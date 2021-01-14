Захват Капитолия, или "трампизм" остаётся

Оседает пыль после захвата Капитолия протестующими сторонниками Трампа. Президент был вынужден отмежеваться от них. Поскольку поведение захватчиков противоречило озвученным прежде тезисам Трампа о том, что он является президентом законности и порядка.

Вряд ли в оставшееся время до восшествия на престол лидера Соединённых Штатов Джозефа Байдена удастся осуществить импичмент Трампа, о котором грезят многие представители вашингтонского истеблишмента. Процедура импичмента — это лишь демонстрация неприятия Трампа. Практических результатов она иметь не будет.

Скорее всего, будет осуществлена попытка решить вопрос путём компромисса.

Трамп уходит, но "трампизм" остаётся

Конечно же, то самое вашингтонское болото — болото политиканов, с устоявшимися тенденциями к мировому доминированию, глобализму, сделает всё, чтобы не допустить вновь появления Дональда Трампа на посту президента. Его попытаются максимально маргинализировать и дискредитировать.

Так что маловероятно, что мы в 2024 году, как утверждает Трамп, сможем увидеть его не только президентом, но и даже кандидатом в президенты.

Однако это не значит, что тенденции к мультикультурализму, глобальному американскому доминированию остаются незыблемыми. Хотя сегодня и победили сторонники Демократической партии.

Трамп уходит, но "трампизм" как новый политический феномен остаётся. Остаётся противоречие — очень серьёзный водораздел между сторонниками "крепкой Америки" для самих себя и Америкой глобальной, претендующей на мировое лидерство, вмешивающейся в различные политические процессы в других странах.

Первая — это как раз Америка Трампа. Серединная одноэтажная... Страна тех людей, которые заинтересованы в возвращении рабочих мест в страну, в поддержке отечественного производителя, в ориентации на традиционные ценности.

Америка Джозефа Байдена и Камалы Харрис — это Америка побережья, мегаполисов. Это представители высоких технологий, финансового сектора, университетская публика, хипстеры, яппи — те, кто противостоит традиционной Америке. Они за страну динамичную, меняющуюся и сохраняющую доминирование во всём мире.

Это противоречие никак не устранить в обозримом будущем. Поэтому Трамп уходит и для того, чтобы остаться — "трампизм" будет сохраняться. В этом основной урок нынешнего американского кризиса.

Полагаю, что мы еще услышим о Трампе как о создателе новой медийной империи консервативного толка.

Очевидно, что США вступили в новый период своей истории. Это во многом связано с переформатированием всего остального мира. Появление новых центров силы, прежде всего растущего динамичного сильнейшего Китая, возрастание роли некоторых других стран привело к тому, что США оказались потеснены в своём мировом лидерстве. Потому им нужно пересмотреть свою роль, осознать своё новое место в мировой политике, да и вообще в мировой истории.

Заката Америки не наступило. И он ещё далеко за горизонтом. Но прежних Штатов уже не будет.

Дональд Трамп был попыткой ответить на то, какими должны быть США. Эта попытка оказалась не слишком удачной. Сейчас наступает новый тур борьбы политических элит. С большим включением народных масс в этот процесс. И уверяю вас, он будет интересным.