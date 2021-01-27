Москву с Берлином ссорит евроатлантический бомонд

Эпоха Меркель в политике Германии подходит к концу. Об этом напомнили и недавние выборы руководителя правящего в стране Христианско-демократического союза, которым стал премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет. Будущее российско-германских отношений во многом зависит от того, какие партии и политики займут лидирующие позиции по итогам предстоящих выборов в бундестаг.
В западно-европейском истеблишменте всё меньше "смельчаков", рискующих отклониться от антироссийского мейнстрима. Стоит кому-то заикнуться о выгодах сотрудничества с Россией, как евроатлантический бомонд спускает на них всех собак. Армин Лашет относится к той редкой категории западных политиков-реалистов, осмеливающихся "своё суждение иметь". Он всегда призывал к сдержанности в вопросах применения антироссийских санкций, например, из-за присоединения Крыма, в связи с "делом Скрипаля" или "берлинского пациента". Лашет выступает против политизации проекта "Северный поток-2", тогда как отдельные его коллеги по партии, в частности, председатель бундестага по внешней политике Норберт Реттген или бывший глава фракции ХДС в бундестаге Фридрих Мерц являются противниками данного проекта.
Между прочим, Армин Лашет победил у давнего оппонента Меркель Фридриха Мерца во втором туре выборов с 521 голосом против 466. Мерц известен связями с американским бизнесом и консервативными позициями, поэтому его лидерство в партии могло бы привести к резкому крену. Партийные функционеры заинтересованы в сохранении курса Меркель, что и дало важное преимущество политику, отстаивающему принципы "немецкого прагматизма".
Будучи главой самой крупной традиционной партии в Европе Армин Лашет в скором будущем вполне может рассчитывать на пост канцлера, особенно в случае победы ХДС на предстоящих земельных выборах и укрепления своего политического авторитета. В противном случае более влиятельными станут конкуренты внутри ХДС и из других партий. Как показывают опросы, в качестве претендента на пост главы правительства от правящего блока ХДС/ХСС немцы в большинстве своём хотели бы видеть премьер-министра Баварии и лидера ХСС Маркуса Зедера. Он выигрывает в опросах и у вице-канцлера Германии, члена СДПГ Олафа Шольца.
"Зелёные" идут в атаку
После избрания Армин Лашет подтвердил свои позиции в отношении Nord Stream 2, заявив, что Германия нуждается в российском газе. Даже такое безобидное заявление вызвало гневную отповедь со стороны конкурирующих партий. Сопредседатель немецкой партии "Зелёные" Анналена Бэрбок возмутилась дружелюбным тоном, в котором лидер ХДС, якобы, говорит о России.
По мнению Бэрбок, новое правительство Германии нуждается в чёткой проевропейской внешнеполитической позиции, которая должна включать ясную позицию в отношении автократических режимов.
Правда, "пророссийскость" Лашета сильно преувеличена. В действительности он обвиняет в актах агрессии "контролируемую Россией сторону на востоке Украины" и выступает за сохранение антироссийских санкций, пока не будет прогресса в реализации минских договорённостей — такой вот однобокий, излюбленный у Запада подход.
Отметим, что Бэрбок в 2020 году пыталась провести в бундестаге закон о запрете строительства газопровода "Северный поток-2", но не получила поддержки большинства депутатов. Что интересно, противодействуя российскому газопроводу, "Зелёные" вольно или невольно продвигают в своей стране чрезвычайно вредный для окружающей среды и более дорогой сланцевый газ из США. Видимо, название партии "Зелёных" символизирует уже не охрану природы, а более меркантильные интересы.
Как показывают опросы общественного мнения, три лидирующих места среди немецких партий занимают ХДС/ХСС, "Зелёные" и СДПГ. За ними по убывающей следуют "Альтернатива для Германии", Левая партия и Свободная демократическая партия. Расстановка сил во время выборов в бундестаг будет зависеть от того, как правительство будет справляться с последствиями пандемии и восстанавливать экономику и социальную сферу после длительного локдауна. Ведь если будет много недовольных, нельзя исключать появления правящей коалиции из "Зелёных", СДПГ и Левой партии. Тогда на кресло канцлера может претендовать прежде всего кандидат от "Зелёных".
К сожалению, негативные политические факторы и геополитические интриги не дают раскрыться огромному потенциалу экономического сотрудничества России и Германии. Беды сыпятся как из ящика Пандоры:
После событий на Украине в немецкой "Белой книге по политике безопасности и будущему Бундесвера" Россия была отнесена к категории возможных вызовов безопасности, а из стратегических документов исчез тезис о сотрудничестве с нашей страной.
Научный сотрудник ИМЭМО им. Е. М.Примакова РАН Мария Хорольская говорит о существовании между Россией и Германией кризиса понимания. Для нас причины деградации отношений кроются в политике расширения НАТО на восток, агрессии против Югославии и других стран или организации цветных революций в странах СНГ, а они пытаются объяснить всё возрождением у России "имперских амбиций".
Несмотря ни на что Германия является для нас вторым по значимости внешнеэкономическим партнёром после Китая: товарообороот с ней превышает $50 млрд в год. У ФРГ почти 240 торговых партнёров, среди которых Россия занимает 14-е место как экспортёр и 13-е место как импортёр немецких товаров. Правда, в структуре двусторонней торговли наблюдается перекос в сторону поставок сырья из нашей страны, тогда как оттуда идёт высокотехнологичная продукция.
По мнению председателя правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиаса Шеппа, есть потенциал роста высокотехнологичного экспорта в информационных технологиях, производстве новых материалов и композитов, электротехнического и энергетического оборудования, продаже интеллектуальной собственности и медицине. Многие российские компании из этих областей ищут партнёров в Германии.
Важно улучшать деловой климат в нашей стране, если мы хотим, чтобы товароборот рос. Немецкие бизнесмены называют такие сдерживающие факторы, как бюрократию, протекционизм и слабые темпы роста российской экономики. Мешают ограничения при проведении публичных тендеров, забюрократизированность таможенных процессов и визовые ограничения. Развитие экономических отношений полезно и тем, что логика взаимовыгодной торговли способна пересилить инерцию политического соперничества.
Президентство Дональда Трампа способствовало зарождению скептического восприятия Соединённых Штатов многими европейцами.
В более безоблачные периоды отношений, когда над ними не довлеют разного рода провокации, политики с обеих сторон не скупятся на оптимистические речи.
В своё время канцлер Ангела Меркель говорила о намерении продолжать конструктивный диалог с Россией. В таких странах, как Сирия и Ливия, в странах, непосредственно соседствующих с Европой, стратегическое влияние России огромно. Поэтому надо стремиться к сотрудничеству, заявила Меркель.
Тот факт, что Вашингтону не нужна самостоятельная Германия в качестве лидера Европы, побуждает Берлин опереться на Россию как на своего стратегического партнёра. Ведь заявляла же Ангела Меркель во всеуслышание в июне 2020-го года, что другие страны не обязаны воспринимать как должное стремление Соединённых Штатов к мировому лидерству.
Пути американской политики неисповедимы и Европа без России рискует остаться один на один с накопившимися проблемами. Прагматичные политики в Германии понимают, что необходимо совместно работать над многими вопросами, представляющими общий интерес — изменением климата, разоружением, борьбой с терроризмом, безопасностью на Ближнем Востоке. В конце концов, между нами нет океана и европейцы должны быть заинтересованы работать над архитектурой безопасности на равных с Россией.
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