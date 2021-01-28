ИноСМИ: "Санкции не работают, как быть с Путиным?"

Западу нужно понимать, как дальше вести себя с Россией и ее руководством. Поскольку уже всем очевидно, что санкции не работают, надо менять тактику взаимодействий.

Об этом пишут журналисты Frankfurter Rundschau, посетовавшие на то, что "путинская Россия готова к жестким санкциям лучше, чем в 2014 году".

Соответственно, ЕС остается только пересматривать собственные подходы, спрогнозировать ответную реакцию России и начать действовать умнее, чем действуют США.

В части вариантов — предложение показать российской молодежи "другой опыт и другую жизнь" — прямо как соблазняли граждан СССР, считают эксперты.

Среди прочего:

безвизовый режим для лиц до 30 лет,

обширные школьные и университетские программы обмена,

стажировки в организациях ЕС,

поддержку культуры и пр.

В общем, дать возможность молодежи познакомиться с другими реалиями.

При помощи этих, казалось бы, мягких инструментов можно оказать более эффективное воздействие на Кремль", — считают авторы материала.

Таким образом, более действенным якобы было бы применение совсем других средств против режима российского правительства и президента.

К тому же, по мнению немецких журналистов, есть проблемы посерьезнее, чем лично Владимир Путин, и если ЕС ищет подходящий ответ на насилие против оппозиционеров в России, он должен это учитывать.

Система, которую олицетворяет российский президент, практически не отличается от времен СССР, равно как и от западных аналогов. Но у нее якобы нет идейного наполнения.

По мнению Запада, у россиян отсутствует идея стабильной в долгосрочной перспективе "политической системы, дающей шанс на собственное развитие" (видимо, американской модели?). Зато вовсю используются мысли о великодержавии и национализме.

Потому тому, кто хочет воздействовать на систему снаружи — а санкции ЕС не преследуют иной цели, — нельзя игнорировать результаты санкций против Москвы с момента начала войны на Украине.

За шесть лет Москва обрела больше вариантов ответных действий, так как влияние России на востоке Украины все еще велико, Приднестровье на восточной границе Молдавии — стратегически важный конфликтный регион, как и мятежные регионы Южная Осетия и Абхазия рядом с более прозападной Грузией.

Просто так взять и вычеркнуть Россию из "регионов ее прямых интересов" не получится ни у кого.

Так что быстро тут не решится ничего. Соответственно быстрое введение санкций может оказаться крайне негативным для всех участников процесса. Нужно учитывать еще и наличие оппозиции в стране, и недовольства широких масс.

В этой связи европейские государства могут оказать давление на западные банки и обеспечить прозрачность частных инвестиций из России в ЕС.

Другой возможный вариант, который хотят применить в Европе — переманивать квалифицированные кадры. Собственно, речь идет о хищении интеллектуальных кадров. Мягкая сила всегда была действенной в этих широтах, пишут авторы материала.

"Система Путина, построенная им самим, бессильна против демократической морали в долгосрочной перспективе", резюмировали немецкие журналисты — опять же, как по время развала СССР. Что же, Запад себе не изменяет…