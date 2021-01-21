Пропасть между Китаем и США будет увеличиваться

Администрация Дональда Трампа в последний день полномочий обвинила Китай в геноциде уйгуров. Пекин винит в оскорблении лично Майка Помпео, но это наивное заблуждение или протянутая "рука дружбы" Джо Байдену, которую он не пожмёт.

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Китай ввёл санкции против чиновников администрации Трампа

В среду Китай ввел санкции в отношении 28 бывших чиновников администрации Трампа, в том числе — уходящего госсекретаря Майка Помпео.

Они вызваны серьезными обвинениями в адрес Китая в геноциде в отношении уйгур, озвученными Помпео в последний день нахождения администрации Трампа у власти.

Новый санкционный список, кроме Помпео, включает бывших:

министра здравоохранения и социальных служб Алекса Азара,

торгового советника Белого дома Питера Наварро,

советника по национальной безопасности Роберта О'Брайена,

посла США в ООН Келли Крафт.

советника по национальной безопасности Джона Болтона,

главного стратега Белого дома Стива Бэннона.

Санкции запрещают этим лицам и их ближайшим родственникам въезд в континентальный Китай, Гонконг и Макао. Им также запрещено вести дела с Китаем, как и любым компаниям или учреждениям, связанным с ними.

Геноцид — серьёзное обвинение

Помпео в своих обвинениях сослался на принудительный контроль рождаемости среди уйгуров и принудительный труд, которые были "задокументированы" в прошлом году в ходе расследования Associated Press. Как мы видим, в доказательствах Вашингтон голословен и не собирается идти с ними в суд.

Сравнивая правительство Китая с нацистами и ИГИЛ (запрещённая в РФ террористическая организация), Помпео сказал, что Китай совершил геноцид и преступления против человечности в отношении уйгурских мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Обвинения, сделанные во вторник, являются последними из серии шагов, предпринятых уходящей администрацией Трампа для усиления давления на Китай по таким вопросам, как:

права человека в Гонконге и Тибете,

вина в развязывании пандемии коронавируса,

подавление стремления к независимости Тайваня,

агрессивное поведение в Южно-Китайском море.

Китай ответил собственными санкциями и жесткой риторикой.

"Клоун судного дня"

Министерство иностранных дел Китая охарактеризовало Помпео как "клоуна судного дня" и заявило, что его обвинения были просто "макулатурой". Об этом заявила на брифинге журналистам пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин.

"За последние несколько лет некоторые антикитайские политики в Соединенных Штатах, исходя из своих эгоистичных политических интересов, предубеждений и ненависти к Китаю и не проявляя уважения к интересам китайского и американского народов, спланировали, продвинули и осуществили серию сумасшедших актов, которые явились серьёзным вмешательством во внутренние дела Китая, подорвали интересы Китая, оскорбили китайский народ и серьезно подорвали китайско-американские отношения ", — заявили в МИД КНР.

В Синьцзяне проживает преимущественно мусульманская уйгурская этническая группа. Китай отрицает нарушения прав человека и заявляет, что его действия там необходимы для противодействия сепаратистской и террористической угрозе.

Дело совсем не в "некоторых" политиках

Китай обрушил всю свою ярость на Помпео, увидев в его действиях намерения "стать жизнеспособным кандидатом на высшие должности в будущих избирательных циклах".

Однако ответ в четверг официального представителя Совета национальной безопасности США наверняка разочаровал Пекин. Администрация Байдена охарактеризовала санкции Китая против 28 американских граждан как "непродуктивные и циничные", сообщает Reuters.

"Китай — самая большая проблема для Соединенных Штатов из всех стран мира", — сказал кандидат в госсекретарь" США Энтони Блинкен во время слушаний в комитете сената по иностранным делам.

Отвечая во вторник по вопросу наличия "геноцида уйгуров", Блинкен сказал, что "это тоже его мнение".

"Принудительное содержание мужчин, женщин и детей в концентрационных лагерях и попытки перевоспитания их, чтобы они стали сторонниками Коммунистической партии Китая — все это говорит о попытке совершить геноцид", — сказал он.

Таким образом, очевидно, что это мейнстрим, и пропасть между Пекином и Вашингтоном останется прежней. Даже если допустить, что команда Байдена далее предпримет шаги, чтобы вернуть отношения между США и Китаем в менее антагонистическое русло, Пекин будет настороженно относиться к США в связи с драматическим изменениями в их политике в течение последних четырех лет.

В комментарии для "Правды.Ру" китаевед, и. о. директора Института Дальнего Востока РАН, доктор исторических наук Алексей Маслов обратил внимание на то, что Вашингтон, после прихода Байдена, не высказался ни в каком позитивном плане по поводу Китая, а уже начал антикитайские акции.

Например, заблокировал Twitter китайского посольства в Вашингтоне, отметил эксперт.

Китай, по его мнению, показывает, что намерен в дальнейшем отстаивать свои, как минимум, коммерческие, экономические права. И Китаю сейчас нужны так называемые пункты для размена, чтобы начать переговоры и начать отменять санкции.

"Китай крайне оскорбило и обидело обвинение Китая в нарушение прав человека в Синьцзяне. И, самое главное, Байден никак не высказался против этого положения. А это, по сути дела, будет стимулировать дальнейшее обсуждение в Сенате США, и именно по этому пункту могут в дальнейшем приниматься новые экономические санкции. Поэтому для Китая очень важно снять этот пункт вообще из переговоров. И Китай готовит себе почву для переговорного процесса", — сказал Алексей Маслов.

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