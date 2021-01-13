Украинский политолог рассказал о новых подходах в "нормандском формате"

"Серьёзные источники" сообщают, что Владимир Зеленский передал Владимиру Путину предложение провести выборы в Донбассе в обмен на прямые поставки газа на Украину.

Какой должна быть помощь России Донбассу?

В "нормандском формате" ищут "новые подходы"

В Берлине 12 января прошла встреча в рамках "нормандского формата" на уровне спецпредставителей руководства России, Украины, Германии и Франции.

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что "похвастаться нечем".

"Найти окончательные решения не удалось", — сказал он, уточнив, что стороны договорились подготовить новые подходы к формированию "дорожной карты" в Трехсторонней контактной группе по всеобъемлющему урегулированию конфликта в Донбассе.

Украинский Телеграм-канал "Разведчик" со ссылкой на "серьёзные источники" указывает, что будет обсуждаться вопрос по прямым поставкам газа, устранив из цепочки Виктора Медведчука, в обмен на проведение выборов в Донбассе в марте одновременно с выборами в Харькове. Это то предложение, которое Козак якобы должен передать Путину.

Киев ждёт смены администрации в США

Как сказал "Правде.Ру" украинский политолог Алексей Якубин, стороны договорились встретиться через 2 недели и это уже успех, поскольку были сомнения в целесообразности встречи советников на уровне "нормандского формата".

По мнению эксперта, в данный момент сложилась ситуация "своеобразного тупика" по Донбассу, потому что со стороны Киева есть идея о том, что нужно переписывать "Минск", но Москва это категорически отвергает и ссылается на то, что на встрече в Париже Украина подтвердила готовность выполнять Минские соглашения в полном объеме.

У Алексея Якубина складывается, впечатление, что в данный момент в Киеве тянут время с расчетом на приход новой администрации в Соединенных Штатах Америки, которая более активно будет включаться в процессы на востоке Украины, и "это поменяет какую-то диспозицию".

Однако, по словам политолога, США выгодна история неформального участия в этих процессах больше, чем формальная.

Зеленскому необходим хоть какой-нибудь прогресс

Если говорить о самом Зеленском, продолжил Алексей Якубин, то ему крайне выгодно в условиях падения рейтингов продемонстрировать "хоть какой-нибудь прогресс" в экономике или по Донбассу.

Поэтому "ходят слухи", что Украина хотела бы провести выборы на подконтрольной территории на Донбассе весной, однако, по мнению эксперта, для этого нужно принять новый закон об особенностях самоуправления Донецкой и Луганской областей с учетом формулы Штайнмайера, закон об амнистии и так далее, а ничего этого за год не было принято и вряд ли будет принято до весны.

"Поэтому скорее всего, просто есть затягивание ситуации в ожидании, что новая американская администрация внесет какую-то лепту", - сказал Алексей Якубин.

Другой слух говорит о том, что у Зеленского решили закупать газ у России напрямую, чтобы, чтобы снизить тарифы, иначе рейтинги будут падать в катастрофическом темпе.

Дело не в Путине, а в Зеленском

Эксперт такого не исключает, он напомнил, что "Газпром" в пошлом году предложил прямые поставки Киеву, поэтому вопрос в другом: будет ли у Зеленского готовность взять на себя политическую ответственность за восстановление прямых закупок российского газа.

"Насколько будет готова пойти власть на то, чтобы публично сказать о таком контакте — это открытый вопрос. Потому что, посмотрите, как власть сейчас себя ведет в ситуации с вакцинами, когда, по сути, есть только российская вакцина, если говорить о доступных высококачественных вакцинах, потому что западные страны заняты, скорее, обеспечением себя. Но мы видим, что власть пытается всеми силами сделать так, чтобы российской вакцины не было на Украине", — отметил Алексей Якубин.

С начала года на Украине подорожал газ, увеличились тарифы на свет и тепло. Еще 28 декабря 2020 года правительство отменило льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии. В связи с этим уже несколько дней идут протесты в Харьковской, Черновицкой, Полтавской областях, городах Николаев и Кривой Рог.

В прошлом году Виктор Медведчук и Юрий Бойко — лидеры украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", ездили в Москву и привези предложение о возможности договориться с "Газпромом" напрямую. Но в итоге власть в Киеве этот вариант не реализовала.

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