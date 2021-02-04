Борьба со СМИ - плохой сценарий для диктаторов

На свете нет ужаснее напасти, чем идиот, дорвавшийся до власти!

Леонид Филатов

2 февраля Владимир Зеленский своим указом ввёл в действие решение СНБО о применении санкций сроком на 5 лет в отношении народного депутата Тараса Козака (ОПЗЖ) и его активов — телеканалов NewsOne, Zik и 112.

Впервые в истории Украины без суда и следствия закрывают крупнейшие новостные телеканалы. Также не было аналогов введения санкций против гражданина Украины (по закону это возможно лишь против иностранцев). После указа эти каналы сразу вынужденно прекратили обычное вещание и остались только на YouTube. Представляем пояснение самого гаранта непонятно чего (теперь уж точно и не свободы слова) и комментарии украинских политиков и экспертов.

"Коллегиальное и юридически мотивированное решение о санкциях в отношении физического и юридических лиц принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для этого. Благодарен членам Совета национальной безопасности и обороны за ответственную и быструю реакцию. Благодарен и представителям гражданского общества за то, что абсолютно точно поняли и поддержали необходимость этого решения СНБО. Откровенная и манипулятивная пропаганда должна получить жёсткую реакцию именно общества. Работа Службы безопасности также заслуживает отдельной благодарности. Никакого сомнения, что все угрозы национальной безопасности Украины получат эффективный и законный ответ", — заявил президент Украины Владимир Зеленский

А что думают эксперты и политики Украины

Министр культуры Александр Ткаченко:

"Мы направим компании YouTube решение СНБО Украины относительно санкций против телеканалов с просьбой закрыть их страницы. Хотя YouTube руководствуется собственной политикой по закрытию аккаунтов, но уверен: популярная платформа должна знать, кто именно и как финансирует и производит враждебный контент. Посольство США (которое многие обоснованно подозревают в инициировании этого запрета телеканалов) практически это подтвердило публикацией на своём сайте: "США поддерживают усилия по противодействию злонамеренному влиянию России, предпринятые Украиной в защиту суверенитета и территориальной целостности в соответствии со своим законодательством. Мы все вместе должны работать, чтобы не давать возможность использовать дезинформацию как оружие в информационной войне против суверенных государств".

Политолог Александр Дудчак:

"Украинские телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK прекратили вещание после указа Зеленского о применении к ним санкций. Алло, Европа! Америка! Вы там все Навальным заняты? Пощупайте пульс демократии Украины! Он давно перестал биться. Зе, кто же тебе такое насоветовал?!"

Социолог Сергей Белашко:

"Какое жестокое политическое самоубийство… Попытки незаконно подчинить себе Конституционный суд, крайне неудачные назначения глав обладминистраций, санкции против компаний из Китая (крупнейшего экономического партнёра Украины), преследование попавшего под американские санкции соратника Александра Дубинского, теперь ещё и запрет оппозиционных телеканалов. Всё это на фоне окончательного развала "монобольшинства" в парламенте и запуска спикером собственного политпроекта, жёстких и уже публичных разборок в руководстве Минобороны и СБУ, открытой конкуренции Ахметова и Коломойского на всех площадках госуправления, охлаждения отношений с европейскими партнёрами, полного провала с привлечением инвестиций… Наверное, именно так выглядит мем "Слабоумие и отвага".

Политический обозреватель Елена Маркосян оттолкнулась от событий с Крымом и Донбассом. Почему тысячи погибли и сотни тысяч прошли грязную войну, корни которой в преступном госперевороте 2014? Потому, что все считали, что этого не может быть никогда.

"Никто не верил, что армия начнёт бомбить свои города и обстреливать сёла, государство запретит детям учиться на родном языке, а его идеологи начнут обливать грязью прошлое наших отцов и дедов. Это казалось невозможным. Сейчас это стало нашей реальностью, и закрытие трёх телеканалов на этом фоне выглядит "незначительной" деталью и логичным продолжением целой цепочки преступлений, совершённых против страны и народа.

Это горькая правда и уже факт истории. Что дальше? Что ещё случится из того, чего не может быть никогда? Военная операция в Донбассе? Мне интересно: Баканов, вроде как друг Зеленского и, по словам Данилова, "самый умный глава СБУ". И как же этот умник смог вот так предать своего друга-президента и подтолкнуть его к прямому нарушению Конституции и законов Украины? По сути, он либо толкнул его на совершение уголовного преступления, либо ничего не сделал, чтобы предотвратить это. Предал Закон и Порядок, а значит, предал Родину. И предал друга. И во имя чего? Ну ладно, друг оказался мокрицей, но разве этим можно оправдать предательство? А ведь ещё совсем недавно обоим друзьям это тоже казалось абсолютно невозможным…"

Политический эксперт Даниил Богатырёв:

"Запрет 112, NewsOne и ZIK лишь усилит Виктора Медведчука и недовольство внешним управлением. Когда советская власть топорно и сиволапо судила поэта Иосифа Бродского за "тунеядство", Анна Ахматова чрезвычайно точно отметила: "Ах, какую биографию делают нашему рыжему!" Так же и в ситуации с санкциями против оппозиционных каналов и в конечном итоге — Виктора Медведчука и ОПЗЖ. Власти думают, что, закрыв 112, NewsOne и ZIK, они купируют нарастающий в обществе дискурс о внешнем управлении со стороны США и его вреде и остановят рост рейтингов ОПЗЖ на фоне недовольства внешним управлением. Но на самом деле будет строго наоборот: запретив оппозиционные каналы, власти как бы вручили им знак качества. "Запрещают — значит, они говорят правду", — подумают граждане. В итоге недовольство внешним управлением и неприятие США в обществе будет нарастать, рейтинг ОПЗЖ — тоже, а вот рейтинг Зеленского и "Слуг народа" продолжит крутое пике".

Медиаэксперт Анатолий Шарий:

"В России запретили оппозиционный телеканал "Дождь". Ой, то есть это не в России, и не "Дождь", и не телеканал, а телеканалы. Диктатура как она есть. Настоящая. Преступный отброс перешёл все грани и сделал то, на что не решился Порошенко. Зеленский решил запретить ВСЕ оппозиционные каналы на Украине, также в качестве новшества — были введены санкции против ГРАЖДАНИНА УКРАИНЫ Козака. Я положу все силы, чтобы тебя и твою банду посадили, мерзавец сумасшедший".

Бизнесмен Александр Меламуд отметил, что санкции в отношении гражданина Украины — абсолютно незаконная мера. "Гарант нарушает закон. Не страшно Вам, господин ЗЕ? Рано или поздно Вы уйдёте, а преступление Ваше могут расследовать".

Политтехнолог Сергей Слободчук подчеркнул, что если через несколько дней этот указ отменят через суд — Зеленский и компания будут смотреться убого и смешно. "Извините, а как это — санкции против гражданина своей же страны? Или "зелёные" ребята настолько прониклись "родным" американским патриотизмом? А вот такого действительно даже при Порошенко не было".

Политолог Елена Лёшенко:

"На свете нет ужаснее напасти, чем идиот, дорвавшийся до власти". Классика вечна. Ну что, начало конца Зе? Или вообще всей страны?"

Народный депутат Александр Дубинский:

"Как дела на Титанике? Айсберг уже виден?"

Политик Александр Скубченко:

"Зеленский ввёл санкции в отношении гражданина Украины и запретил вещание трёх национальных телеканалов. Я уже даже не представляю, чего можно ещё от Зеленского ожидать. Можно теперь посадить всех, кто в Фейсбуке критикует. Можно стариков, у которых нет денег на твои тарифы, расстреливать. Не стесняйся, диктатор. Западные "партнёры" не осудят, МВФ одобрит".

Адвокат Максим Могильницкий отметил, что закон "О санкциях" — уродливое дитя эпохи Порошенко - разрабатывался и принимался исключительно для устранения бизнес-конкурентов и неплохо себя зарекомендовал. Прост и безотказен, как автомат Калашникова. "Список неугодных утверждается на заседании СНБО, издаётся соответствующий указ, и у кого-то больше нет конкурентов. Ни судебных решений, ни доказательств, ни внятных объяснений. Такой вот государственный бан. Но даже Порошенко не решался вводить санкции против украинских граждан и юридических лиц. И вовсе не потому, что застенчивый. Просто законом это не предусмотрено. Уверен, что в ближайшие дни нас попробуют накормить чёрствой сказочкой о контроле телеканалов государством-агрессором. Доказательств мы, ясное дело, не увидим — не в суде чай. На днях Верховный суд принял решение, в котором разъяснил, что вовсе не СНБО, а лично президент несёт ответственность за введение санкций. То есть оппозиционные телеканалы нам выключил Зеленский, а не кто-то там. И вроде пора бы нам отучить себя удивляться, но с каждым днём президентские фортели всё больше напоминают сюжеты из книги под названием "Уголовный кодекс". Либо Владимир Александрович собой не владеет, либо получил гарантии того, что по окончании каденции окажется в том же шоколаде, что Порошенко".

Экс-сотрудница Офиса президента Марина Ставнийчук:

"Всем вменяемым в нашем государстве понятно: Зе спасает свою шкуру и остатки рейтинга. Также банально отвлекает людей от невыполненных обещаний по тарифам. Ни о какой национальной безопасности здесь и речи нет. Ключевая проблема нынешней власти — недоверие к ней! Не верю ни одному слову президента Зеленского и его команды. Борьба со СМИ завершается плохо для диктаторов. Традиционно! Это политический аспект. Ну, а теперь о правовой основе. Закон Украины "О санкциях" содержит чёткий перечень субъектов, в отношении которых могут применяться санкции. Там нет никакой правовой возможности применять санкции в отношении граждан Украины и украинских юридических лиц! Санкции принимаются СНБО и вводятся в действие указом президента Украины после утверждения в течение 48 часов со дня издания постановлением Верховной рады! И только после соблюдения такой процедуры санкции могут быть введены. На каком основании каналы были фактически выключены до принятия решения украинским парламентом? Всё, что произошло — это хаос, неправовой произвол! Это преступление власти! Казалось, что в этой стране за последние годы было всё. Но Зеленский переплюнул в злоупотреблении правом даже Порошенко. Сначала пытался уволить весь состав Конституционного суда. О свободе слова даже и начинать не стоит говорить — на эту европейскую ценность в нашей власти давно никто не обращает внимания. Наоборот, с этим общественным явлением власть активно борется. Хотите знать, как рушатся государства — анализируйте новейшую украинскую историю. Мы стали плохим примером, хотя ещё до недавнего времени считались самой первой страной на постсоветском пространстве, которая стояла на демократическом пути развития. Сегодня чем дальше, тем больше наше государство становится авторитарным, теряет остатки государственной и народной суверенности. Это добром не завершится. Мне грустно. Нет, меня это здорово возмущает!!!"

Экономист Алексей Кущ:

"Ключевое заблуждение любой тоталитарной системы, насаждающей доминирующую идеологию и её сторонников: они думают, что все их проблемы заключаются в инакомыслии и инакомыслящих — мол, не будет их и заживём. Коммунистам мешала интеллигенция. Нынешней власти — уже целые пласты общества. То есть вместо самоанализа, поиска причин собственной неэффективности и источников смысловой деменции они пытаются жить, отсекая "лишнее", не согласующееся с ними. Диалектика такого отсечения в стиле политической бритвы Оккамы очень проста: сегодня отсекли 30% несогласных на востоке, завтра — 30% в центре, послезавтра 30% на западе. В финале остаётся одна пресс-служба президента и искажённая реальность в голове "лидера нации". Можно бесконечно долго убеждать себя в том, что это война с Кремлём и плести прочую чушь. Для любого мыслящего человека суть очевидна. Произошедшее — это не о противостоянии с РФ вовне, это об удержании при власти внутри. Скрытые рейтинги и реальная аналитика показали полный разгром нынешней власти. Зеленский здесь — как игрок в дурака, у которого на руках одни шестёрки. Когда только он пришёл к власти, я сказал, что это президент-голограмма: с ним бессмысленно что-то обсуждать. Сегодня он обещает снизить тарифы в 2 раза, а завтра он их в 2 раза подымает. Сегодня он говорит о том, что не будет закрывать каналы, а завтра блокирует сразу 3. Просто источник света этой голограммы находится за пределами нашего диалога. Вместо того, чтобы объединить страну, он её расшивает. Ведь закрывая каналы, он не сможет изменить отношение к власти миллионов граждан, которые эти каналы смотрят. И тем, кто сегодня радуется, я бы хотел сказать лишь одно: хватит не любить своих братьев и сестёр на востоке и юге! Они никогда не были в политическом плане пророссийскими. Всё, что им нужно — это социальное, сильное государство и право на культурную самореализацию. Самоутверждайтесь на собственном успехе, а не на втаптывании в грязь других. Действия Зеленского — это вовсе не удар по Кремлю, а, скорее, наоборот. Уже завтра в РФ за "терроризм" закроют оппозиционные СМИ и будут кивать на Украину. А послезавтра социальный радикализм с экранов телевизоров перейдёт на микроуровень, с домашних диванов — на улицы. Не по Сеньке шапка играть в диктатора. Идеологический угар скоро спадёт, и сторонники репрессий против инакомыслия проснутся в своих квартирах. В той же самой коллапсирующей экономике — "кукурузном поле" с теми же тарифами. В стране, которая в прямом смысле физически вымирает. Судорожно они начнут искать очередную причину-врага и на этот раз будут находить "кремлёвских шпионов" среди своих. Когда-то Эрнест Хемингуэй взял название своего романа из знаменитой проповеди английского философа и поэта Джона Донна: "Нет человека, который был бы как Остров, сам по себе, каждый человек есть часть Материка, часть Суши; и если волной снесёт в море береговой Утёс, меньше станет Европа, и так же, если смоет край мыса или разрушит Замок твой или друга твоего; смерть каждого Человека умаляет и меня, ибо я един со всем Человечеством, а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе". Подумайте о последней фразе".

Народный депутат (ОПЗЖ) Вадим Рабинович тоже посетовал, что президент Украины окончательно превратился в диктатора. "Это не громкие слова ради заголовка, а суровая реальность. Человек действует вне своих полномочий, нарушает законы и плюет на судебную систему. В какой вообще стране гарант конституции вводит санкции против своих граждан? И каким образом это можно сделать без решения суда в единоличном порядке? Зеленский перешёл красные линии, поиздевался над избирателями и страной. Обратного пути для него нет. Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" инициирует импичмент президенту страны Владимиру Зеленскому после его решения ввести санкции против украинских телеканалов. В ближайшее время мы проведём чрезвычайный съезд партии, который определит наши дальнейшие шаги".