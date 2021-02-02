Оплот Донбасса – “обыкновенные герои”

Как двойственное положение России мешает ей признать ДНР и ЛНР, а также о роли нашей страны в решении конфликта в Донбассе рассказал ведущей "Правды.ру” Любови Степушовой журналист-международник, глава студии "Русский час” Александр Коробко.

Читайте начало интервью: Александр Коробко: в Донбассе ставят на Путина

Возвращение в обойму

— Александр, я вам приведу цитату Родиона Мирошника. Это представитель Луганска на переговорах трехсторонней контактной группы. Он говорил о прямых связях с Россией: "Если эти связи будут улучшаться, это бы существенно улучшило и настроение людей в Донбассе, и усилило бы позиции на переговорах с украинской стороной". Я здесь вижу констатацию факта, что настроение не такое уж и бодрое, а позиции не очень сильные. Слабость позиций связана с тем, что Донбасс не витрина, не то, с чем можно бы сказать населению в той части Донбасса, которая оккупирована Украиной: "Вот смотрите, какие мы молодцы, давайте к нам!" Как Евросоюз сделал из Польши витрину Восточного партнерства, и все пошли в Восточное партнерство, желая быть Польшей. Почему России не может это сделать с Донбассом?

— Я думаю, что это связано с тем, что наша страна, с одной стороны, держава Российская, история ее колоссальна, мы мощная древняя страна. С другой стороны, мы в чем-то подросток, потому что Россия, Российская Федерация перезапустилась в 1990-е, и мы до сих пор находимся в процессе создания общества. После того, как в 1990-е годы в "Аэрофлоте" советском было 11 800 самолетов, сегодня в "Аэрофлоте" 200 с чем-то, и мы только-только подошли к созданию своего самолета МС-21.

Только в прошлом году мы выпустили автомобиль, который вернул нас в клуб автомобильных держав — это LADA Vesta. После девяти моих машин (из которых три были "Мерседесы", а до этого были "японцы") это первая машина с 1994 года, когда я получил первые права, отечественного производства, после отцовской "Волги-21", которую он в Донецке купил.

То есть Россия только-только возвращается в обойму. И люди это в Донбассе прекрасно понимают. ЕС — это совершенно другая история. Там Германия с мощнейшей экономикой, Франция, Британия, и в чем-то науськиваемые, в чем-то поддерживаемые Америкой, могли сделать некую витрину, признать десятками Косово. Мы существуем в других совершенно обстоятельствах, в другом историческом контексте.

Поэтому, безусловно, Донбасс, получает нашу помощь и поддержку. В Донецке воспринимают помощь России как спасение на водах. И предъявлять сейчас претензии — это было бы как в том анекдоте одесском: "Это вы спасли моего мальчика? А где же его кепочка?" То есть остановлена была бойня. Ведь аберрация массовая на Украине, потому что там не хотят видеть, не хотят признавать свой чудовищный человеческий экспорт, этих необандеровцев, неофашистов, которые юридически были в серой зоне, и все хлынули в Донбасс.

Это страшные террбаты — националисты, маргиналы, которые могли бы спокойно потопить Донбасс в крови, а Киев бы делал вид, что ничего не видит.

И Европа постфактум справляла бы тризну, и пустила бы слезу юридически, но уже когда Донбасс был бы растерзан. А могла бы даже слезу и не пустить. Поэтому здесь к России отношение во многом библейское.

Богатые люди Донбасса

Что касается Козака, я лично его не знаю, вообще не взаимодействую с официозом, хотя лично знаю и нынешнего главу, и знал первого главу — Александра Владимировича Захарченко. А о Денисе Владимировиче Пушилине я писал еще в 2014 году, когда познакомился с ним. Он тогда еще на донецкие баррикады просто вступил, как парень из советских песен — "парень молодой". Знаю достаточно хорошо многих людей — героев Донбасса. Таких "обыкновенных героев", которые на самом деле составляют оплот, костяк Донецкой народной республики. И настроение их такое: в чем-то суровое, а в чем-то — донбассцы умеют:

гулять,

отдыхать,

красиво жить.

Вот, например, моя подруга, которая возглавляла в Донецке художественный музей. Приезжают из Москвы гости, она им в Донецке устраивает такие экскурсии, показывает таких людей, открывает такие грани, что просто люди ахают и начинают думать, что Донбасс — это не просто картинка, которую мы привыкли видеть в телевизоре (боль, страдания), а это еще и потрясающие, невероятно богатые люди. Богатые не только и не столько в финансовом плане, сколько в эмоциональном, в плане качества жизни, умеющие вкусно есть, красиво отдыхать, наслаждаться жизнью.

В Донецке есть потрясающие люди, о которых мало сообщают в новостях. Недавно донецкая спортсменка Ольга Демчук заняла первое место в Испании на конкурсе по фитнесу. Она там представляла Россию.

То есть Россия заняла первое место. Для нее это золото взяла уроженка Донбасса. Но эта новость не попадает в "фабрику новостей": увы, нынешние СМИ больше заточены на страдания, негатив, какие-то противоречия. А в Донецке очень силен позитив, который статистика не отражает. В статистике нет позиции, которая бы оценивала счастье.