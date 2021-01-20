Женишбек Байгуттиев: "Президентов Киргизии мы отпускали с огромной суммой денег"

Под давлением протестов в Киргизии прошли досрочные выборы президента. На них победил Садыр Жапаров. Как повлияет эта ситуация на отношения с Россией, в сторону каких вообще мировых альянсов движется страна? Свои соображения высказывает "Правде.Ру" экс-кандидат в президенты Киргизии Женишбек Байгуттиев.

Читайте начало интервью:

Женишбек Байгуттиев: "Жители Киргизии голосовали за Жапарова протестно"

Игорь Шатров: Будет ли Киргизии лучше по результатам досрочных выборов президента, есть ли вообще свет в конце тоннеля?

— Проблема есть, понимания этого еще нет. Думаю, что когда Садыр Жапаров станет президентом и отойдет от всех политтехнологических моментов, напрямую с этим столкнется, и надо будет досрочно решать через повышение деловой активности бизнеса. Это будет в какой-то мере его подстегивать к работе с потенциальными инвесторами, в том числе в рамках ЕАЭС.

— Задам вопрос по-другому: у каждого региона свое место в экономической палитре. Чем в этом плане полезна Киргизия, что там можно развивать, какие отрасли?

— Если убрать геополитику и говорить чисто об экономике, то вклад Киргизии — это швейная промышленность, сельское хозяйство, золото, месторождения полезных ископаемых. В этом смысле разнообразить линейку продукции было бы, наверное, полезно.

В предвыборной программе я предлагал создать институт анализа цепочек добавленной стоимости и определить роль Киргизии, какая цепочка для нас наиболее приемлема. Это оказалось сложно для понимания, у нас все же люди голосуют сердцем, а не умом, это не Европа.

На этих выборах я не заметил сильного участия ни России, ни Америки, не считая каких-то конкретных вопросов.

— Америке в тот момент точно было не до Киргизии.

— Турция прислала своих наблюдателей, там по поводу тюркского братства что-то было, но не скажу, что сильно сказалось. Они скорее сейчас займутся этой работой, чем в период выборов.

— Вы говорите о наблюдении, а мы же с вами понимаем, что есть и подспудное влияние на избирательные процессы — у России есть возможности.

— Возможности есть, но я говорю о финансовой составляющей. Больших вбросов каких-то денег не было, все понимали, что Жапаров уже около трех месяцев в стране главенствует, и вся его команда находится на командных высотах.

— Но Россия просто распечатала вновь кредиты, которыми мы прекратили финансировать Киргизию. Мне кажется, это и были те деньги, данные на поддержание ситуации. Могли ведь не давать.

— Плата за базу, какие-то ресурсы, что раньше были. Минимальная часть ресурсов, чтобы поддержать вот эту легитимизацию власти. Просто всем силам в Киргизии нужно понять этот киргизский феномен, когда голосуют сердцем, а не умом. Ум, конечно, присутствует, но сердце преобладает, и пройдет какое-то время, чтобы понять, оправдает ли человек надежды. На Украине на какой волне популярности приходили люди, но из обещанного многое не делали, и от былого рейтинга оставались руины.

— Потом наступает апатия и вообще неучастие в политических процессах.

— Да, каждый переворот снижает, а у нас было уже три переворота, и ни один из них я уже не назову революцией.

— То есть термин "революция" имеет для вас позитивную окраску?

— Революция должна приводить к смене правил или содержания. А так только бенефициары поменялись и все. Каждого президента мы проводили с огромной, кстати, суммой денег.

— Заработали на этом посту и ушли в изгнание…

— Абсолютно верно. Ушедшему президенту обещали статус "экс-", но я не удивлюсь, если он будет сидеть рядом с Атамбаевым, потому что через некоторое время понадобится виновник той ситуации, в которой оказалась страна. Атамбаев уже сидит, потому возложить придется на последующего. И я не удивлюсь, если они будут в соседних или даже в одной камере. Есть опасность, что наши госинституты после каждого переворота только ослабевают. И сегодня фактически диктует криминал.

Влияние извне

— Есть ли угроза, что Киргизия может оказаться в антироссийском международном лагере?

— Многие люди уже плохо помнят Советский Союз. И население постепенно принимает западный образ жизни. Многие живут в России как мигранты. Есть те, кто принял гражданство России.

В этом смысле произошло разделение — определенная часть за Россию, но часть еще не поняла, какой статус им надо принять. Идут тектонические процессы внутри населения.

Но не думаю, что Россия потеряет здесь влияние, она довольно прагматична во многих позициях. Она не вмешивается сильно в киргизскую политику. Но определенная часть населения считает, что Россия могла бы сыграть позитивную роль в нормализации жизни. Растет влияние Китая, Турции. Влияние Запада и Америки тоже есть, но не такое большое. На этих выборах была схожесть позиций России и Америки — они не принимали криминализацию.

— Выборы в Киргизии, как я понимаю, не дали ответы на все вопросы, и наш разговор можно закончить многоточием.

— Я думаю, что Жапарову нужно какое-то небольшое время, может быть, до 6 месяцев, чтобы все-таки понять, куда, в какую сторону он ведет страну. Насколько он эффективно будет выполнять свои обязательства. У нас разворот может быть скорее не на Запад, а на Восток.