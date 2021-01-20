Игорь Коротченко: от администрации Байдена надо ждать всяческих гадостей

Каковы глобальные перспективы и риски в наступившем году? Чего ждать нам от прихода Байдена? Какие гадости будет нам делать его русофобская команда? Возможности для этого есть. Филиал ЦРУ — Центр Карнеги беспрепятственно работает в Москве. Украину давно готовят на роль тарана против России. А у них — хорошие возможности для диверсионно-разведывательных действий в России. Будут ли сделаны выводы и найдены ответные меры? Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

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— Игорь Коротченко, в США протесты и погромы, похоже, плавно переходят в полноценную цветную революцию. Но трясти будет и весь мир, особенно со сменой власти. Какие риски для России появляются с приходом русофобской команды Байдена?

— Понятно, что страна ввергнута в пучину кризиса, а теперь к власти пришла махровая команда русофобов. С чего они начнут? Перевод стрелок на Россию? Наверное. Возможно, будет возбуждено уголовное дело против Трампа по обвинению его в государственной измене. США сейчас такая страна, где возможно все.

От администрации Байдена ждать нам чего-то хорошего не нужно. Наоборот, надо ждать всяческих гадостей. Я думаю, сделают все, чтобы добить "Северный поток-2". Не знаю, получится или нет, но они будут добивать этот проект всеми способами.

Возможно, введение очень жестких санкций против России именно финансово-экономического плана. Цели и задачи — обрушить рубль и создать массовые проблемы для малообеспеченных и среднего класса в России, тем самым подорвав ресурсную базу, поддержку власти, а дальше конвертировать экономические трудности в протесты и политические лозунги по свержению режима. Такие механизмы будут использовать американцы.

ЦРУ Карнеги

Уже объявлено имя нового директора ЦРУ. До настоящего времени женская команда правила балом в Центральном разведывательном управлении. Директор — женщина, все замы по ключевым направлениям политической разведки, научно-техническое разведки и всего прочего — женщины. Был такой мощный женский междусобойчик. В ЦРУ, кстати, много женщин, но они впервые заняли доминирующее положение.

Теперь ситуация меняется: Байден выбрал директором ЦРУ мужчину. Это — бывший посол США в России в середине 2000-х годов. В последнее время он возглавлял Центр Карнеги — это ведущий мозговой центр аналитики и принятия решений в США. У нас, кстати, действует филиал — Московский центр Карнеги, получается — филиал ЦРУ.

Новый директор — человек с опытом работы в России, поэтому нам будет уделяться очень пристальное внимание. Я думаю, приходит хороший профессионал, который знает наши слабые стороны, а именно по ним американцы будут бить.

Главная задача все-таки нанести удар по экономике. Экономика — это фактор, от которого в критической степени зависит благополучие государства и граждан. Это — ресурсная база для социальных выплат и в целом самочувствие страны.

Удар по нашей экономике, конечно, будет иметь неприятные последствия. Это будет, конечно, сделано очень сильно — максимально на что они еще способны. Ждем именно от команды Байдена попыток каким-то образом обрушить российскую финансово-экономическую систему.

Заклятые друзья с украинским тараном

С другой стороны, на кону договор СНВ-III. Вроде бы раньше Байден хотел его продлевать. Захочет ли, когда станет президентом, продлить, не знаю. Времени остается очень мало до истечения его срока действия. Если он не будет продлен, мы оказываемся перед лицом ничем неконтролируемой, глобальной гонки вооружений.

Разумеется, впереди и новые агрессивные планы от наших "друзей" по НАТО. Они уже давно готовят Украину в качестве тарана против России.

Кстати говоря, Украина серьезным образом начинает модернизацию своих возможностей в военной сфере. Мы привыкли смеяться над Украиной, считать их недалекими дурачками в шароварах, которые скачут-скачут-скачут…

С одной стороны, это так, но диверсионно-разведывательные возможности Украины в России — очень хорошие. Ее армию сейчас начинают готовить по западным стандартам. Чтобы попробовать провести блицкриг на Донбассе, у украинской армии есть все возможности.

Разумеется, мы не будем пассивно наблюдать за истреблением русских на Донбассе. А здесь уже возникает риск глобального военного конфликта с Украиной, дальше — с коллективным блоком НАТО, а там недалеко и до бряцания ядерным оружием против Российской Федерации.

Так что перспективы, конечно, абсолютно не радужные, по крайней мере, в военно-политическом плане. Будем полагаться на развитие отношений с Китаем. Возможно подключение в том или ином формате Китая к ОДКБ, хотя бы в виде наблюдателя либо партнера с неким особым статусом.

Насколько это будет реально, не знаю. Тем не менее, консультации на эту тему идут. Есть и реальные действия. Например, прошло уже второе совместное боевое патрулирование стратегических бомбардировщиков России и Китая. Это — тоже сигнал, который мы посылаем американцам.