Москву с Берлином ссорит евроатлантический бомонд

Эпоха Меркель в политике Германии подходит к концу. Об этом напомнили и недавние выборы руководителя правящего в стране Христианско-демократического союза, которым стал премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет. Будущее российско-германских отношений во многом зависит от того, какие партии и политики займут лидирующие позиции по итогам предстоящих выборов в бундестаг.

В западно-европейском истеблишменте всё меньше "смельчаков", рискующих отклониться от антироссийского мейнстрима. Стоит кому-то заикнуться о выгодах сотрудничества с Россией, как евроатлантический бомонд спускает на них всех собак. Армин Лашет относится к той редкой категории западных политиков-реалистов, осмеливающихся "своё суждение иметь". Он всегда призывал к сдержанности в вопросах применения антироссийских санкций, например, из-за присоединения Крыма, в связи с "делом Скрипаля" или "берлинского пациента". Лашет выступает против политизации проекта "Северный поток-2", тогда как отдельные его коллеги по партии, в частности, председатель бундестага по внешней политике Норберт Реттген или бывший глава фракции ХДС в бундестаге Фридрих Мерц являются противниками данного проекта.

Между прочим, Армин Лашет победил у давнего оппонента Меркель Фридриха Мерца во втором туре выборов с 521 голосом против 466. Мерц известен связями с американским бизнесом и консервативными позициями, поэтому его лидерство в партии могло бы привести к резкому крену. Партийные функционеры заинтересованы в сохранении курса Меркель, что и дало важное преимущество политику, отстаивающему принципы "немецкого прагматизма".

Будучи главой самой крупной традиционной партии в Европе Армин Лашет в скором будущем вполне может рассчитывать на пост канцлера, особенно в случае победы ХДС на предстоящих земельных выборах и укрепления своего политического авторитета. В противном случае более влиятельными станут конкуренты внутри ХДС и из других партий. Как показывают опросы, в качестве претендента на пост главы правительства от правящего блока ХДС/ХСС немцы в большинстве своём хотели бы видеть премьер-министра Баварии и лидера ХСС Маркуса Зедера. Он выигрывает в опросах и у вице-канцлера Германии, члена СДПГ Олафа Шольца.

"Зелёные" идут в атаку

После избрания Армин Лашет подтвердил свои позиции в отношении Nord Stream 2, заявив, что Германия нуждается в российском газе. Даже такое безобидное заявление вызвало гневную отповедь со стороны конкурирующих партий. Сопредседатель немецкой партии "Зелёные" Анналена Бэрбок возмутилась дружелюбным тоном, в котором лидер ХДС, якобы, говорит о России.

По мнению Бэрбок, новое правительство Германии нуждается в чёткой проевропейской внешнеполитической позиции, которая должна включать ясную позицию в отношении автократических режимов.

Правда, "пророссийскость" Лашета сильно преувеличена. В действительности он обвиняет в актах агрессии "контролируемую Россией сторону на востоке Украины" и выступает за сохранение антироссийских санкций, пока не будет прогресса в реализации минских договорённостей — такой вот однобокий, излюбленный у Запада подход.

Отметим, что Бэрбок в 2020 году пыталась провести в бундестаге закон о запрете строительства газопровода "Северный поток-2", но не получила поддержки большинства депутатов. Что интересно, противодействуя российскому газопроводу, "Зелёные" вольно или невольно продвигают в своей стране чрезвычайно вредный для окружающей среды и более дорогой сланцевый газ из США. Видимо, название партии "Зелёных" символизирует уже не охрану природы, а более меркантильные интересы.

Как показывают опросы общественного мнения, три лидирующих места среди немецких партий занимают ХДС/ХСС, "Зелёные" и СДПГ. За ними по убывающей следуют "Альтернатива для Германии", Левая партия и Свободная демократическая партия. Расстановка сил во время выборов в бундестаг будет зависеть от того, как правительство будет справляться с последствиями пандемии и восстанавливать экономику и социальную сферу после длительного локдауна. Ведь если будет много недовольных, нельзя исключать появления правящей коалиции из "Зелёных", СДПГ и Левой партии. Тогда на кресло канцлера может претендовать прежде всего кандидат от "Зелёных".

Виноват кризис понимания

К сожалению, негативные политические факторы и геополитические интриги не дают раскрыться огромному потенциалу экономического сотрудничества России и Германии. Беды сыпятся как из ящика Пандоры:

то переворот где-нибудь по соседству совершат,

то малазийский "Боинг" собьют,

то оппозиционного блогера отравят.

После событий на Украине в немецкой "Белой книге по политике безопасности и будущему Бундесвера" Россия была отнесена к категории возможных вызовов безопасности, а из стратегических документов исчез тезис о сотрудничестве с нашей страной.

Научный сотрудник ИМЭМО им. Е. М.Примакова РАН Мария Хорольская говорит о существовании между Россией и Германией кризиса понимания. Для нас причины деградации отношений кроются в политике расширения НАТО на восток, агрессии против Югославии и других стран или организации цветных революций в странах СНГ, а они пытаются объяснить всё возрождением у России "имперских амбиций".

Несмотря ни на что Германия является для нас вторым по значимости внешнеэкономическим партнёром после Китая: товарообороот с ней превышает $50 млрд в год. У ФРГ почти 240 торговых партнёров, среди которых Россия занимает 14-е место как экспортёр и 13-е место как импортёр немецких товаров. Правда, в структуре двусторонней торговли наблюдается перекос в сторону поставок сырья из нашей страны, тогда как оттуда идёт высокотехнологичная продукция.

По мнению председателя правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиаса Шеппа, есть потенциал роста высокотехнологичного экспорта в информационных технологиях, производстве новых материалов и композитов, электротехнического и энергетического оборудования, продаже интеллектуальной собственности и медицине. Многие российские компании из этих областей ищут партнёров в Германии.

Важно улучшать деловой климат в нашей стране, если мы хотим, чтобы товароборот рос. Немецкие бизнесмены называют такие сдерживающие факторы, как бюрократию, протекционизм и слабые темпы роста российской экономики. Мешают ограничения при проведении публичных тендеров, забюрократизированность таможенных процессов и визовые ограничения. Развитие экономических отношений полезно и тем, что логика взаимовыгодной торговли способна пересилить инерцию политического соперничества.

Между нами нет океана

Президентство Дональда Трампа способствовало зарождению скептического восприятия Соединённых Штатов многими европейцами.

Шесть из десяти европейцев считают политическую систему США "разрушенной".

53% опрошенных в Германии полагают, что американцам доверять нельзя.

Около двух третей опрошенных придерживаются того мнения, что их страна не может рассчитывать на американскую поддержку в случае серьёзного кризиса.

В более безоблачные периоды отношений, когда над ними не довлеют разного рода провокации, политики с обеих сторон не скупятся на оптимистические речи.

В своё время канцлер Ангела Меркель говорила о намерении продолжать конструктивный диалог с Россией. В таких странах, как Сирия и Ливия, в странах, непосредственно соседствующих с Европой, стратегическое влияние России огромно. Поэтому надо стремиться к сотрудничеству, заявила Меркель.

Тот факт, что Вашингтону не нужна самостоятельная Германия в качестве лидера Европы, побуждает Берлин опереться на Россию как на своего стратегического партнёра. Ведь заявляла же Ангела Меркель во всеуслышание в июне 2020-го года, что другие страны не обязаны воспринимать как должное стремление Соединённых Штатов к мировому лидерству.

Пути американской политики неисповедимы и Европа без России рискует остаться один на один с накопившимися проблемами. Прагматичные политики в Германии понимают, что необходимо совместно работать над многими вопросами, представляющими общий интерес — изменением климата, разоружением, борьбой с терроризмом, безопасностью на Ближнем Востоке. В конце концов, между нами нет океана и европейцы должны быть заинтересованы работать над архитектурой безопасности на равных с Россией.