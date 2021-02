Украина: эпидемия ковида закончится раньше, чем в стране появится вакцина

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в феврале Украина как одна из беднейших стран планеты бесплатно получит 117 000 доз прививки компании Pfizer.

Но это ещё якобы не всё: мол, ожидается получение от 2,2 млн до 3,7 млн (оцените разброс!) доз вакцин компании AstraZeneca. Ну да, конечно: британцы в 3 раза сократили продажу прививок в Евросоюз, чтобы подарить их Украине! Такое впечатление, что юморист в украинской власти не только свадебный президент…. Кстати, Владимир Зеленский заявил, что вакцинация должна быть добровольной, но надеется, что жители страны проявят высокую сознательность. И вот что интересно: много ли найдётся желающих уколоться этой отравой от Pfizer, от которой умирают и становятся инвалидами?

В то же время Киев отказывается регистрировать, закупать и даже производить российскую вакцину от коронавируса. Почему-то резко замолчали о поставках мифической китайской вакцины — как многие эксперты и предполагали, эта ситуация напоминала знаменитый анекдот про двух посредников, договорившихся о поставке партии товара: один отправился искать необходимое, а второй — деньги.

Напомню, что ещё в декабре харьковская компания "Биолек" подала заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" на Украине с целью развернуть у себя её производство. Тем более, что глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев поведал, что на "Биолека" уже были произведены первые тестовые разливы вакцины. Об этом главный украинский оппозиционер Виктор Медведчук договорился с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако на этом процесс застопорился.

В интервью The New York Times Владимир Зеленский пытался оправдать отказ от "Спутника V": "Конечно, объяснить украинскому обществу, почему если Америка и Европа не дают тебе вакцину, ты не должен брать её у России, — любому человеку, который умирает, объяснить это невозможно. Мы не должны допускать того, чтобы Украина принимала российскую вакцину, которая не прошла все испытания. У нас с вами нет реальных доказательств, что эта вакцина имеет стопроцентный положительный эффект. Более того, я не могу взять ответственность за вакцину, последствий действия которой мы не знаем".

Свадебный президент как всегда соврал: все этапы традиционных испытаний не прошла пока ни одна вакцина в мире! Однако известно о минимум сотне умерших от прививки компании Pfizer и нескольких сотнях ставших инвалидами. Но это не остановило от получения этой вакцины, кроме всего, требующей особых условий хранения и транспортировки — ниже -70 градусов.

Как известно, ярой противницей всего советского и российского являнтся "миссис Смерть" — засланная американка Ульяна Супрун, которая несколько лет уничтожала украинскую медицину:

закрыла тубдиспансеры и психлечебницы,

ликвидировала санэпидемслужбу

и разрешала ввоз только американских лекарств и препаратов.

В результате отказа от российской противокоревой вакцины на Украине случилась эпидемия этой болезни. Даже после того, как её выгнали из "министерства захоронения", она продолжает изрыгать русофобскую желчь и вмешиваться, в частности, в закупки медпрепаратов.

Не промолчала, разумеется, и американский посол Кристина Квин. Иногда отрываясь от любовных утех с карманным "антикоррупционером" госдепа Виталием Шабуниным, дипломатка всё же успевает заниматься и своей главной обязанностью — руководить Украиной. Поэтому она для подтверждения сказанного соотечественницей вызвала к себе Степанова и разъяснила в доступной ему форме who is who.

Внушения поставленного в угол министра ей показалось мало, и поэтому на сайте посольства появилось "домашнее задание" для всего правительства:

"Украина НЕ будет закупать российскую вакцину от Covid, которая не прошла клинических испытаний на безопасность".

Степанов оказался прилежным учеником! И уже в своём интервью украинскому СМИ он продемонстрировал полученные знания:

"В перечне производителей вакцин, которые постепенно будут заходить на украинский рынок, не будет российской вакцины "Спутник V" ни при каких обстоятельствах. Поэтому можем на эту тему больше не дискутировать".

В эту дискуссию включился и вездесущий министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который традиционно противник всего российского:

"Россия заботится не о здоровье украинцев, а о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путём поставки вакцины. Я против неё, даже если бы она была действенной. Я хочу чётко сказать, что пропагандистские возможности "Спутника V" намного превышают его реальные возможности и эффективность".

Это просто невозможно, чтобы на Украине производили российскую вакцину: слишком сильно поругались власти Украины и России после ухода Крыма, поясняет президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Если бы этого не случилось, то Украина без проблем и закупала, и производила российскую вакцину. А сейчас ни одна украинская власть ни за что не пойдёт на сотрудничество с российским бизнесом, а тем более — в таком злободневном вопросе как, вакцина. Поэтому пока что ждём нероссийскую вакцину, но, скорее всего, на Украине эпидемия коронавируса закончится раньше, чем у нас появится вакцина от него, резюмирует аналитик.

Скорее всего, так и будет развиваться ситуация: нарушить указания американского посольства Зеленский и его весёлая команда не рискнут, и уж тем более после прихода в США демократов к власти, констатирует аналитик Сергей Саливон. Будут отвлекать народ разной ерундой, рассказывать о нескончаемой череде "перемог" (побед — укр.) и т. п. Параллельно, конечно, возникнет нелегальный коммерческий рынок вакцин (включая, разумеется, и "Спутник V"), которые сюда будут ввозиться мимо власти. Когда государство всё же сюда что-то в небольших количествах завезёт (безусловно, с жёстким распилом), то будет опять объявлена перемога, уверен Саливон.

Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) инициировала сбор подписей для регистрации "Спутника V" на территории страны.

"Вместо того чтобы думать, как спасать людей, как вести переговоры о вакцине, нам начинают рассказывать о том, что Россия — агрессор. Но при этом сегодня Россия для Украины — второй по объёму партнёр по торгово-экономическим отношениям. Значит, торговать с Россией можно, продавать отдельные виды продукции можно, закупать продукцию по импорту можно, а вакцины — нельзя", — возмутился Виктор Медведчук.

Но слова лидера ОПЗЖ вряд ли образумят Зеленского, считающего Медведчука личным врагом. Только по этой причине гарант непонятно чего воспрепятствовал возвращению на родину четырёх украинок, удерживаемых на неподконтрольной территории Донбасса — об их освобождении без каких-либо условий договорился оппозиционер. Кстати, партия Петра Порошенко и вовсе предлагает законодательно запретить российские вакцины — вот так они "беспокоятся" о здоровье жителей страны. Так что петиция ОПЗЖ, даже если наберёт большое число подписей, никак не повлияет на позицию Зеленского и всей украинской власти. Киев настолько зависим от США, МВФ, ЕС и НАТО, что абсолютно неспособен на какие-либо самостоятельные шаги практически в любом направлении. Поэтому горе-президенту и его команде абсолютно наплевать на реакцию украинского общества. Более того: по приказу "вашингтонского обкома" Зеленский предал даже своего сокомандника — народного депутата Александр Дубинского, впавшего в немилость минфина США.