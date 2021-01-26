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Автор Любовь Степушова

Санкций не будет: ЕС отказался решать искусственную проблему Навального

Мир » Европа » Евросоюз

Русская пословица "замах на рубль, а удар на копейку" верно характеризует санкционный ответ ЕС на арест Алексея Навального.

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Правительство ЕС не сочло нужными санкции по Навальному

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил в понедельник, 25 января, что ни одна из стран Евросоюза по итогам заседания Совета ЕС (исполнительный орган ЕС) 25 января не высказалась за введение санкций в отношении России из-за задержания блогера Алексея Навального.

Глава МИД Словакии Иван Корчок после заседания заявил, что Евросоюз хочет быть острожным с санкциями против Москвы.

"Евросоюз, да и мы [Словакия], не хотим до бесконечности опираться на политику санкций [против РФ], — подчеркнул он. — С таким инструментом, каким являются санкции, мы хотим работать осторожно".

Санкций требовали руководители стран Прибалтики, Польши. Президент Польши Анджей Дуда в интервью Financial Times призвал начать работу над новыми санкциями ЕС против России, включая секторальные. Накануне встречи в Брюсселе сделать их "действительно действенными" потребовал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. И вдруг не только никаких санкций, а Боррель лично объявил, что собирается в Москву на встречу с коллегой Сергеем Лавровым — слабо верится, что ставить ему ультиматумы.

Тема санкций по Навальному создана искусственно

Как сказал "Правде.Ру" старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко, тема санкций за арест Навального создана искусственно. Она, по словам эксперта, состоит из двух тезисов:

  • о якобы его отравлении и необходимости расследования преступления.
  • что он незаконно подвергнут задержанию.

Владимир Оленченко полагает, что оба тезиса не имеют под собой "твёрдых оснований", так как Германия не представила конкретных материалов или данных, подтверждающих её заявление об отравлении.

Незаконное задержание тоже не выдерживает критики, поскольку Навальный был задержан в Москве не за политические взгляды, а за его прежние уголовные "прегрешения", подчеркнул эксперт.

Владимир Омельченко полагает, что "здравомыслящие политики в Евросоюзе понимают это и располагают соответствующими фактами".

"А антироссийские всплески, как правило, генерированы не ведущими странами Евросоюза", — сказал "Правде.Ру" Владимир Омельченко.

Эксперт добавил, что резолюция Европарламента, где предлагалось увязать вопрос задержания Навального со строительством "Северного потока — 2", носит рекомендательный характер для Совета ЕС.

У ЕС много внутренних проблем

Не удалась, по мнению эксперта, и акция Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), где в понедельник, 25 января, упомянутые выше страны и Украина предприняли попытку снова подвергнуть сомнению полномочия России.

И, видимо, ожидалось, что в это "действо" включится и Совет Европы, но этого не произошло, "потому что у него достаточно своих внутренних проблем и одна из них — это проблема финансовых ресурсов на фоне продолжающейся пандемии".

"Такое положение доказывает, что вопрос о Навальном в обоих случаях (Совета ЕС и Совета Европы) носит искусственный характер. И когда у государств есть действительные проблемы, то они не придают значение этим искусственным проблемам", — сделал вывод для "Правды.Ру" Владимир Омельченко.

С Боррелем в Москве захотели поговорить

Что касается визита Жозепа Борреля, которого эксперт не относит к "сбалансированным политикам" из-за часто не обоснованных претензий в адрес России, то, очевидно, "в Москве решили встретиться и обсудить, в чём всё-таки он видит проблему", добавил Владимир Омельченко.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил во вторник, 26 января, польской прессе, что "был среди министров, которые призывали рассмотреть условия, при которых этот визит в Москву может состояться"

"Хорошо бы сначала съездить в Киев. И обсудить этот вопрос с новым госсекретарём США Энтони Блинкеном, чтобы укрепить нашу общую позицию в отношении России", — цитирует Рау wyborcza.pl.

Как пишет газета со ссылкой на "собеседников", Германия скептически отнеслась к "спешке" с зелёным светом на введение ограничений в отношении россиян, ответственных за репрессии против Навального. Берлин хочет дождаться реакции Москвы после переговоров с Боррелем и, что более важно, политического давления со стороны Парижа и Вашингтона.

Осенью прошлого года Евросоюз ввёл санкции (запрет на въезд и замораживание собственности в ЕС) в отношении шести россиян, которые считаются ответственными за якобы отравление Навального. Санкции коснулись главы ФСБ Александра Бортникова, а также Сергея Кириенко и Андрея Ярина из администрации президента Владимира Путина.

Вечером 17 января Навальный вернулся в Москву из Берлина, где он проходил лечение после "отравления" в России. В Шереметьеве его задержали в рамках дела о мошенничестве в компании "Ив Роше", в соответствии с которым он должен был два раза в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН, но игнорировал это. 18 января суд арестовал Навального на 30 дней.

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Редактор: Елена Тимошкина
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