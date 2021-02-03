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Автор Любовь Степушова

Александр Коробко: концепция украинскости создана русской культурой

Мир

Вернется ли Россия к проекту Новороссии, будет ли признан Донбасс и почему важно любить свою Родину, рассказал ведущей "Правды.ру” Любови Степушовой журналист-международник, глава студии "Русский час” Александр Коробко.

Читайте начало интервью:

Александр Коробко: в Донбассе ставят на Путина

Оплот Донбасса — "обыкновенные герои"

Русский мир был, есть и будет

— Как вы думаете, проект "Новороссия" будет реанимирован в российской политике? Турция строит тюркский мир, она присутствует даже у нас в Татарстане с экономическими проектами, не говоря об Азербайджане, Казахстане, Киргизии. У них идея: пантюркизм, неоосманизм. У России была хорошая идея объединения Русского мира под своим крылом. Но идея ушла. Вернется ли к ней политическое руководство?

— Мне бы этого очень хотелось. Я думаю, что в нашем истеблишменте есть разные направления. Многообразие мнений — это нормально, признак демократии. Для меня "демократия" не является ругательным словом. Сегодня, к сожалению, этот термин вывернут наизнанку, прежде всего американцами, которые очень часто его используют как эвфемизм:

  • для захвата,
  • агрессии,
  • "цветных революций".

Глубинное мнение народа должно быть главенствующим. Запрос на возврат исторический необязательно может быть в юридических границах, потому что мы живем в XXI веке. Но запрос на Русский мир для меня не означает войну. Потому что есть: Pax Americana, Британское содружество, ЕС. Точно так же был и есть Русский мир, который на время стал советским.

Украина той частью, которая не крайне западная, тяготела всегда к Русскому миру. Кто создал концепцию украинскости, которую мы в России любили? Гоголь, Айвазовский и так далее. Это сделано руками русской культуры, а не западноевропейской.

Увы, я не знаком лично с Путиным. Надеюсь, мы обязательно встретимся, потому что я был соавтором книги о нем, меня пригласил известный британский биограф как русского соавтора отвечать за русское наполнение. Я с удовольствием к нему присоединился, когда понял, что он позитивно относится к России и нашему президенту. Только на таких условиях я взялся работать над книгой. Но она не была на 100% о восхвалении. Она объективная, интересная. Советую многим ее почитать, чтобы понять, что президент Путин — человек живой, его мнения эволюционируют. И его слова на последней пресс-конференции о Донбассе, о том, что сотрудничество будет расширяться, в системе эвфемизмов, которые он использует, потому что это его особенность, он не в лоб говорит.

Учитесь смелости у Донбасса

— Хотелось бы большей активности в этом направлении. Если бы в Донбассе построить какой-то завод, проект, который бы широко освещался в прессе. Вот этого не видно.

— Для этого нужно признать Донбасс. Я однозначно являюсь сторонником признания Донбасса. Я считаю, что имеет право на существование мысль, что Донбасс должен стать градиентом между Россией и Украиной, инструментом ее дальнейшей русификации. Но мы уже проехали этот период. Независимый, признанный Донбасс может быть точно таким же градиентом и инструментом для дальнейшего выведения Украины из-под колониального гнета.

Надеюсь, признание придет. Я не вижу альтернатив. Донбасс гораздо дальше прошел в статусе формирование идентичности, чем вместе взятые:

  • Северная Ирландия,
  • Шотландия,
  • Каталония.

Вернуться из этой точки в формат автономии невозможно.

Что касается заводов на Донбассе, думаю, Россия меняется вместе с Донбассом.

Донбасс нужен России точно так же, как Россия нужна Донбассу.

Мы до сих пор имеем дело с последствиями олигархии, с экономикой, где Сбербанк стыдливо боится открывать филиалы в Крыму, а огромное количество запчастей в наших самолетах, автомобилях содержат инжекторы от Bosh и так далее. У коммерсантов, которые управляют этими предприятиями, душа не за Донбасс болит, а они беспокоятся, как бы Bosh инжекторы не перестал поставлять.

И это вопрос не к Путину и Козаку, а к нашим людям. Каждый должен себя спросить: не что Россия для тебя сделает (перефразировав Кеннеди), а что ты можешь сделать для России. Нужно искоренять трусость, которая в коммерческой среде приняла непропорциональные масштабы.

Нужно вернуть нашему бизнесу, тому проценту людей, которые у нас чрезмерно вестернизированы, ощущение большой страны, Русского мира. Тогда власти это только отзеркалят. А когда власти, как пилот самолета, видят, что у него в самолете сидят герои (военные, врачи), и одновременно сидят несколько человек, которым надо на вилку пробку надевать, иначе они друг другу глаза выколют, а другие пассажиры слюнявчики натянули и требуют еды, капитан корабля это все видит и понимает, что такое шатание требует соответствующей реакции, чтобы не начался бунт в салоне. Поэтому эволюция укрепления духа, сознания должна происходить у нас.

Донбасс показывает нам пример стойкости, терпения и отсутствия трусости. Тот, кто боится открыть в Крыму филиал банка, разве завод создаст в Донецке?

— Патриотизм надо воспитывать в школьниках на идее, что мы должны помогать Донбассу, Приднестровью, Северной Осетии и Абхазии, которые хотят жить вместе с Россией.

— Это воспитывается. Причина в другом. Как надо выдавливать из себя по капле раба, надо выдавливать скрытую колониальность, которая в части населения была сформирована в 90-е годы. Когда я для LADA Vesta выбираю зимние шины и вижу на форумах запись, что "хорошие шины, но, к сожалению, сделаны в России". Полный бред, потому что в России прекрасно делают вещи. Понятно, что, у нас есть свои проблемы. Для меня то, что шина надежной марки "Сделано в России", безусловный плюс. Я всю жизнь летал на Ил-62, Ил-86, замечательных Ту. У меня к марке "Сделано в России" очень теплое отношение. Я ей доверяю и люблю. А те люди в экзистенциальной колониальной зависимости находятся.

Они, не зная сами того, плохо живут, потому что сомневаются в своей стране. Если человек сомневается в своей культуре, своих людях, он и сам, мягко говоря, не совершенен. Это люди не цельные, духовно не крепкие.

Поэтому им надо заряжаться от Донбасса и от той части России, которая с Донбассом, их можно только пожалеть, им надо пожелать стать сильными людьми. Донбасс очень сильный. Когда Владимир Владимирович окажется в Донбассе, он себя почувствует в своей тарелке, видя серьезных людей, настоящих донецких мужиков, будет очарован пассионарностью донбасских женщин и поймет, что Донбасс внутренне настолько русский, что приезжаешь в Донбасс, и нет ощущения, что ты за границей.

— Приезжали к нам студенты Донецкого университета, географического факультета. Очень позитивные ребята, патриотично настроенные, спокойные. Русские люди, не отличишь от наших. Лучше, чем наша молодежь, у них и стержень какой-то есть, самостоятельные. Мне очень понравились.

— Они очень цельные. Я думаю, что все впереди, и через тернии к звездам.

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Редактор: Марина Севастьянова
Темы украина донбасс александр коробко
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