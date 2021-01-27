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Автор Инна Новикова

Провал Трампа — хороший урок для правителей с авторитарными замашками

Мир

Трамп проиграл из-за того, что был неправильным диктатором. Но он способствовал концу глобализации. Снова возник многополярный мир и право силы. Для России теперь окрылись широкие возможности. Но сможет ли наша власть их реализовать? Ведь мы видим только реакцию на внешние раздражители. У российского руководства нет инициативы и тем более — стратегии. А разве можно ожидать решительных действий от Путина в период его доправления?… Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал директор аналитического центра "Стратег-PRO", политолог и общественный деятель Александр Ведруссов.

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— Александр, глобализации — конец, но что дальше? Как изменятся сами США и весь мир со сменой власти в Америке?

— Лично я об ушедшем Трампе — не очень высокого мнения. Я считаю, что он — человек слабый, трусливый, самый нелепый диктатор. Его диктаторские замашки очевидны, но как он нелепо все свои полномочия реализовывал, это просто — притча во языцех.

Но Трамп сыграл положительную роль для мира и России:

  • он не развязал ни одной новой войны, что для американского президента уже считается большим достижением,
  • он не вмешивался жестко в наши внутренние дела.

Жевал сопли

Но что он сделал с Соединенными Штатами Америки? Что он делал, когда там бушевала пандемия? Он в итоге так и не обеспечил людям выплаты, когда Конгресс заблокировал, а он жевал сопли вместо того, чтобы продавить это решение.

Как он себя вел в условиях пандемии, когда бушевали погромы в демократических штатах? — Вместо того, чтобы сразу принимать какие-то адекватные меры, он только говорил, что это — демократические штаты.

Только потом, когда ситуация заходила уже слишком далеко, вводили национальную гвардию и все это пресекали. Но в целом он себя проявил как слабый президент, который не на стороне народа.

Поэтому он и проиграл, хотя, конечно, масштабные, просто запредельные фальсификации, были. Но поддержки его сторонников, чтобы это пресечь, оказалось недостаточно. Он пришел и победил в прошлый раз как антисистемный политик против ставленницы корпоратократии Хиллари Клинтон. Мы эту победу приветствовали абсолютно оправданно.

Урок Трампа

Что он проявил дикторские замашки — не столь важно. Наступил кризис. — Введи президентскими указами меры по поддержке населения, пресечению беспорядков и так далее. Диктатура не может быть расхлябанной, диктатура не может быть сонной, вялой, тем более трусливой.

Провал Трампа — это хороший урок для правителей с авторитарными замашками. Ребята, если вы хотите быть авторитарными, имейте в виду, что надо быть жесткими руководителями, действовать последовательно, а не вилять туда-сюда. Просто так авторитарные замашки не проходят. Трамп теперь остался один. Его все кинули.

— Его компании рушатся. Партнеры отказываются от него.

— Да. Проект "Трамп" закрыт. Он думал, через четыре года на белом коне опять въехать на выборы, опять победить. Я думаю, что сейчас его так жестко запрессовали, что у него не будет шансов избраться и через следующие четыре года.

Конечно, что и насколько все это для Америки было хорошо и плохо, пусть сами американцы разбираются и решают. Для России он все-таки сыграл некоторую положительную роль.

Наверное, ему можно сказать спасибо, пусть он уходит на политическую пенсию. А дальше все зависит от нас, от того, что у нас сейчас в стране происходит.

Возможности России

Возможности перед Россией (в чем парадокс) колоссальные открываются. Америка перестает быть глобальным гегемоном. Сейчас начинает выдвигаться на первый план право сильного. И мы видим, как Турция, например, реализует это право.

Мы сейчас могли бы:

  • по Украине все решить,
  • по союзному государству с Белоруссией,
  • по Армении даже поставить вопрос ребром — либо вы входите в состав России, либо вас сожрет Турция.

Да, это было бы жестко. Там был бы страшный хай: Россия наступает на нашу независимость, Париж и Вашингтон нам поможет… И все прочее. Но если бы Москва решительно эту тему продвигала, то Армения оказалась бы на значительно более высоком уровне интеграции с Россией. Я думаю, что это было бы для самой Армении и для России хорошо.

Для нас открываются огромные возможности в условиях ослабления Америки.

— Сможем ли мы ими воспользоваться?

— Пока я не вижу, чтобы мы ими воспользовались, потому что у нас продолжается инертная политика. Хотя на кризис в Белоруссии мы среагировали довольно неплохо. Лукашенко сидит, его никто не сверг, прозападные силы в Белоруссии не победили.

В Карабахе мы действовали решительно и оперативно. Россия не потеряла лицо и в этом кризисе. Но все это — реакция на внешние раздражители. У российского руководства нет ни инициативы, ни стратегии.

Период доправления

Я не знаю, может быть, от Владимира Владимировича после этих 20 лет еще чего-то ждут?… Есть такое понятие — период дожития. А у него теперь — период доправления.

Ему надо обеспечить транзит, как-то спокойно передать власть преемнику, чтобы его не считали хромой уткой. Поэтому он, конечно, будет реагировать на внешние угрозы.

А еще он будет внутри пытаться опять и снова зачищать политическое пространство, которое и так выжжено, казалось бы, полностью. Но его будут и дальше зачищать и зачищать, пока ни одного ростка не останется живого.

Я не говорю, что у российского режима все из рук валится. Нет. Он может еще очень долго протянуть. Но для России как для страны, для нас как для народа я не вижу ничего особо хорошего на ближайшие годы от Кремля, от Владимира Владимировича я точно принципиальных инициатив не жду.

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Редактор: Юрий Кондратьев
Темы дональд трамп владимир путин александр ведруссов
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