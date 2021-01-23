Байден выходит на тропу санкционной войны

Президенты США приходят и уходят, а враждебность к России лишь нарастает. 45-й президент США Дональд Трамп обещал "поладить с Москвой", но по антироссийским санкциям превзошёл всех. Джо Байден пришёл в Белый дом с угрозами в адрес Москвы, что предвещает небывалое раскручивание спирали санкционной войны. Чтобы выстоять, России придётся принимать контрмеры как защитного, так и превентивного характера.

Ждать ли новой Холодной войны? Чем опасен Байден? // Игорь Коротченко

Строго говоря, применение санкций против государств — это прерогатива Совета Безопасности ООН. Когда США применяют экстерриториальные санкции, они уподобляют себя разбойникам с большой дороги, которым закон не писан.

Однако "вассалы" из Европы и других частей света чаще всего безропотно следуют указаниям вашингтонского "сюзерена" даже в ущерб собственным интересам. Этот феномен, видимо, ещё предстоит изучать специалистам в области психологии и права.

Не успел Джо Байден обосноваться в Овальном кабинете, а зловещие западные оракулы принялись пророчить России санкционные злосчастия.

Газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Байден исключает "перезагрузку" в двухсторонних отношениях с Москвой. Как заявил высокопоставленный американский чиновник на условиях анонимности, Штаты будут стремиться привлечь Россию к ответственности "за её безрассудные и агрессивные действия".

Новому директору нацразведки Эврил Хейнс предстоит подготовить для Байдена доклад с компроматом на Россию:

о вмешательстве в выборы 2020 года в США,

обещаниях платить деньги мятежникам за нападения на американских военных в Афганистане,

отравлении "берлинского пациента"

и хакерской атаке на американские федеральные ведомства в конце прошлого года.

Нет сомнений, что американские разведчики что-нибудь да накопают. Когда руководителям Демократической партии понадобился компромат на Дональда Трампа, в 2017 году они без зазрения совести воспользовались фейковым досье от бывшего сотрудника британской внешней разведки MI6 Кристофера Стила. Подопечные Эврил Хейнс сумеют найти чёрную кошку в тёмной комнате, даже если там её нет.

Страсти в Вашингтоне накалены. Демократы грозятся небесными карами в адрес миллионов трампистов, объявленных "белыми супремасистами" и "внутренними террористами". Как показала расшифровка интернет-беседы между Нэнси Пелоси и Хиллари Клинтон в связи с массовыми беспорядками и захватом Капитолия протестующими, охота на ведьм и демонизация России продолжаются. По их логике, она виновата всегда и во всём.

Вся президентская рать, проходя "чистилище" сената конгресса, клянётся ненавидеть Россию и наносить ей максимальный ущерб.

Так, кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен пообещала сенаторам строго претворять в жизнь санкции против России. А претендент на пост госсекретаря Энтони Блинкен заявил о необходимости "вдохнуть новую жизнь в международные альянсы", с тем чтобы занять гораздо лучшую позицию для противодействия угрозам со стороны России.

И после всего этого странно слышать обвинения в безрассудстве в адрес Москвы. Создаётся впечатление, что политики в Вашингтоне страдают то ли манией преследования, то ли манией величия.

Многострадальный Nord Stream 2

Судя по принимаемым решениям, филиалом конгресса США на нашем континенте можно считать Европарламент. На днях его депутаты дружно приняли резолюцию, в которой потребовали остановить "Северный поток — 2" и усилить санкции против России в связи с арестом Алексея Навального.

История злоключений энергетического проекта Nord Stream 2, выгодного как России, так и Европе, демонстрирует со всей очевидностью, что американские элиты не остановятся ни перед чем ради удовлетворения своих непомерных аппетитов.

Из-за угроз экстерриториальных санкций со стороны США в декабре 2019 года швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб. Работы были остановлены в момент, когда оставалось достроить лишь 6% трубопровода.

19 января минфин США сообщил о внесении в санкционный список задействованного на строительстве трубоукладчика "Фортуна" и его владельца ООО "КВТ-РУС" в соответствии с законом CAATSA ("Противодействие противникам Америки посредством санкций").

В декабре прошлого года "Фортуна" проложила 2,6 километра магистрали "Северный поток — 2" в исключительной экономической зоне ФРГ.

В рамках военного бюджета США на 2021 год конгресс предусмотрел новые санкции в отношении "СП-2". Они направлены против компаний, оказывающих техническую поддержку судам, а также предоставляющих страховые и сертификационные услуги. В результате норвежская компания DNV GL отказалась проводить сертификацию проекта. Сотрудничество с проектом прекратили датская консалтинговая компания Ramboll и швейцарский страховщик Zurich Insurance Group.

Европе и особенно Германии выгоден проект "Северный поток - 2", так как трубопроводный газ из России намного дешевле и экологичнее американского сланцевого газа. Но американцы не перестают его навязывать под благовидным предлогом защиты Европы от "агрессивного" российского газа.

Глава внешней политики ЕК Жозеп Боррель ранее заявлял, что Брюссель не будет препятствовать строительству Nord Stream 2, так как не может регулировать деятельность частных компаний. Канцлер Германии Ангела Меркель неизменно выступает в поддержку проекта. На брифинге в Берлине она призвала "поговорить друг с другом" по вопросам торговли газом с Россией и приемлемом уровне зависимости.

"Я считаю эти экстерриториальные санкции в любом случае средством, которое неуместно ", — заявила Меркель.

Нездоровая ситуация вокруг Nord Stream 2, созданная по вине американских политиканов, заставила "Газпром" заявить о возможной заморозке проекта. Европейцы должны решить, насколько они сами готовы отстаивать коммерчески выгодный им проект от нападок вездесущих американцев. К тому же Брюссель в 2018 году восстановил действие "блокирующего статута", который запрещает европейским компаниям выполнение экстерриториальных санкций США.

По мнению российских экспертов, несмотря на все трудности проект будет завершён, но санкции приведут к его подорожанию.

Увещеваниями делу не помочь

Недруги России прячут ещё немало карт в рукаве. Распри в собственной стране и ускользающая из рук мировая гегемония заставляют американские элиты развернуть наступление на "державы-ревизионисты" — Россию и Китай.

В стремлении списать свои проблемы на внешних врагов "демократический" конгресс будет подталкивать президента Байдена к опрометчивым политическим шагам на международной арене.

Как считает директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, отдельные горе-советчики будут побуждать Байдена:

ввести более жёсткие санкции против российского энергетического комплекса, подобные антииранским,

вытеснить Россию из международной системы финансовых расчетов SWIFT,

наложить разрушительные ограничения на долларовые транзакции крупных российских банков и т. д.

Они бы сделали всё это за милую душу, если бы подобного рода "адские санкции" не создавали серьёзных политических рисков для самих Соединённых Штатов и для международной экономической и финансовой системы. Свидетельством тому опыт введения санкций против "Русала", повлёкших большой ущерб стабильности всего мирового алюминиевого рынка.

У России остаётся в резерве принятый в 2018 году закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединённых Штатов Америки и иных иностранных государств". При экстремальном сценарии драматического ухудшения отношений он позволит применить к США ряд чувствительных контрсанкций. И потом, всегда сохраняется вариант асимметричного ответа.

Попытки задобрить американских "ястребов" миролюбивыми увещеваниями, как показывает опыт, ничего не дадут. Их может сдержать только страх получить весомый урон.

"Быкующая" Америка должна знать, что в случае чего может как следует получить по рогам.