"Хорошая работа" Лондона: в Шотландии и Уэльсе говорят о независимости

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на днях отправился с однодневным визитом в Шотландию, дабы продемонстрировать единство страны в условиях пандемии. И навлек на себя критику. Особенно разгневалась первый министр Шотландии Никола Стерджен.

Споры о референдуме в Шотландии

Суть ее претензий заключалась в том, что коль скоро правительство ввело жесткий карантин для сограждан, то и его глава должен придерживаться тех правил, а не разъезжать по стране. На что представители Джонсона заявили, что это визит солидарности с теми, кто находится на передовой борьбы с коронавирусом.

Эта полемика, впрочем, отражает куда более серьезные разногласия. Никола Стерджен относится к числу тех политиков, что крайне отрицательно отнеслись к выходу Великобритании из Евросоюза. И для нее произошедшее стало предлогом настаивать на проведении референдума о независимости Шотландии.

Такой референдум в Шотландии был относительно недавно - в сентябре 2014 года. Тогда более 55 процентов жителей Шотландии высказались против независимости. Явка, к слову, была достаточно высокой, почти 85 процентов имеющих права голоса.

К этому и апеллирует ныне премьер-министр Борис Джонсон. По его словам, коль скоро референдум был относительно недавно, то никакого смысла проводить его в обозримой перспективе нет.

В Уэльсе тоже говорят о независимости

А тем временем растет число сторонников независимости Уэльса. Там сепаратистские настроения были до недавнего времени не столь сильны. Однако выход Великобритании из Евросоюза серьезно повлиял на настроения жителей этого региона.

Согласно опросам общественного мнения, число сторонников независимости Уэльса составляет 23 процента населения этого региона. Но для Лондона это едва ли повод для самоуспокоения.

Как отмечает в этой связи профессор политологии Кардиффского университета Роджер Аван-Скалли, всплеск интереса к теме независимости Уэльса наблюдается последние два-три года.

"Великобритания сама проделала хорошую работу по разжиганию этих дебатов. Многое было еще до пандемии и больше было связано с Брекситом, который дискредитировал представление о Британии как о маяке силы и стабильности", - считает профессор.

Проблема в том, что за независимость Уэльса выступают в основном молодые люди, которые были против выхода Великобритании из Евросоюза. Так что правительству Бориса Джонсона придется придумать, как минимизировать внимание к этой теме. Пока же премьер-министру советуют срочно отправиться в Кардифф для демонстрации солидарности и там.