэлл.

По его мнению, сегодняшние протесты в "большей степени" являются результатом долгосрочной социальной и экономической стагнации России. Демонстрантами движет не столько политическая программа Навального, сколько общее ощущение, что им надоел статус-кво. Аналитик надеется, что российское население "быстро приближается к пределам своей терпимости".

С Макдауэллом согласен директор по региону EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) и глобальным политическим исследованиям компании TS Lombard Кристофер Гранвиль, который считает, что длительное правление Владимира Путина вступает в завершающую фазу, и "финал затянется с усилением социальной напряженности и поляризации" из-за экономической стагнации.

"База поддержки каждой стороны в российском обществе слишком прочна, чтобы позволить быстро или легко одержать победу. Убрать Навального, будь то убийство или, как сейчас, тюремное заключение, не является "решением": это не какой-то культ личности, движение, которое он стимулировал, знаменует смену поколений. База Путина, по-прежнему, многочисленная, тем временем скреплена рациональными опасениями нестабильности", — сказал Грэнвилл.

Да, этот эксперт логично сомневается в версии о покушении на жизнь Навального по распоряжению российского лидера.

Неизменный русовед Леонид Бершидский в Bloomberg полагает, что "у саги еще может быть новый поворот. Как говорит Бершидскому его интуиция, Путину скоро придется бороться с Юлией Навальной, "чей общественный авторитет повысился после попытки отравления".

"В отличие от Навального, Юлия не судима. Она имеет право на политическую должность. Она харизматична, решительна и способна завоевать симпатию российских женщин. Путину, который долгое время полагался на консервативный женский электорат, будет непросто бороться с ней. Одно дело — нападать на Навального и его ближайших союзников как на "иностранных агентов", и совсем другое — использовать всю мощь государства против верной и красноречивой жены заключенного", — пишет Бершидский.

Ресурc Slate. com в статье: "Почему Путин не в беде — пока" приводит мнение директора Института России в Королевском колледже Лондона Сэма Грина. Этот эксперт пришел к выводу, что Кремль перешел к стратегии принуждения в отношении оппозиции, отказавшись от "убеждения".

По его мнению, именно такие сложные моменты, как сегодня, "помогают режиму Путина развить поразительную стойкость". Это достигается разжиганием " культурной войны", "противопоставляя твердое националистически настроенное большинство все более маргинализируемому и изолированному либеральному классу". Отметим, трезвость в оценке соотношения большинства и меньшинства, в отличие от коллег по цеху.

"Он (Путин) наращивал свою власть методично", — цитирует Slate. com Грегори Фейфера, бывшего корреспондента NPR в Москве. "Он сделал это методом проб и ошибок". Но нынешний момент, по мнению Фейфера, может быть очень показательным для "бесчисленного количества простых россиян, которые, несмотря на свое возможное (!) отвращение к грубой автократии Путина, на протяжении многих лет оставались политически не вовлеченными или иным образом молчаливыми".

Не знаком, видимо, Фейфер и другие цитируемые эксперты с российским глубинным народом, надо было почитать Вячеслава Суркова. Проблема в том, что за борьбой с коррупцией Навального не скрывается, а выпирает желание Запада расчленить Россию, уничтожить её суверенитет, насадить свои содомисткие "либеральные ценности", присвоить её ресурсы. Нет уж, лучше мы сами справимся с коррупцией, через одно-два поколения это обязательно произойдёт.

А Западу через какое-то время Владимир Путин покажется милым человеком, который хотел жить дружно со всеми, но ему не дали.

Как должен реагировать Запад на арест Навального

Тимоти Эш, старший стратег по развивающимся рынкам в Bluebay Asset Management, сказал CNBC, что санкции будут усиливаться.

"Возможно, мы не увидим эти акции на этой неделе, это может занять недели или несколько месяцев, но, я думаю, что когда они появятся, мы будем удивлены их масштабом ", — сказал Эш CNBC. По его словам, надо "дать понять Путину: мы знаем, что вы делаете, мы знаем, что вы понимаете только силу, и вот она".

Эш добавил, что ожидает "поступательного подхода к противодействию наступательной кампании Путина против западных либеральных рыночных демократий".

В редакционной статье Chicago Tribune утверждает, что правильный подход к России — это сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес.

"Но если требуются санкции, используйте их. Если замораживание активов за рубежом, принадлежащих кремлевским друзьям, оправдано, заморозьте их", - призывает газета.

Редакторы Chicago Tribune не понимают, что если было чего замораживать, то давно бы заморозили.

Джейк Рудницкий в Bloomberg указывает, что отношения России с Вашингтоном уже достигли негативного апогея после окончания холодной войны, а это означает, что на международной арене "влияние Байдена ограничено".

Более актуальными могут быть внутренняя политика и события в бывших советских республиках, полагает Рудницкий.

"Оппозиция клянется продолжать оказывать давление, проводя новые акции протеста, в то время как массовое движение в соседней Беларуси на Запад пошатнуло 26-летнее президентское правление союзника Александра Лукашенко", — пишет он.

Этот аналитик, что называется, зрит в корень, Запад не будет применять секторальных и финансовых санкций, а будет поджигать Россию и страны постсоветского пространства изнутри, но не факт, что на смену Лукашенко в Белоруссии придёт местный Порошенко или Зеленский, скорее дело закончится укреплением позиций России, как это произошло на Южном Кавказе.

В целом, Владимиру Путину не будет плохо ни пока, ни в будущем.

Читайте по теме: Путинология в США вышла на новые рубежи

Лукашенко отомстил: перевалки нефти в Клайпеде не будет

В случае войны Россия не обязана спасать Казахстан

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Темы санкции владимир путин алексей навальный
Новости
Минск и Петербург свяжет новый автобусный маршрут
"Тамбов" доиграет сезон: клуб получит 51 млн от РПЛ
Ксения Собчак объяснила, что составила с мужем брачный договор
Пилот "Формулы-1" Мазепин оштрафован за проезд на красный свет
Китайский танк Type 15 испытали на высокогорье
Сборная России показала кадры подготовки к чемпионату мира по биатлону
Бабочки вдохновили инженеров на разработку более совершенных дронов
Звезда сериала "Ольга" разорвала отношения с режиссером Сигаревым
США могут помочь Украине летальным оружием
США заморозили вывод своих войск из Германии
Последние материалы
США могут помочь Украине летальным оружием
США заморозили вывод своих войск из Германии
Почему россияне массово забыли про грамотность
Дана Борисова опубликовала видео признание Анны Калашниковой
Власти Швеции запретят въезд в страну без отрицательного ковид-теста
Найден способ ловли инопланетян
Клубы РПЛ готовы помочь "Тамбову" доиграть сезон
Палеонтологи раскрыли истинную причину смерти Чингисхана
Для "Дома-2" хотели приобрести сталинскую высотку 
В МИД объяснили пристальное внимание Запада к протестам в РФ
Популярное
Мир. Новости мира
Макрон на русском прокомментировал приговор Навальному

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал приговор Алексею Навальному в Twitter, используя русский язык.

Макрон на русском прокомментировал приговор Навальному
"Спутник V" нанёс удар по высокомерию немецких СМИ
Новости медицины
"Спутник V" нанёс удар по высокомерию немецких СМИ
Суды
Политолог: дело Навального показало, что в России правит не закон
Мир. Новости мира
Псаки решила пошутить про Космические силы США и... вновь села в лужу
Наталия Красовская Несанкционированные митинги: как манипулируют сознанием Наталия Красовская Василий Амирджанов Приговор Навальному может больно ударить по России Василий Амирджанов Любовь Степушова Зеленский на ручном управлении Байдена. Украине не до славы Любовь Степушова
Экономика и бизнес
Приговор Навальному "уронил" рубль: инвесторы уходят из России
Политика. Новости и аналитика
Москва обдирает регионы — людям надоело терпеть
Заслуженный адвокат РФ рассказала о промахах защиты Навального
Происшествия
Заслуженный адвокат РФ рассказала о промахах защиты Навального
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников