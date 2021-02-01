Трамп ушёл, борьба продолжается

Взгляд на недавнюю конфликтную смену власти в США. — На что надеялся Трамп, почему не пошёл до конца? Кто за него? Чем отметится Байден? Как простые американцы воспринимают происходящее? Как изменились США? Почему радикализировались? Как события в Америке могут развиваться дальше? На эти и другие вопросы ведущего "Правды.Ру" Игоря Шатрова ответила американский журналист и социальный аналитик Ксения Кириллова.

Читайте начало интервью:

Американский взгляд на нынешнюю Америку

Trump delete? — Нет!

Ксения Кириллова: Трамп предстал в образе жуликоватого пастора, а Байден — доктора Айболита

США — глобальный заговор или несовершенство систем

— Ксения, как Трамп реагировал на поражение? Что происходило во внутренней политике США перед сменой власти? Сможет ли Трамп поспорить с демократами и республиканцами, если всё-таки создаст новое движение или партию?

— Насчет третьей партии действительно уже все думают. С одной стороны, Дональда Трампа не хватило на это, у него инстинкт самосохранения сработал. Хотя его сторонники ждали, что он объявит военное положение, скажет, что в выборы было вмешательство со стороны Китая, на этом основании отменит результаты выборов и введет войска в Вашингтон. Они реально всего этого ожидали.

Республиканская партия попала в достаточно сложную ситуацию со всеми этими событиями. Они не могли к таким радикальным идеям примкнуть, потому что объективно нет доказательств массового заговора, фальсификации.

Если они без доказательств отменят результаты выборов, их же обвинят в госперевороте. Старый истеблишмент, естественно, боится таких вещей. Они начали пытаться сидеть на двух стульях, потому что сливать Трампа в открытую они тоже боятся, чтобы не потерять его электорат.

Кто — за Трампа?

Потому что среди его сторонников сейчас действительно очень большой процент тех, кто верит лично ему. Трамп привел часть радикально левых в свой электорат, часть радикально правых, которые раньше не голосовали вообще. Он увеличил базу Республиканской партии, но он же ее и радикализовал.

Такая тенденция на первых порах приносит тактическую пользу, но ответка на его действия сильнее бьет, приносит больше минусов, чем была первоначальная польза.

Трамп вроде привлек к ним базу, но дальше у них возникает дилемма: солидаризироваться с ним до конца они не могут, а базу терять жалко. Она же почти вся — протрамповская, там — больше 90% за него. И они решили сидеть на двух стульях.

Дальше начался цирк — они пытаются от Трампа публично не открещиваться. Штат Техас подал иск по поводу выборов, под которым много республиканцев подписалось.

С другой стороны, республиканские секретари штатов, которые сертифицировали победу Байдена, губернаторы этих штатов и даже консервативные судьи, которые были назначены Трампом, отклоняли его иски. То есть — потихонечку истеблишмент его сливает, но пытался сделать это незаметно.

Но если кого-то долго и упорно сливать, рано или поздно это замечают. Соответственно, сторонники Трампа начали их называть предателями. Трамп, видя эту тенденцию, понимал, что у него не хватит ресурса перевернуть результаты выборов.

Он звонил секретарям штатов, губернаторам, подавал иски в суды, но сам не решился возглавить такую кампанию. И никто другой за него это не сделал.

— Станет ли Байден новым Обамой, будет ли он продолжать ту политику? Или после четырех трамповских лет нельзя просто забыть и перечеркнуть все то, что сделал Трамп на американском и внешнеполитическом пространстве?

— Забыть нельзя. Эти люди радикализованы, они не верят Байдену. Многие их них не верят сегодняшней Республиканской партии, потому что стратегия не удалась. Трамп тоже стал этих людей сливать, выступать в качество голубя мира, не возглавил восстание, как от него ждали.

Но это не слишком на них повлияет. Это — американцы. Какой бы у Трампа не был имидж вождя, они все равно считают, что за свою страну мы должны драться сами.

Они видят ситуацию так: Он пытался что-то сделать — у него не получилось. Но это — моя страна, это — будущее моих детей. Я возьму оружие и буду защищать свой дом. Трамп мне ничего не должен.

Радикализация сторон

То, что их стали банить, на них пошла такая волна, это, конечно, только радикализует людей. Джо Байден со своей стороны пытается это смягчить, но общественное мнение в Соединенных Штатах всегда значило больше, чем государство.

Раньше общественная норма пробивала себе дорогу через общественный консенсус. Мартин Лютер Кинг долго приучал общество к новой норме. А сейчас благодаря техническим гигантам, социальным сетям, интернету, торговым гигантам новый тренд мигом с революционной силой становится общественной нормой.

Мы хорошо это видим на фоне протестов BLM и всех остальных протестов, погромов, негативных вещей. И с этим ничего невозможно сделать. Хотя эти радикальные перегибы на самом-то деле не поддерживает американское большинство. Большинство в стране — все еще консервативно.

Но минуя общественный консенсус и мнения большинства, устанавливается эта норма. Травят не только тех, кто ворвался с рогами в Капитолий, а и людей, которые по экономическим причинам голосовали за Трампа, которые просто боятся перегибов с левой стороны. А многие американцы уже радикализованы и они никуда не исчезнут.