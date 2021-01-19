Игорь Коротченко: Америка пожирает сама себя

Ждет ли нас в 2021 году гигантский и беспрецедентный кризис на мировой политической арене? Ведь 2020 был сложным и переломным, вызвал многие долгоиграющие процессы, поэтому он, наверняка, окажет серьёзное влияние на год нынешний. Как будут развиваться события? Как будет развиваться ситуация с пандемией коронавируса? Сохранит ли Бог Америку? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Читайте начало интервью: Игорь Коротченко: сейчас COVID — хуже ядерной войны

— Игорь, у некоторых пропагандистов не только за рубежом но и у нас — вообще интересный подход: считать, что наша вакцина хуже, чем западная прививка. Почему?

— Это — действительно пропаганда, а у кого-то из серии хочу джинсы с импортным лейблом.

— Да, там хорошо, где нас нет.

— Да. Я — не сторонник того, чтобы ругать западные вакцины. Тем более, когда такая глобальная беда, разумеется, с ней все человечество должно справляться вместе. Поэтому я желаю успеха в том, чтобы у всех вакцин были хорошие перспективы, чтобы они были успешны.

Но мы живем в той стране, в которой живем, в России, поэтому в данном случае нам лучше не ждать манны с западных небес, а делать прививки нашей вакциной уже сейчас.

Думаю, что прививка российской вакциной — вполне нормальное дело, которое, может обезопасить тебя, по крайней мере, на ближайшую перспективу от такой неприятной штуки под названием COVID. Тем более, что впереди год — достаточно тяжелый, проблематичный.

— Год, два или больше?

— Никто толком не знает. Потому что ведь фактически пока есть только определенные расходы и ожидания, сколько будут сохраняться антитела, насколько будет эффективна эта система противодействия коронавирусу. Впервые такой глобальный вызов, с которым столкнулось человечество.

Очень странно вообще-то, что мы с ним столкнулись так внезапно, потому что на протяжении последних десятилетий никаких предпосылок не было. Откуда взялся этот COVID? Летучая мышь где-то его нашла, и вдруг кто-то от нее заразился?… — Наивно так думать.

— Американцы недавно опять вспомнили и заявили, что это утекло из лаборатории в Ухани. Несколько раз они эту тему поднимали, но так и не довели до конца.

— Они поднимают по политическим соображениям. Все-таки здесь надо опираться на данные спецслужб. Если есть достоверные факты — это одно, а когда говорится просто о подозрениях, — это несерьезно. Подозревать можно кого угодно, в чем угодно. Другое дело, что эпидемия COVID вдруг ниоткуда взялась и глобально все поразила. Очень странная ситуация.

Я — не сторонник конспирологических теорий, но все-таки нельзя исключать, что это — вещь искусственного происхождения. Либо ее изучали. Ее изначально взяли из природы, изучали, а потом Джин вырвался из пробирки, и мы получили эту ситуацию.

— В Европе часто случались эпидемии чумы. Она появлялась ниоткуда, уничтожала целые города, а потом внезапно уходила. Оставались люди, у которых сформировался иммунитет, и 30-40 лет они жили спокойно. Потом опять ниоткуда появлялась чума или какая-то еще зараза. Та же испанка откуда взялась? И куда она потом делась? Тогда ведь не было никакой вакцинации.

— Не было, конечно. Стихия фактически, как цунами может быть, как землетрясение.

— Мы уже к коронавирусу все-таки привыкли и бояться сил нет. И надо уже перестать его ставить во главу всего. В Америке про COVID уже вообще не вспоминают. Все-таки там происходят события действительно серьезные, революционные.

Вообще есть замечательная фраза, что демократия — это когда у власти демократы. Вспомним, что цветные революции продвигались американцами с помощью социальных сетей. Теперь они же своего еще действующего президента Дональда Трампа блокировали.

Тем не менее, каковы, на ваш взгляд, будут риски для России с приходом Байдена? Понятно, что у Трампа были не русофилы в команде, но у Байдена будет крайне агрессивная команда русофобов. Как могут развиваться события в самих США и в их внешней политике?

— То, что происходит в США, конечно, это — совсем не демократия, а ужасная ситуация для Америки. Сначала мы наблюдали, как людей заставляли целовать ботинки и сапоги неграм, афроамериканцам, потолерантнее их назовем.

— Пусть они — как хотят, а мы — как привыкли.

— Для нас — негры, да. Негры дают основную уличную преступность в США. И вдруг всеобщее покаяние белого населения, которое должно было целовать им ботинки. Дальше эти негры устроили погромы, уничтожали полицейские участки, грабили магазины, а полиция фактически бездействовала, потому что была парализована.

Самоедство США

Но то, что пошло дальше — действительно может привести к революции. Штурм Капитолия мне напомнил Москву осенью 1993 года. Единственное отличие, что американский парламент не расстреливали из танков.

А так толпа побежала, захватили, погибли протестующие и полицейские. Америка пожирает сама себя.

При этом все-таки механизмы власти, особенно цензура, работают четко. Информационная блокада Трампа, выключение его аккаунтов, конечно, беспрецедентная вещь. Телеведущие выключают эфир с президентом США, заявляя, что он несет чушь, поэтому слушать его не надо. Это — беспрецедентные вещи.

Конечно, уже все понимают, что США — далеко не цитадель демократии, а страна с огромным количеством проблем. Там — миллионы бедных, 40 миллионов американцев получают продуктовые талоны.

Хотя нам тоже надо бы ввести продуктовые талоны для малоимущих, чтобы люди гарантированно могли получить минимум продуктов питания. Ведь совершенно очевидно, что на нынешний МРОТ, на пенсии прожить невозможно. Государство должно поддерживать малоимущие слои населения. Так делается везде.