Другой трибуны нет: о чём Путин расскажет на Давосском форуме

Владимир Путин решил выступить на Давосском форуме со своими предложениями по "великой перезагрузке". Но реальность такова, что перезагружаться капитализм не хочет.

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Возможна ли "великая перезагрузка"

Президент России Владимир Путин на следующей неделе выступит на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, сообщил телеканал "Россия 1" .

Тема форума — "Великая перезагрузка", это означает, что миллиардеры и политические лидеры (1% населения Земли) понимают, что неолиберализм исчерпал свои возможности и везде он находится под протестным давлением.

С начала пандемии состояние американских миллиардеров выросло более чем на 1 триллион долларов (российских — на 13,8 млрд, согласно Bloomberg Billionaires Index (BBI)), а количество людей, испытывающих голод, падение уровня жизни и безработицу, увеличилось на сотни миллионов. Средний класс при этом, опора капитализма, переходит в бедный.

"Великая перезагрузка" задумана основателем и исполнительным председателем ВЭФ Клаусом Швабом, который утверждает, что ситуация в глобальной экономике значительно ухудшилась из-за многих факторов, в том числе, разрушительного воздействия пандемии на глобальное общество.

Шваб полагает, что "мир должен действовать сообща и быстро, чтобы изменить все аспекты нашего общества и экономики, включая создание новых социальных договоров и условий труда".

"Каждая страна, от США до Китая, должна участвовать, и каждая отрасль, от нефти и газа до технологий, должна быть преобразована. Короче говоря, нам нужна "великая перезагрузка" капитализма", — сказал Шваб.

Однако реалисты понимают, что капитализм не собирается и не будет реформироваться, а сделать капитал более отзывчивым — прерогатива государства. Глава России Владимир Путин выступит на форуме, когда прийти к единым мировым решениям стало делом почти невозможным. Скорее речь идёт о поиске партнёров по созданию "конкурентной многосторонности", способных разрабатывать и применять новые правила игры.

О чём Путин будет говорить с миллиардерами

Как сказал "Правде.Ру" экономист, ведущий эксперт Института современного развития Никита Месленников, с учетом того, что "все эти эпидемии COVID всерьёз и надолго", эта тема будет определять повестку дня Всемирного форума.

На первый план выходят проблемы здравоохранения, вопросы обмена данными, опытом противодействия коронавирусу, проведения вакцинации.

"Противодействие должно быть коллективным, поэтому это уже первый пункт в повестке, с которым можно выходить и абсолютно открыто это обсуждать", — сказал Никита Масленников.

Тем более, что Путин был инициатором предложения о "зелёных коридорах", о беспошлинной торговле медицинскими препаратами, средствами индивидуальной защиты в рамках противодействия COVID, добавил эксперт.

Вторая проблема, по мнению Никиты Масленникова, которую может поднять президент — это "слабо предсказуемая" ситуация в глобальном хозяйстве с "существенными рисками" в виде торговых войн. И здесь надо выходить на реформу Всемирной торговой организации (ВТО) с поиском компромиссов, защищая при этом интеллектуальную собственность и отказываясь от протекционистских мер, которые "в последние годы идут по нарастающей во многих странах".

Третья проблема — это противодействие изменению климата. Здесь у России "есть тоже свои идеи насчёт того, что углеродные налоги не надо превращать в недобросовестную межгосударственную конкуренцию", отметил экономист.

"Если Евросоюз будет вводить углеродный налог, нам нужно будет предусмотреть определённый переходный период, чтобы другие страны, в том числе и Россия, подготовились и приняли бы свои меры по контролю за выбросами CO2", — сказал Никита Масленников.

Четвёртая проблема — это проблема мирового долга, пятая — проблема нестабильности мировой валютной системы.

Россия прояснит свои позиции

По словам экономиста, Российская Федерация будет на Давосском форуме демонстрировать максимальную открытость и заинтересованность в открытости миру: "мы не отгораживаемся ни от кого и ни от чего, а готовы к сотрудничеству по всем азимутам, естественно, с тем, чтобы уважали и наши законные интересы".

"Он (Путин. — Ред.) выскажется, очевидно, аккуратно и по санкциям, и по необходимости продлевать договор СНВ-3. В мире, действительно, накопилось достаточное количество проблем, и наш удельный вес достаточно велик, чтобы весь глобальный мир был заинтересован в прояснении позиций России", — сказал "Правде.Ру" Никита Масленников.

По его словам, использовать эту трибуну абсолютно необходимо, потому что другой пока на сегодняшний день нет из-за трудностей в двухсторонних отношениях с Евросоюзом, Америкой.

"Это будет такое очень серьёзное, если не сказать, программное выступление. По крайней мере, Россия выскажет то, что она должна сделать. А дальше… Естественно, жизнь на Давосском форуме не останавливается. Сказали — будем действовать. Я думаю, что отклик будет. Это не бесполезно", — заключил Никита Масленников.

"Давосская неделя" должна пройти в дистанционном режиме с 25 по 29 января. Последний раз Путин приезжал на форум в 2011 году, а премьер-министр РФ Дмитрий Медведев — в 2013 году.

А между тем, в мире ширится движение #BetterThanDavos, люди из всех стран отвергают повестку Давоса и призывают к "упразднению миллиардеров".

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