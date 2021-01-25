Одесситы саботируют закон об украинизации

Одесситы саботируют несправедливый закон о насильственной украинизации. Власти добились обратного эффекта.

Как будет работать украинский закон о русском языке?

Жалобы на Одессу

На Украине 16 января вступила в силу статья 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которая вводит тотальную украинизацию сферы обслуживания. Начинать общение с клиентами нужно только на украинском. Перейти на "другой язык" можно, если посетитель сам об этом попросит. Предусмотрена система штрафов за нарушения.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что жалобы от "мовного патруля" приходят из Одессы. Одесская мэрия заняла позицию украинизаторов, так, мэр города Геннадий Труханов стал проводить все совещания на украинском и приказал чиновникам учить мову, однако одесситам он приказать не может.

Собака лает, караван идёт

Как сказал "Правде.Ру" заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий ранее Труханов принудительно через Управление образования собрал с родителей подписи, что они хотят, чтобы их дети учились на украинском языке, " и 83% родителей написали такие заявления". Однако, по словам политолога, по-прежнему, в школах учат на суржике, так как большинство преподавателей плохо владеет украинским. На переменах, на уроках физкультуры, все ученики общаются на русском.

Если раньше многие спокойно относились к внедрению украинского языка в сферу обслуживания, то сегодня, практически все требуют от продавцов, кассиров и всех остальных переходить на русский, ссылаясь на то, что язык, на котором они говорят с ними, непонятен.

"И продавцы с удовольствием переходят без всяких проблем", — отметил политолог.

Русскоязычные регионы не перейдут на украинский

"Некоторые, правда, испытывают страх, потому что накачали перед тем, как норма начала действовать, что будут штрафовать, увольнять, что будут приходить националисты. В городе Одессе пока этого не наблюдается", — отметил Валерий Песецкий.

По его мнению закон привёл к результату, обратному запланированного властями — люди противятся украинизации.

"Не заставят они людей переходить на украинский язык в русскоязычных регионах. Не сумеют, ничего не получится", — сказал Валерий Песецкий.

Надо ли лезть на рожон

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон призвал официальный Киев в политике украинизации, "не лезть на рожон".

В эфире телеканала "Украина 24" он отметил, что украинизация, в конечном итоге, приведёт к тому, что "от Украины могут остаться клочки".

"А что делать с Одессой, а что делать с Харьковом? Гнуть их через пень колоду?". По словам Гордона, такие действия властей подтолкнут жителей этой части Украины в объятия России.

"Ну зачем лезть на рожон — люди в Одессе привыкли на "Привозе" торговать по-русски, ну что теперь требовать от них по-украински? А они не хотят", — заметил он, подчеркнув, что жители юго-востока, всего лишь, не хотят насилия над собой.

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