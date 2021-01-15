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Автор Любовь Степушова

Зачем эстонской оппозиции понадобилось злить русофобов?

Мир

Прибалтийские страны, к откровенной русофобии правительств которых мы все уже как-то привыкли, на этой неделе удивили неожиданной инициативой оппозиционной Партии реформ эстонского парламента.

Депутаты предложили провести ряд референдумов по совершенно "нетипичным" темам. Например, одна из них содержит вопрос, улучшится ли жизнь в Эстонии, если республика присоединится к Российской Федерации?

При этом инициативы этой партии возникли не случайно, а в связи с тем, что в Эстонии консервативная Народная партия — EKRE — инициировала проведение референдума о браке как о союзе мужчины и женщины. Консерваторы недовольны этим и стремятся как-то воспрепятствовать или саботировать этот референдум, который должен состояться в апреле. Но поскольку слушать их явно не желают и парламент уже во втором чтении утвердил законопроект по этому референдуму, оппозиция вместе с социал-демократами организовала такие поправки в виде встречных референдумов.

Что вообще в Эстонии творится с этим референдумом? Ведущая программы "Точка зрения" Любовь Степушова обсудила с эстонским публицистом, главным редактором портала "Трибуна" Родионом Денисовым.

— Вообще таких предложений поправок было 9300. То есть всего один вопрос и 9300 поправок. Это сейчас Партия реформ оппозиционная, а до этого 20 лет она была главной партией в стране. Депутаты этой партии хотят создать такой своеобразный абсурд, чтобы заблокировать вообще выдвижение на референдум вопроса о том, могут ли вступать в брак только мужчина и женщина либо возможны еще какие-то варианты.

Они говорят, что если люди проголосуют за однополые браки, то это расколет общество.

Хотя, по-моему, раскалывают общество больше действия самих реформистов, которые сейчас подняли вот этот шум.

Кстати, ещё там есть вопрос о том, стоит ли Эстонии выйти из НАТО. И был вопрос, должна ли Эстония инициализировать воссоздание Советского Союза.

Все это звучит для того, чтобы привлечь к этому внимание, привлечь к себе внимание, а главное, чтобы подкузьмить правящей коалиции, потому что понятно, что такие вопросы будут не только внутри Эстонии звучать. А западные коллеги наверняка не будут разбираться: кто же тут вышел с такими предложениями, они спросят у нашего министра иностранных дел и правящей коалиции, неужели вы опять к России хотите присоединиться?

Помните, как по тому старому анекдоту, то ли вы украли шапку, то ли у вас украли шапку, а вот осадочек нехороший остался. Видимо, на то и рассчитано.

Другой вопрос, что Партия реформ, видимо, несколько переиграла сама себя, поскольку общество, известное своей русофобией, заподозрило этих депутатов в том, что они работают на Путина.

Как же так? Тем более, например, было предложение о том, чтобы Эстония вошла в сферу влияния России, а это подал заместитель председателя комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон, который всегда выступал против России, против Владимира Путина лично.

Более националистически настроенного товарища сложно представить, и вот он вышел с таким предложением.

И на фоне этого все остальные 9 тысяч поправок звучат не так ярко, хотя среди них были тоже очень интересные. Например:

  • выкачать всю воду из эстонских озер;
  • вернуть продуктовые талоны;
  • запретить отбеливание зубов;
  • увеличить бюрократию;
  • запретить тележки в торговых центрах;
  • запретить разжигание огня на Иванову ночь;
  • запретить носить длинные штаны.

Понятно, что все это идет в сторону абсурда. Кстати, касающиеся России поправки были быстро отозваны.

— Не могу себе даже представить ситуацию, чтоб, например, в нашей Думе партия ЛДПР стала бы выносить на референдум вопрос: отдать ли Японии Курильские острова, чтобы заблокировать какую-то инициативу "Единой России". Вот объясните мне, это у вас такой юмор своеобразный или это эстонский менталитет?

Что касается менталитета, наверно, нет. Что касается каких-то вариантов решения вопросов через третьи лица — ну, этим эстонцы известны.

Если соседние латыши иногда рубят напрямую, то эстонцы найдут вариант, как обойти и сделать то же самое, но с улыбочкой и ничего не нарушив.

Надо понимать, что Россия сама по себе большая самодостаточная страна, а Эстония маленькая, поэтому для нее очень важно, что скажут где-то за рубежом.

И та же Партия реформ фактически хочет руками западных партнеров снять своих политических конкурентов.

 

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы эстония русофобия референдум родион денисов
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