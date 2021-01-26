Эстонская моська лает, потому что русский слон постарел и ослаб

Весёлая страна Эстония предъявила России территориальные претензии. Вообще в последнее время претензии к России не предъявил только ленивый. Александр Лукашенко от выражения благодарности за помощь в критической ситуации прямо без перерыва начал требовать и выражать недовольство, что мы мало ему помогает. Почему российское руководство вместо того, чтобы добиваться чего-то для нашей страны, только идёт на новые и новые уступки за счет своих граждан?

Ведь в итоге претензий и требований со всех сторон становится всё больше. Почему наша власть сама потворствует и финансирует русофобию? Как нужно действовать России? Будет ли использована мягкая сила? Или всё так и останется на самотёке? Насколько мощно дует из окна Овертона? Можно ли его закрыть и как? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил директор аналитического центра "Стратег-PRO", политолог и общественный деятель Александр Ведруссов.

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— Александр, по поводу Эстонии давно ничего не было слышно, как-то у нас с ними было спокойно, а особый обострений вообще никогда не было. Но недавно они заявили к нам территориальные претензии.

— Эстония — веселая страна, которая все время преподносит какие-то сюрпризы, не дает соскучиться. Ну да и ладно. Сами они предъявить додумались или указание поступило — неважно. В любом случае это — не серьёзно.

Но эта тема, почему-то напомнила старый анекдот про голосование и поправки в любом парламенте (российский, эстонский, украинский, американский какой угодно):

Решили ратифицировать библейское "не укради" — депутаты внесли 2000 поправок.

Окно Овертона во всю ширь

Казалось бы, ну что проще?… Может быть, другой вопрос в наше время чуть посложнее, но мне кажется они сопоставимо простые: не укради и брак — союз мужчины и женщины. Но в этот закон действительно не зря пришлось внести множество поправок, потому что теперь ничего однозначным не является.

Кстати, в прошлом году в американский Сенат впервые избрали трансгендера. И самое интересное, что многие люди считают реально это прогрессом. Им совершенно забили головы, настолько успешна прошла эта манипуляция с окном Овертона, когда его расширяли-расширяли-расширяли и в итоге раскрыли во всю ширь.

Та же самая дискуссия проходит сейчас в Венгрии, в Польше, в Эстонии и так далее. Там ведь тоже есть консервативные силы, хотя они — тоже очень разные. Нельзя сказать, что все эти ребята — хорошие.

В Польше те ребята, которые выступают за брак как за союз мужчины и женщины, проводят самую жесткую русофобскую политику. Поэтому не надо говорить, что мы со всеми традиционалистами — прямо какие-то естественные союзники.

Россия не использует возможности

В тоже время Россия абсолютно не использует потенциал мягкой силы в плане здорового консерватизма. В России, конечно, четко закрепили эти поправки, никаких нюансов: брак мужчины и женщины. В России с этим проблем нет.

Благодаря этому можно было бы выстроить неплохие отношения с многими консервативными кругами в Европе, кроме откровенно русофобских. Но даже когда мы это делаем, не делаем системно. В этом — проблема использования нашей мягкой силы и нашей официальной дипломатии.

Слабость Москвы

Возвращаясь к территориальным претензиям — все почувствовали слабость Москвы. Все!

Даже Лукашенко вместо того, чтобы углублять интеграцию и продвигаться к реальному союзу с Россией, постоянно прогибается под западный изменчивый мир. Хотя его реально поддерживает одна Москва. Если бы Россия ему в этот раз не помогла, то неизвестно, чем бы вся эта заварушка кончилась.

Мы до сих пор цацкаемся с Лукашенко, тянем эту волынку вместо того, чтобы поставить ребром вопрос о создании реального союзного государства спустя (на секундочку!) 20 лет после того, как оно формально появилось. Теперь он опять начал предъявлять требования, высказывать претензии. То есть — слабость Москвы чувствуют все без исключения.

Уж если Эстония что-то вякает, то о какой силе, о каком авторитете можно говорить?… Если Моська вякает на слона, пытается лаять, значит что-то не так со слоном. — Он постарел и ослаб, у него уже не такая хватка. Я думаю, что дальше эти проблемы будут нарастать, потому что Москва так и не научилась даже нормально огрызаться и адекватно отвечать, а уж тем более не может взять инициативу в свои руки, работать на опережение.

Она не научилась как-то решительно действовать. Турция почувствовала нашу слабость. Хотя в Карабахе, я считаю, мы в итоге разыграли комбинацию неплохо. Не скажу, что хорошо, но неплохо. Могло быть гораздо хуже. Но мы всё время только спохватываемся и действуем в последний момент.

Продолжаем терять

В целом хватка теряется, российский режим превращается даже не в брежневский, а гораздо более слабый. Потому что при Брежневе, несмотря что шамкали геронтократы, которые были у власти, но была социалка такая, что позволяла держать наплаву огромный народ. 164 миллиона квартир получили граждане Советского Союза при Брежневе.

Конечно, кучка предателей ничего бы не развалила, если бы не было фундаментальных изъянов у этой системы. Но в наше время положение — гораздо хуже и серьезнее. Если Москва сейчас не начнет действовать как-то более решительно, мы продолжим терять и уступать позиции.