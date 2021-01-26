В Европе по примеру Венгрии ведут переговоры о покупке "Спутника V"

В Европе призывают идти по пути Венгрии и закупать российскую вакцину "Спутник V", не оглядываясь на геополитику.

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Кто в Европе покупает "Спутник V"

В прошлую пятницу, 15 января, Венгрия сообщила о закупке двух миллионов доз российской вакцины против COVID-19 для вакцинации одного миллиона человек. Венгерское агентство по лекарственным средствам выдало экстренное разрешение на приобретение "Спутника V", не дожидаясь решения по этому вопросу Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

Таким образом, Венгрия стала первой страной в Европейском союзе, сделавшей ставку на вакцину, которая не одобрена ЕМА и не входит в единую программу вакцинации ЕС.

До Венгрии в Европе только Белоруссия и Сербия одобрили использование "Спутника V". Босния и Герцеговина, которая, как и Сербия, не входит в ЕС, объявила, что начнёт переговоры с Россией в ожидании прибытия вакцины в рамках COVAX (программы Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ).

Но и в других странах Европы спрашивают себя, а не пойти ли нам по пути Венгрии, тем более что ЕМА разъяснило, что государство-член ЕС "может принять решение о запуске чрезвычайной процедуры" по одобрению медицинского препарата, но он должен применяться исключительно на территории указанной страны.

Чехия провела переговоры о покупке "Спутника V"

Чешский эпидемиолог Роман Примула, который также является советником премьер-министра Андрея Бабиша, считает, что "европейские страны имеют право заключать свои субконтракты вне глобального контракта".

"Чехия, так же как и Венгрия, рассмотрит вопрос о том, как получить качественные вакцины", — цитирует Примулу портал plus. rozhlas. cz. По словам эксперта, процесс вакцинации в ЕС идёт медленно, и "сам Союз осознаёт необходимость начать обсуждения с другими производителями".

Роман Примула заметил, ни одна из мировых вакцин не прошла все три стадии испытаний, так или иначе все они рискованные, но Венгрия оказалась в более выгодном положении, потому что сама получит результаты третьей фазы и количественно больше вакцины без бюрократических проволочек централизованного распределения.

"Если бы Чехия рассматривала вопрос о приобретении ранее незарегистрированной (в ЕС. — Ред.) вакцины, у неё были бы результаты всех исследований, представленных производителем, только они были бы оценены не европейскими властями, а чешскими. И наоборот, если бы коллективный договор ЕС был заключён с этим производителем, мы снова стали бы частью целого и получили бы меньше вакцин. Поэтому прямой путь Венгрии более выгоден, потому что таким образом Венгрия получила два миллиона доз", — сказал Примула.

У "Спутника V" ещё нет централизованного соглашения с ЕС, но мы ничего не нарушим, если будем действовать индивидуально", — обрисовывает будущие возможности получения вакцины Роман Примула и добавляет, что Чехия уже пыталась вести двусторонние переговоры с одним из производителей вакцины, но соглашения достигнуто не было.

Геополитика — ничто, жизни — всё

Об этом же рассуждает в Болгарии председатель Ассоциации промышленного капитала Васил Велев.

Предприниматель считает, что для успешной иммунизации все вакцины, которые работают, должны быть зарегистрированы в Болгарии.

"По странным геополитическим причинам мы не должны отворачиваться от некоторых производителей, эффективность которых была доказана", — сказал в студии программы "Привет, Болгария" Велев.

Он добавил, что ЕС разрешает регистрацию вакцин самими странами-членами.

"Венгрия также входит в союз и уже занимается этой проблемой. Государство может решить эту проблему самостоятельно, а не ждать решения европейских чиновников. Всё это ограничивает наши возможности ", — сказал Велев.

Велев не называет конкретно, о какой вакцине идёт речь, но аналогии вполне прозрачны. Подобные вопросы ставятся и в других странах — Нидерландах, Словакии.

Причины лояльности к российской вакцине

Причинами лояльности к "Спутнику" являются проблемы выполнения графиков вакцинации в странах ЕС из-за замедления или сокращения поставок вакцин (от 30 до 50%) компаниями Pfizer и AstraZeneca. Кроме того, европейское коллективное соглашение о поставках вакцин является секретным, то есть что, кому, когда, сколько и почём является тайной. Венгрия не зря забеспокоилась первой, поскольку находится в зоне "плохишей" ЕС.

Задумываются также европейские страны "второго сорта", особенно это касается стран, не входящих в ЕС. Как сказал глава ВОЗ Тедрос Гейбрейесус, пока идёт обсуждение вопроса, "обеспеченные страны применяют вакцины, а наименее развитые — сидят и ждут".

Правда ещё в том, что российские вакцины дешевле и проще в обращении, чем западные. Так, двухкомпонентная вакцина "Спутник V" (ориентировочная цена — чуть более восьми евро за дозу) значительно дешевле, чем у Pfizer (около 16,50 евро за дозу) или Moderna (27 евро). Как и Oxford-AstraZeneca (чуть более трёх евро за дозу), российскую вакцину можно хранить при температуре минус 12 градусов Цельсия, и её эффективность составляет 92% (у AstraZeneca колеблется от 62 до 90%).

Глaвa Гocудaрcтвeннoгo инвecтициoннoгo фoндa Рoccии (РФПИ) Кирилл Дмитриeв зaявил вo втoрник, 26 января, чтo вaкцинa oт кoрoнaвируca "Спутник V" будeт oдoбрeнa для иcпoльзoвaния в 25 cтрaнaх в тeчeниe cлeдующих нecкoльких нeдeль.

"Нaшa вaкцинa "Спутник V"ужe зaрeгиcтрирoвaнa в 14 cтрaнaх. У нac будeт бoлee 25 рeгиcтрaций в ближaйшиe нecкoлькo нeдeль", — cкaзaл Дмитриeв нa виртуaльнoм зaceдaнии Вceмирнoгo экoнoмичecкoгo фoрумa в Дaвoce.

По словам главы РФПИ, заявки на закупку вакцины подали более 50 стран.

Иран дал зелёный свет вакцине "Спутник V", заявил во вторник, 26 января, министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.

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