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Автор Любовь Степушова

Перуанские судьи обвинили мировые элиты в "ковидном" заговоре

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Перуанские судьи обвинили мировые элиты в "ковидном" заговоре, и хотя с юридической точки зрения это бред, но косвенные улики налицо.

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Гейтс и Рокфеллер обвиняются в препятствовании работе мировых судей в Перу

Апелляционная палата по уголовным делам провинции Чинча и Писко в Перу вынесла необычное решение о причине приостановки уголовно-процессуальных действий в данном суде.

Это произошло по причине эпидемии СOVID-19, которая была непредсказуема всеми, за исключением "глобальных криминальных элит", куда входят миллиардеры, такие как Билл Гейтс, Джордж Сорос, Рокфеллер и др., "которые занимались (коронавирусом) и продолжают управлять им с крайней секретностью", указывают судьи в постановлении, опубликованном на сайте lpderecho. pe.

"Ни одно мировое правительство, физические и юридические лица, ни защита ответчика не могут утверждать, что эта пандемия имеет качество "предсказуемости", за исключением создателей нового мирового порядка, таких как Билл Гейтс, Сорос, Рокфеллер и т. д.", — говорится в резолюции.

Таким образом суд, состоящий из судей Тито Гальегоса, Луиса Легии и Тони Чангарая, оправдал задержку в рассмотрении апелляции обвиняемого, который просил об отмене его превентивного (предварительного) заключения, но запрос которого не был решён из-за карантина.

Кроме того, суд утверждает, что эта обоснованная причина (COVID) "парализовала" и будет продолжать препятствовать "не только судебной работе мировых судов, но и всей экономической, социальной и культурной деятельности".

После того как содержание судебного постановления было обнародовано, высшая судебная инстанция Перу начала предварительное расследование в отношении мировых судей, подписавших это постановление. Цель расследования — собрать доказательства, которые помогают установить наличие предполагаемых нарушений, совершённых судьями.

Популистское решение

Как сказала "Правде.Ру" доктор юридических наук, профессор, заслуженный адвокат России Людмила Айвар, для того чтобы обвинить перечисленных лиц в том, что они создали и распространили коронавирусную инфекцию, нужно, во-первых, в отношении них возбудить уголовное дело, а, во-вторых, провести расследование, доказать, что именно эти люди создали и распространили коронавирус.

Юрист отметила, что видит это решение перуанских судей как популистское и судом высшей инстанции оно должно быть отменено или, как минимум, соответствующие формулировки о вине неких лиц должны быть исключены.

Косвенные улики

В комментарии для "Правды.Ру" исполнительный директор федеральной Открытой экологической платформы "Российские зелёные" Сергей Шахматов напомнил, что Гейтс известен в мире как человек, который считает, что окружающую среду планеты необходимо сохранять, в том числе, ценой сокращения населения Земли.

"Я не удивлюсь, если Билл Гейтс профинансировал создание коронавируса. Это, конечно, не факт. Но богатейший на планете человек, который всегда заявляет о том, что нужно сокращать численность населения, наверное, может этому помогать", — сказал Сергей Шахматов.

Как сообщало в 2010 году издание warandpeace.ru, Гейтс является приверженцем евгеники — псевдонауки о снижении численности населения. На закрытой конференции в Лонг-Бич, Калифорния, под названием TED2010 Conference в своей речи "Обновляясь к нулю!", наряду с предложением об искусственном сокращении выбросов CO2 во всем мире, Гейтс заявил:

"В мире сегодня 6,8 млрд человек. Это число возрастёт до примерно 9 млрд. Теперь, если мы действительно сделаем большую работу по новым вакцинам, здравоохранению, услугам в области репродуктивного здоровья, мы уменьшим его, возможно, на 10 или 15%".

В недавнем интервью вместе с актрисой Рашидой Джонс и главным инфекционистом США Энтони Фаучи, Гейтс отметил, что новая пандемия охватит человечество через 20 лет, а в худшем — через три года.

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Редактор: Ирина Гусакова
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