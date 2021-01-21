Пашинян обречён оправдываться пожизненно

Пашинян опубликовал статью, в которой старается переложить ответственность за поражение в Карабахе с себя на прежнее руководства, а частично и на Россию. Но ведь он уже два года находился у власти. Он сменил всё руководство армии и разведке. Понятно, что такова участь побежденного. И это с ним теперь останется до конца жизни. Более того — таким он останется в истории. Позор армянского народа. А почему вообще человечество ведёт войны? Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

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— Игорь, Пашинян недавно высказался, что Россия спровоцировала эту ситуацию с Нагорным Карабахом и виновна в случившемся. Как вы это расцениваете?

— Пашинян написал статью, которую опубликовал в начале января. Он изложил свое видение причин того, почему эта война стала реальностью, почему Армения проиграла эту войну. Цель этой статьи — переложить ответственность с себя на других.

— Но теперь ему всю жизнь придется писать такие статьи.

— Да, пожизненно. Он предъявляет претензии к прежним руководителям Армении, справедливо предъявляет, конечно. Но когда он говорит, что Россия якобы не защищала статус Нагорного Карабаха на переговорном процессе, то лукавит.

Официальная позиция МИДа была совершенно четкая всегда. Статус Нагорного Карабаха российская дипломатия всегда рассматривала в качестве одного из элементов урегулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

Вопрос статуса решен войной

Другое дело, что по итогам войны вопрос о статусе, как Ильхам Алиев сказал абсолютно справедливо, уже не стоит и стоять не будет. Де-факто этот вопрос уже неактуален. Азербайджан решил проблему освобождения семи районов, которые были оккупированы Арменией.

Все попытки Пашиняна теперь обвинить Россию, либо своих предшественников — это политика политического выживания. Он, конечно, понимает, что попал в ужасающую ситуацию.

Единственное, что он может теперь сделать — оправдывать себя тем, что предыдущие руководители не подготовили Армению и армию к войне. С другой стороны, если не переложить какую-то долю вины на Россию, то хотя бы тоже ее как-то подтянуть, что она, дескать, не совсем масштабно защищала интересы Армении.

Но Россия выполнила все обязательства перед Арменией. Армения получила исчерпывающую помощь. Другое дело, что российские солдаты не должны своими жизнями платить за территориальные аппетиты Армении на территории Азербайджана.

Вместо того, чтобы митинговать в Москве, армянская диаспора взяла бы и отправилась воевать за Карабах. Но ведь никто не поехал. Никто! Все сидели на мягких московских диванах и только кричали: Путин, Россия, введи войска.

Если они претендуют на эту территорию, то должны сами поехать туда и воевать за нее, а не призывать Россию делать это вместо них.

Путин абсолютно справедливо сказал, что война идет не на территории Армении. Поэтому, мягко говоря, в военном экспедиционном корпусе России было отказано. Хотя лоббисты и разные интересанты к этому активно призывали. Путин поступил по-государственному и согласно международным правилам и двусторонним договоренностям.

Есть международно-признанные границы. Территория Армения как была в пределах международно-признанных границ, так и осталась. Ни метра армянской территории Азербайджан не захватил.

Переворот меняет статус

Может быть, мы тоже хотели бы, чтобы взять чего-то и вернуть, но есть установленные границы. Хотя Крым мы вернули. Но это — политическая воля российского руководства. Но для этого надо иметь определенную базу, поддержку и возможности.

До этого, заметьте, мы не говорили, что Крым — это Россия, хотя он изначально был передан Украине незаконно. Но мы официально признавали статус Украины как государства. А в момент, когда там произошел государственный переворот, когда законной власти не было на Украине, а Крым уже проголосовал, мы этот выбор осуществили.

А Пашинян это клеймо будет нести до последних дней жизни. Но все зависит оттого, все-таки как он изменит ситуацию и сможет ли изменить. Потому что, если бы был запрос на смену власти, Пашиняна бы смели.

Митинги оппозиции в Армении были недостаточно многолюдны, чтобы создать критическую массу, необходимую для смены власти. В этом проявляется либо усталость, либо пассивность армянского общества. Но дело в том, что армянское общество уже не верит Пашиняну.

— Что вообще является причиной столь многочисленных войн на Земле, по вашему мнению?

— Есть определение классиков. Пока существуют государства, остаются непримиримые проблемы в их взаимоотношениях. Эти проблемы решаются именно войной. Война — это продолжение политики. Если невозможно договориться, то используются военные методы. Вот и все.

Войны начинают за территории, за ресурсы, за влияние. Там, где государства не могут решить проблемы политическим путем, возникают войны. Международное право — это фиговый листок, которым прикрываются истинные намерения.

На самом деле, кто сильнее — тот и прав. В этом с глубокой древности ничего не изменилось. У кого дубина длиннее — тот и прав. Вот и все.