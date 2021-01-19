Политолог о ситуации в США: "У демократов нет выбора, кроме как давить по всем фронтам"

Быть ли гражданской войне в США из-за противостояния демократов и трампистов? Не свернут ли — "под шумок" или не очень — хваленую демократию? Вместе с "Правдой.Ру" ситуацию обсуждает политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

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Стучать в двери Капитолия — политическая традиция США

Любовь Степушова: Меня удивляет, что идет такое давление на Трампа со стороны Запада. Слышатся голоса, что Трамп — преступник.

— Это понятно, они от него натерпелись. Европа (особенно левые политики) всегда поддерживала американских демократов, говоря, что Трамп плохой. Леволиберальная Европа выступала на стороне своих союзников в Демократической партии США.

И для начальства ЕС и основных западноевропейских столиц было понятно, что Трамп был крайне неудобным лидером. Они вообще не понимали при нем, куда им грести и что делать. Сейчас они в определенной степени радуются, потому что смогут решить определенные проблемы при помощи Байдена. Ведь он потребует зачистить Европу от евроскептиков и правых популистов, которые в 2016–2019 годах добивались огромных успехов.

Так что добить, затравить — такое головокружение от успехов временное, потому что многие люди находятся в социально-политической депрессии. Все зависит от того, насколько успешен будет каток репрессий в первые полтора года. Сдается мне, волна будет только закипать. Если две тысячи человек будут арестованы, а Трамп отправится в темницу, это только начало войны.

Победа над трампистами достигнута слишком большой ценой. Они потеряли мягкую силу, вынуждены были очень грубо и грязно работать на выборах, демонстрировать жесткую цензуру, показать, что готовы к репрессиям. И назад к старому республиканизму их оппоненты не вернутся, настолько их сейчас уже разозлили. Разыграли в течение года эту безобразную расовую карту. Пресса и политики стали охотиться уже не за Трампом, а за его избирателями — "вы негодяи, что голосовали за этого". По сути, либералы оформили раскол страны. Есть, несомненно, среди демократов люди, желающие смягчить этот момент, не превращая успех в катастрофу. Судя по всему, побеждают люди наиболее жесткие. Потому что предложение ввести ограничения на передвижение по США для тех двух тысяч, кто пришел к Капитолию, — это Оруэлл отдыхает.

Демократы могут получить жуткую ответную реакцию. Попытка закрутить гайки по всем штатам, превращая электоральную систему США в управляемую из относительно свободной может вызвать в том числе вооруженный протест. Так что борьба только начинается. Все эти бои в 2020 году — самое начало ползучей гражданской войны в Америке.

Не успели "свернуть" тихо демократию

— Почему американские элиты не могут договориться? Что происходит?

— Элиты бы договорились прекрасно. Они не успели вовремя свернуть американскую демократию, к чему двигались с 1992 года. И в тылу у них оказалась огромная армия избирателей, которым элитный сговор неинтересен. Когда разоряются целые штаты и индустрия…Глобализацией страдают все, кроме кучки транснациональных корпораций и финансовой элиты. Огромное количество общественных прослоек страдает и хочет развернуть американские власти, чтобы они служили Америке, а не глобальным интересам.

Ради сохранения демократии был избран Дональд Трамп. Сейчас пытаются гайки завернуть, но им придется действовать очень быстро и жестко, и это может их подвести. Будь они мягки, никто бы не заметил, как Америка "скатилась".

— А почему Трамп не озаботился созданием своих платформ, собственных СМИ? Его же сейчас "изгнали" со всех медиа-платформ.

— Ну не так это просто. Трамп — не революционер, который хотел разрушить США "до основания". Трамп хотел сохранить Америку, а не начинать гражданскую войну. Но здесь не все потеряно. То, что цифровая олигополия попытается максимально задавить альтернативные каналы передачи информации — это да.

Но такое закрытие приведет к уходу в другие коммуникации, которые более характерны для подпольных организаций и даже террористов. Тогда даже ФБР может потерять контроль над ситуацией в стране. Однако никто даже не предполагал по ходу развития ситуации, что придется действовать настолько безапелляционно. Никто не думал, что все это уместится в два месяца: самосдача Fox News, бегство с фронта, что цифровые компании забанят действующего "лидера свободного мира". Еще за 5-6 месяцев, может быть, даже за 4 месяца до описываемых событий Fox News был вполне трамповским СМИ.

— Дайте вкратце ваш прогноз на 2021 год. Что нам следует здесь ожидать?

— Мы будем видеть жесткий продолжающийся накат леволиберального истеблишмента и в США, и в Европе. У них нет другого выхода, кроме как идти в жесткое отчаянное наступление, давить по всем фронтам, еще дальше закручивать гайки цифровой цензуры.

Это будет год отчаянного броска. Они попытаются зафиксировать свою власть. Потому что если они будут тормозить, отставать от теперь нового жесткого графика, их, конечно, очень быстро сметут.

— Они вообще способны что-то сделать позитивное в США для экономики? У них же эпидемия идет.

— У демократов такого плана нет. Им вообще плевать на американскую экономику. Как будут себя чувствовать глобальные финансы — это им интересно. А вообще задача Демократической партии — это отдельная тема еще на час.

— Мир становится корпоративным? Не государства будут править миром, а корпорации?

— Либералы этого очень хотят. А станет или нет — это зависит от многих обстоятельств, от нас с вами в том числе.