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Автор Антон Куликов

Украина против России в ЕСПЧ: у Киева есть повод заявить о ещё одной "победе"?

Мир

Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) 14 января признала частично приемлемым поданный Украиной против России иск о систематическом нарушении в Крыму Европейской конвенции о правах человека.

Украина против России в ЕСПЧ: у Киева есть повод заявить о ещё одной "победе"?

В чём Украина обвинила Россию

Это дело основано на двух жалобах Украины против России, которые были поданы в 2014-м и 2015-м годах. В Киеве Россию обвинили в нарушении нескольких статей Конвенции о правах человека:

  • статьи 2 (право на жизнь),
  • статьи 3 (запрет на бесчеловечное обращение и пытки),
  • статьи 5 (право на свободу и безопасность),
  • статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство),
  • статьи 8 (право на уважение частной жизни),
  • статьи 9 (свобода религии),
  • статьи 10 (свобода выражения мнения),
  • статьи 11 (свобода собраний),
  • статьи 14 (запрет дискриминации),
  • статьи 1 протокола номер 1 (защита собственности),
  • статьи 2 протокола номер 1 (право на образование),
  • статьи 2 протокола номер 4 (свобода передвижения).

В июне 2018 года жалобы объединили в одно дело под названием "Украина против России (относительно Крыма)". В сентябре 2019 года Большая палата ЕСПЧ провела слушания по делу.

По мнению российской стороны, иск не мог быть принят к рассмотрению. В частности, заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин указывал, что жалоба Украины является политической, а упор делается на то, каким образом Крым был присоединён к России.

Частично приемлемо

Стоит заметить, что российский минюст куда оперативнее своих украинских коллег прокомментировал нынешнее решение Большой палаты ЕСПЧ. Подчёркивается, что суд счёл недоказанными ряд обвинений со стороны Украины.

"ЕСПЧ сделал вывод о недоказанности целого ряда обвинений, выдвинутых украинскими властями против Российской Федерации, в том числе о якобы имевших место случаях убийства мирных граждан, безосновательного задержания и запугивания иностранных журналистов, незаконного изъятия имущества украинских военнослужащих, дискриминации этнических украинцев, политически мотивированного уголовного преследования проукраински настроенных лиц, отказов в регистрации религиозных и иных организаций", — отмечается в сообщении пресс-службы российского ведомства.

Также необходимо отметить, что Европейский суд по правам человека не стал рассматривать вопрос, было ли присоединение Крыма к РФ законным с точки зрения международного права.

Официальных комментариев украинских властей на момент подготовки статьи не было. Хотя нет сомнений, что в Киеве попытаются преподнести нынешнее решение ЕСПЧ как победу. Ведь суд хотя бы частично, но иск признал приемлемым.

Впрочем с окончательными выводами спешить рано. В ЕСПЧ ещё даже не сформирован календарь дальнейших разбирательств по делу. Очевидно, что в ближайшее время вердикта по нему ожидать едва ли стоит.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы еспч украина михаил гальперин воссоединение крыма с россией
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