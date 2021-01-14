Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) 14 января признала частично приемлемым поданный Украиной против России иск о систематическом нарушении в Крыму Европейской конвенции о правах человека.
Это дело основано на двух жалобах Украины против России, которые были поданы в 2014-м и 2015-м годах. В Киеве Россию обвинили в нарушении нескольких статей Конвенции о правах человека:
В июне 2018 года жалобы объединили в одно дело под названием "Украина против России (относительно Крыма)". В сентябре 2019 года Большая палата ЕСПЧ провела слушания по делу.
По мнению российской стороны, иск не мог быть принят к рассмотрению. В частности, заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин указывал, что жалоба Украины является политической, а упор делается на то, каким образом Крым был присоединён к России.
Стоит заметить, что российский минюст куда оперативнее своих украинских коллег прокомментировал нынешнее решение Большой палаты ЕСПЧ. Подчёркивается, что суд счёл недоказанными ряд обвинений со стороны Украины.
"ЕСПЧ сделал вывод о недоказанности целого ряда обвинений, выдвинутых украинскими властями против Российской Федерации, в том числе о якобы имевших место случаях убийства мирных граждан, безосновательного задержания и запугивания иностранных журналистов, незаконного изъятия имущества украинских военнослужащих, дискриминации этнических украинцев, политически мотивированного уголовного преследования проукраински настроенных лиц, отказов в регистрации религиозных и иных организаций", — отмечается в сообщении пресс-службы российского ведомства.
Также необходимо отметить, что Европейский суд по правам человека не стал рассматривать вопрос, было ли присоединение Крыма к РФ законным с точки зрения международного права.
Официальных комментариев украинских властей на момент подготовки статьи не было. Хотя нет сомнений, что в Киеве попытаются преподнести нынешнее решение ЕСПЧ как победу. Ведь суд хотя бы частично, но иск признал приемлемым.
Впрочем с окончательными выводами спешить рано. В ЕСПЧ ещё даже не сформирован календарь дальнейших разбирательств по делу. Очевидно, что в ближайшее время вердикта по нему ожидать едва ли стоит.
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