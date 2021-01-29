Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Автор Олег Артюков

"Хорошая работа" Лондона: в Шотландии и Уэльсе говорят о независимости

Мир

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на днях отправился с однодневным визитом в Шотландию, дабы продемонстрировать единство страны в условиях пандемии. И навлек на себя критику. Особенно разгневалась первый министр Шотландии Никола Стерджен.

"Хорошая работа" Лондона: в Шотландии и Уэльсе говорят о независимости

Споры о референдуме в Шотландии

Суть ее претензий заключалась в том, что коль скоро правительство ввело жесткий карантин для сограждан, то и его глава должен придерживаться тех правил, а не разъезжать по стране. На что представители Джонсона заявили, что это визит солидарности с теми, кто находится на передовой борьбы с коронавирусом.

Эта полемика, впрочем, отражает куда более серьезные разногласия. Никола Стерджен относится к числу тех политиков, что крайне отрицательно отнеслись к выходу Великобритании из Евросоюза. И для нее произошедшее стало предлогом настаивать на проведении референдума о независимости Шотландии

Такой референдум в Шотландии был относительно недавно - в сентябре 2014 года. Тогда более 55 процентов жителей Шотландии высказались против независимости. Явка, к слову, была достаточно высокой, почти 85 процентов имеющих права голоса.

К этому и апеллирует ныне премьер-министр Борис Джонсон. По его словам, коль скоро референдум был относительно недавно, то никакого смысла проводить его в обозримой перспективе нет. 

В Уэльсе тоже говорят о независимости

А тем временем растет число сторонников независимости Уэльса. Там сепаратистские настроения были до недавнего времени не столь сильны. Однако выход Великобритании из Евросоюза серьезно повлиял на настроения жителей этого региона.

Согласно опросам общественного мнения, число сторонников независимости Уэльса составляет 23 процента населения этого региона. Но для Лондона это едва ли повод для самоуспокоения.

Как отмечает в этой связи профессор политологии Кардиффского университета Роджер Аван-Скалли, всплеск интереса к теме независимости Уэльса наблюдается последние два-три года. 

"Великобритания сама проделала хорошую работу по разжиганию этих дебатов. Многое было еще до пандемии и больше было связано с Брекситом, который дискредитировал представление о Британии как о маяке силы и стабильности", - считает профессор.

Проблема в том, что за независимость Уэльса выступают в основном молодые люди, которые были против выхода Великобритании из Евросоюза. Так что правительству Бориса Джонсона придется придумать, как минимизировать внимание к этой теме. Пока же премьер-министру советуют срочно отправиться в Кардифф для демонстрации солидарности и там.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Темы уэльс шотландия борис джонсон
Новости
Смольный направит на поддержку туризма и общепита более 350 млн рублей
Джаред Лето лишился единственного "Оскара"
Рейсы задержали из-за сообщений о минировании во Внуково и Шереметьево
Фанатов расстроило исчезновение родинки с лица Веры Брежневой
НХЛ допустила Овечкина и других россиян "Вашингтона" к играм
С 1 февраля соцсети очистят от мата и клеветы
Стало известно расписание серии "Гран-при" по фигурному катанию
Сын Легкоступовой рассказал об агрессии Фирсова
УЕФА ведёт разработку новой Лиги чемпионов
Вдова Грачевского рассказала о ссоре с мужем перед его смертью 
Последние материалы
УЕФА ведёт разработку новой Лиги чемпионов
Вдова Грачевского рассказала о ссоре с мужем перед его смертью 
Ходьба или бег: что лучше для здоровья?
Давид Манукян показал мужа Дарьи Палей
Верить в переселение душ нам не дает наше тело
Большунов и Клебо узнали стартовые номера на гонку в Фалуне
Российские вузы по приказу вернутся к очному обучению с 7 февраля
Андрей Малахов показал "липовое" качание пресса
Землетрясения произошли на Сахалине и Южных Курилах
Андрей Миронов: Транзит власти произойдет в течение года
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Навальный пошёл ва-банк

Андрей Миронов рассказал, кто такой Навальный и в чём ошибки наших властей, а также провёл исторические параллели.

Навальный пошёл ва-банк
ИноСМИ: "Санкции не работают, как быть с Путиным?"
Мир. Новости мира
ИноСМИ: "Санкции не работают, как быть с Путиным?"
Политика. Новости и аналитика
Навального просьба не беспокоить: "Дворец Путина" стал лотом на ЦИАН
Зарубежный
Обращение Ди Каприо к Байдену вызвало бурную реакцию американцев
Игорь Буккер Министр обороны США стал третьим исключением Игорь Буккер Любовь Степушова Путинология в США вышла на новые рубежи Любовь Степушова Василий Амирджанов В детсадах занялись воспитанием патриотических чувств Василий Амирджанов
Комментарии
Владычная (Грановитая) палата: драгоценное наследие Великого Новгорода
Почему Навальный никогда не встанет у руля страны
Навальный пошёл ва-банк
Стирается имя: что за "заговор" в СМИ против авторов песен?
Александр Ведруссов: Мы отдали Украину Западу и до сих пор платим за это
Путинология в США вышла на новые рубежи
Стирается имя: что за "заговор" в СМИ против авторов песен?
Верить в переселение душ нам не дает наше тело
Путинология в США вышла на новые рубежи
Ученика, напавшего на учительницу с молотком, направили на лечение
В детсадах занялись воспитанием патриотических чувств
Навальный пошёл ва-банк
Алексей Навальный. Возвращение "блудного попугая"
Россияне увеличили траты на базовые продукты в январе
Навальный пошёл ва-банк
Россияне увеличили траты на базовые продукты в январе
Стирается имя: что за "заговор" в СМИ против авторов песен?
Путинология в США вышла на новые рубежи
Путинология в США вышла на новые рубежи
Возле "Матросской тишины" задержали несколько человек
Алексей Навальный. Возвращение "блудного попугая"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников