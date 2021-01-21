Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Автор Любовь Степушова

Пропасть между Китаем и США будет увеличиваться

Мир » Азия » Южная Азия

Администрация Дональда Трампа в последний день полномочий обвинила Китай в геноциде уйгуров. Пекин винит в оскорблении лично Майка Помпео, но это наивное заблуждение или протянутая "рука дружбы" Джо Байдену, которую он не пожмёт.

Как Китай выиграет холодную войну у США?

Китай ввёл санкции против чиновников администрации Трампа

В среду Китай ввел санкции в отношении 28 бывших чиновников администрации Трампа, в том числе — уходящего госсекретаря Майка Помпео.

Они вызваны серьезными обвинениями в адрес Китая в геноциде в отношении уйгур, озвученными Помпео в последний день нахождения администрации Трампа у власти.

Новый санкционный список, кроме Помпео, включает бывших:

  • министра здравоохранения и социальных служб Алекса Азара,
  • торгового советника Белого дома Питера Наварро,
  • советника по национальной безопасности Роберта О'Брайена,
  • посла США в ООН Келли Крафт.
  • советника по национальной безопасности Джона Болтона,
  • главного стратега Белого дома Стива Бэннона.

Санкции запрещают этим лицам и их ближайшим родственникам въезд в континентальный Китай, Гонконг и Макао. Им также запрещено вести дела с Китаем, как и любым компаниям или учреждениям, связанным с ними.

Геноцид — серьёзное обвинение

Помпео в своих обвинениях сослался на принудительный контроль рождаемости среди уйгуров и принудительный труд, которые были "задокументированы" в прошлом году в ходе расследования Associated Press. Как мы видим, в доказательствах Вашингтон голословен и не собирается идти с ними в суд.

Сравнивая правительство Китая с нацистами и ИГИЛ (запрещённая в РФ террористическая организация), Помпео сказал, что Китай совершил геноцид и преступления против человечности в отношении уйгурских мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Обвинения, сделанные во вторник, являются последними из серии шагов, предпринятых уходящей администрацией Трампа для усиления давления на Китай по таким вопросам, как:

  • права человека в Гонконге и Тибете,
  • вина в развязывании пандемии коронавируса,
  • подавление стремления к независимости Тайваня,
  • агрессивное поведение в Южно-Китайском море.

Китай ответил собственными санкциями и жесткой риторикой.

"Клоун судного дня"

Министерство иностранных дел Китая охарактеризовало Помпео как "клоуна судного дня" и заявило, что его обвинения были просто "макулатурой". Об этом заявила на брифинге журналистам пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин.

"За последние несколько лет некоторые антикитайские политики в Соединенных Штатах, исходя из своих эгоистичных политических интересов, предубеждений и ненависти к Китаю и не проявляя уважения к интересам китайского и американского народов, спланировали, продвинули и осуществили серию сумасшедших актов, которые явились серьёзным вмешательством во внутренние дела Китая, подорвали интересы Китая, оскорбили китайский народ и серьезно подорвали китайско-американские отношения ", — заявили в МИД КНР.

В Синьцзяне проживает преимущественно мусульманская уйгурская этническая группа. Китай отрицает нарушения прав человека и заявляет, что его действия там необходимы для противодействия сепаратистской и террористической угрозе.

Дело совсем не в "некоторых" политиках

Китай обрушил всю свою ярость на Помпео, увидев в его действиях намерения "стать жизнеспособным кандидатом на высшие должности в будущих избирательных циклах".

Однако ответ в четверг официального представителя Совета национальной безопасности США наверняка разочаровал Пекин. Администрация Байдена охарактеризовала санкции Китая против 28 американских граждан как "непродуктивные и циничные", сообщает Reuters.

"Китай — самая большая проблема для Соединенных Штатов из всех стран мира", — сказал кандидат в госсекретарь" США Энтони Блинкен во время слушаний в комитете сената по иностранным делам.

Отвечая во вторник по вопросу наличия "геноцида уйгуров", Блинкен сказал, что "это тоже его мнение".

"Принудительное содержание мужчин, женщин и детей в концентрационных лагерях и попытки перевоспитания их, чтобы они стали сторонниками Коммунистической партии Китая — все это говорит о попытке совершить геноцид", — сказал он.

Таким образом, очевидно, что это мейнстрим, и пропасть между Пекином и Вашингтоном останется прежней. Даже если допустить, что команда Байдена далее  предпримет шаги, чтобы вернуть отношения между США и Китаем в менее антагонистическое русло, Пекин будет настороженно относиться к США в связи с драматическим изменениями в их политике в течение последних четырех лет.

В комментарии для "Правды.Ру" китаевед, и. о. директора Института Дальнего Востока РАН, доктор исторических наук Алексей Маслов обратил внимание на то, что Вашингтон, после прихода Байдена, не высказался ни в каком позитивном плане по поводу Китая, а уже начал антикитайские акции.

Например, заблокировал Twitter китайского посольства в Вашингтоне, отметил эксперт.

Китай, по его мнению, показывает, что намерен в дальнейшем отстаивать свои, как минимум, коммерческие, экономические права. И Китаю сейчас нужны так называемые пункты для размена, чтобы начать переговоры и начать отменять санкции.

"Китай крайне оскорбило и обидело обвинение Китая в нарушение прав человека в Синьцзяне. И, самое главное, Байден никак не высказался против этого положения. А это, по сути дела, будет стимулировать дальнейшее обсуждение в Сенате США, и именно по этому пункту могут в дальнейшем приниматься новые экономические санкции. Поэтому для Китая очень важно снять этот пункт вообще из переговоров. И Китай готовит себе почву для переговорного процесса", — сказал Алексей Маслов.

Читайте по теме: Европа утратила веру в Америку. Кто виноват и что делать?

Вашингтон, ты не прав: Китай вступился за Кубу

Призываем вернуться к разуму": Китай недоволен работой США на Тайване

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Темы уйгуры китай и сша энтони блинкен алексей маслов
Новости
Таксиста из Крыма осудят за жестокое убийство пассажира
Употребление граната защищает от рака
О России, инвестициях и "диком капитализме": мнение эксперта
Белорусский боец-оппозиционер Кудин задержан в Москве
Сиделку обвиняют в убийстве пенсионерки в Москве
Самцы богомола дерутся с самками, чтобы сохранить голову
Пассажир, летевший до Новосибирска, скончался на борту самолёта
Миллиарды на муку и хлеб: правительство продолжает сдерживать цены
Чай способен уничтожить коронавирус в слюне
Фёдор Смолов подтвердил, что встречается с внучкой Бориса Ельцина
Последние материалы
Таксиста из Крыма осудят за жестокое убийство пассажира
Употребление граната защищает от рака
О России, инвестициях и "диком капитализме": мнение эксперта
Белорусский боец-оппозиционер Кудин задержан в Москве
Кейс Навального: как власть "делает биографию"
Сиделку обвиняют в убийстве пенсионерки в Москве
Самцы богомола дерутся с самками, чтобы сохранить голову
Грузия против России: ЕСПЧ вынес вердикт. Кто выиграл, кто проиграл?
Пассажир, летевший до Новосибирска, скончался на борту самолёта
Пропасть между Китаем и США будет увеличиваться
Популярное
Новости Европы
Видео с крещенским купанием Путина потрясло британцев

Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.

Видео с крещенским купанием Путина потрясло британцев
Байден не увидит Трампа на инаугурации: Флорида важнее
Мир. Новости мира
Байден не увидит Трампа на инаугурации: Флорида важнее
Интересные Новости
Перед Капитолием американские флаги образовали российский триколор
Военные новости
Морпехи Украины несут потери в Донбассе из-за кадрового дефицита
Любовь Степушова Пропасть между Китаем и США будет увеличиваться Любовь Степушова Василий Амирджанов Психиатры включились в дискуссию о вакцинации от COVID-19 Василий Амирджанов Усам Оздемиров Лицемерная "демократия": почему Штаты рискуют потерять себя Усам Оздемиров
Комментарии
Грузия против России: ЕСПЧ вынес вердикт. Кто выиграл, кто проиграл?
Кто должен заниматься восстановлением Переяславской рады?
Кто должен заниматься восстановлением Переяславской рады?
Кто должен заниматься восстановлением Переяславской рады?
Кто должен заниматься восстановлением Переяславской рады?
Кто должен заниматься восстановлением Переяславской рады?
Леди Гага повторила наряд Пугачёвой для инаугурации Байдена
Европа утратила веру в Америку. Кто виноват и что делать?
Заставят ли россиян делиться на "чистых" и "ковидоопасных"?
Кто должен заниматься восстановлением Переяславской рады?
Иностранные инвестиции в российские компании сократились в 20 раз
Кто должен заниматься восстановлением Переяславской рады?
Радикалы хотят проникнуть на инаугурацию Байдена
Тюрьма или трон: что ждёт Навального в России
Труха американской демократии превратилась в диктатуру
Европа утратила веру в Америку. Кто виноват и что делать?
Игорь Коротченко: от администрации Байдена надо ждать всяческих гадостей
Лицемерная "демократия": почему Штаты рискуют потерять себя
Эксперты обсудили новые санкции от команды Байдена
Игорь Коротченко: от администрации Байдена надо ждать всяческих гадостей
Слияние трёх: в России появится условно новая партия
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников