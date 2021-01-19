Женишбек Байгуттиев: "Жители Киргизии голосовали за Жапарова протестно"

В Киргизии прошли президентские выборы. Президентом избран Садыр Жапаров. Досрочные выборы президента Киргизии стали следствием волны протестов. Итогом волнений стал уход в отставку премьера, спикера парламента и президента Сооронбая Жээнбекова. Ситуацию обсуждает с "Правдой.Ру" один из участников президентской гонки Женишбек Байгуттиев.

Игорь Шатров: Не грозит ли Киргизии волна протестов по той причине, что многие кандидаты не согласились с результатами выборов?

— Выборы состоялись — это главный итог. Победил Садыр Жапаров весьма убедительно, его избиратель пришел к урнам. Что касается самой явки, то она была довольно низкой, 30-33%. Вопрос, насколько честно велся подсчет, имеет место. И этим многие кандидаты выражают недовольство. Были скачки во время подсчета — это тоже вызывает вопросы.

То население, которое не пришло на выборы, тоже несет ответственность — неучастие привело к победе Жапарова. Мы надеемся, что волнений не будет, потому что какой-то кредит доверия Жапарову со стороны глубинки был выдан на выборах. Но определенная часть населения недовольна итогами выборов и прежде всего курсом, анонсированным победившим кандидатом.

Городская часть населения в большинстве своем проигнорировала выборы. Это более образованная часть, она знает бэкграунд каждого кандидата. Все понимали, что Жапаров уже расставил своих людей во властной вертикали, а главное преимущество — он снес предыдущего президента.

— Такая демократическая традиция зародилась. Кто присвоил лидерство протеста, тот и победитель.

— Верно. Президента, по сути, изгнали из его резиденции и посчитали, что он куда-то исчез. Произошел, по сути, захват власти. Президента Жапаров с Ташиевым вынудили уйти в отставку и получили преимущества, определенные надежды общества.

— Но они воевали на несколько фронтов. Отправили обратно в тюрьму Атамбаева.

— У него очень низкий рейтинг. Об этом говорит то, что за него не встало население. Он сделал много хороших шагов — мы вошли в ЕАЭС, убрали американскую базу. Но экономически у него результативность была низкая — ни одной фабрики или завода не построил, разорвал соглашение с Россией о Верхне-Нарынском каскаде и "Камбарата-1". Эти жизненно важные объекты мы так и не построили.

К тому же он оставил после себя Сооронбая Жээнбекова. Да, они рассорились, но это был его ставленник. Его политика оказалась бесхребетной — ничего не строил, ничего не делал. Пандемия обнажила проблемы: у нас не оказалось никаких запасов. Если бы не подоспели доноры, страна оказалась бы на краю пропасти. Так что население протестно проголосовало за Жапарова — политика из глубинки. Если политики сегодня даже проигрывают криминальному миру…

— Это для Киргизии не новость.

— Увы, для Киргизии это так, потому что криминал демонстрирует большую постоянность, чем отказывающиеся от своих обещаний политики.

— Напоминает российские 90-е.

— Это, наверно, кризис веры.

C чем принимает страну Жапаров

— Но вот вы сказали, что заявления Жапарова настораживают… Российскому телевидению он сказал, что "мир-дружба-жвачка". А что, в Киргизии он выступает с иными заявлениями?

— Президенты все выступали с подобными заявлениями. Традиционное такое выступление, которое готовят преемственно все политтехнологи. Нельзя вырывать из контекста то, что он говорил в период избирательной кампании.

Он сказал, что благодаря нашему крупнейшему месторождению золота он решит проблемы с внешними долгами и вообще выведет страну. Выйдя из тюрьмы, он первым делом заявил, что на Кумторе золота нет. А там его еще 500 тонн.

Теперь мы ориентированы на другое чудо — гору Жетим-Тоо, где от 5 до 7 млрд тонн железной руды, которую надо обогащать. За счет этого мы решим, значит, проблемы с внешним долгом. С другой стороны, экономической программы как таковой нет — в этом проблема. В стране даже пенсия выплачивается за счет 20 миллионов, данных Россией. За прошлый год у нас порядка 20% дефицит бюджета.

И я понимаю, что в бюджете будут определенные дыры. После того как власть более-менее стала легитимной, международные доноры разблокируют, наверное, часть помощи, и около 300-400 миллионов может попасть в бюджет. Но это в основном на борьбу с пандемией.

Худо-бедно это может решить вопрос бюджета текущего. Но мы сейчас еще и вступаем в период маловодия, и уже летом за счет нехватки воды на Токтогульской ГЭС у нас будет нехватка электроэнергии. И в такое время Казахстан не придет на помощь, а наоборот, снизит продажи (количество). У нас большие проблемы с экологией. Мы не можем много вырабатывать энергии ТЭЦ, потому что используем уголь. Пытаются перевести на газ — это благо для экологии, но в течение года не стала лучше платежеспособность населения. И то, что Жапаров не предложил решения, вызывает вопросы. А ожидания населения очень большие.

— Любому будет нелегко. А есть ли реальный выход из тупика — это же не нынешний президент создал такую ситуацию?

— Это "заслуга" не его, а всех предыдущих президентов, каждый вносил свою лепту. И последние три года оказались "ударными" со знаком минус. Очень сильно отставание в интеграционных вопросах — мы не поспевали за всеми процессами. С точки зрения привлечения ресурсов у нас за 29 лет не было ни одного серьезного инвестора.

Я не думаю, что виноват Жапаров. Вопрос в том, сможет ли он выполнить то, что на себя взял. Я думаю, что все же правильно ему дать определенное время, и либо должны быть подтверждены его чудотворные качества, либо все-таки народ должен быть лишен тех иллюзий, которые он испытывает с благоговением к этому политику.

Думаю, что вера в доброго "батюшку царя" есть у населения, иждивенческие настроения никуда не исчезли. И большинство не очень понимает разницу между президентским и парламентским правлением, последнего у нас в жизни-то не было. Господствует тот, у кого власть над силовиками, а она всегда была у президента.

А парламент так дурно пользовался своими полномочиями, что заслужил нехорошее реноме. У нас на 100 процентов он из бизнесменов, и они все ходят под силовиками, любого можно заставить голосовать "как надо". Если президент будет сильный и честный, то этот "принтер" не так страшен, но обогащается определенная кучка людей, а парламент это легитимизирует.

— Если депутаты понимают, что они даже интересы своего бизнеса не могут отстоять, зачем в Киргизии люди идут в политику?

— Если говорить обо мне, у меня банковский бизнес, который просто платит все налоги. Меня знает много специалистов, но вот глубинка плохо знает в этом отношении. Были те, кто строил программу на критике Жапарова, и их программа была неясна.

Задавались вопросы — что мы получили от ЕАЭС, виновата ли Россия в том, что дивидендов никаких нет… Очень многое зависит от нас самих, у Кыргызстана те же права, что и у России. И если мы сегодня не вышли на какой-то уровень, мы просто не можем нормально сформировать повестку.

Россия — крупнейший наш донор. Мы хотим, чтобы Россия за нас все решила сама, верим в том, что все решится без нашего участия. И в этом полное непонимание, как ЕАЭС должен работать. У нас уровень образования в республике сильно упал. Людей с дипломами много, а именно специалистов мало. И профессионализм правительства под большим вопросом. Кадровый потенциал правительства недостаточен, он не адекватен поставленным задачам.