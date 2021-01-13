Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Любовь Степушова

Украинский политолог рассказал о новых подходах в "нормандском формате"

Мир » Бывший СССР » Украина

"Серьёзные источники" сообщают, что Владимир Зеленский передал Владимиру Путину предложение провести выборы в Донбассе в обмен на прямые поставки газа на Украину.

Какой должна быть помощь России Донбассу?

В "нормандском формате" ищут "новые подходы"

В Берлине 12 января прошла встреча в рамках "нормандского формата" на уровне спецпредставителей руководства России, Украины, Германии и Франции.

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что "похвастаться нечем".

"Найти окончательные решения не удалось", — сказал он, уточнив, что стороны договорились подготовить новые подходы к формированию "дорожной карты" в Трехсторонней контактной группе по всеобъемлющему урегулированию конфликта в Донбассе.

Украинский Телеграм-канал "Разведчик" со ссылкой на "серьёзные источники" указывает, что будет обсуждаться вопрос по прямым поставкам газа, устранив из цепочки Виктора Медведчука, в обмен на проведение выборов в Донбассе в марте одновременно с выборами в Харькове. Это то предложение, которое Козак якобы должен передать Путину.

Киев ждёт смены администрации в США

Как сказал "Правде.Ру" украинский политолог Алексей Якубин, стороны договорились встретиться через 2 недели и это уже успех, поскольку были сомнения в целесообразности встречи советников на уровне "нормандского формата".

По мнению эксперта, в данный момент сложилась ситуация "своеобразного тупика" по Донбассу, потому что со стороны Киева есть идея о том, что нужно переписывать "Минск", но Москва это категорически отвергает и ссылается на то, что на встрече в Париже Украина подтвердила готовность выполнять Минские соглашения в полном объеме.

У Алексея Якубина складывается, впечатление, что в данный момент в Киеве тянут время с расчетом на приход новой администрации в Соединенных Штатах Америки, которая более активно будет включаться в процессы на востоке Украины, и "это поменяет какую-то диспозицию".

Однако, по словам политолога, США выгодна история неформального участия в этих процессах больше, чем формальная.

Зеленскому необходим хоть какой-нибудь прогресс

Если говорить о самом Зеленском, продолжил Алексей Якубин, то ему крайне выгодно в условиях падения рейтингов продемонстрировать "хоть какой-нибудь прогресс" в экономике или по Донбассу.

Поэтому "ходят слухи", что Украина хотела бы провести выборы на подконтрольной территории на Донбассе весной, однако, по мнению эксперта, для этого нужно принять новый закон об особенностях самоуправления Донецкой и Луганской областей с учетом формулы Штайнмайера, закон об амнистии и так далее, а ничего этого за год не было принято и вряд ли будет принято до весны.

"Поэтому скорее всего, просто есть затягивание ситуации в ожидании, что новая американская администрация внесет какую-то лепту", - сказал Алексей Якубин.

Другой слух говорит о том, что у Зеленского решили закупать газ у России напрямую, чтобы, чтобы снизить тарифы, иначе рейтинги будут падать в катастрофическом темпе.

Дело не в Путине, а в Зеленском

Эксперт такого не исключает, он напомнил, что "Газпром" в пошлом году предложил прямые поставки Киеву, поэтому вопрос в другом: будет ли у Зеленского готовность взять на себя политическую ответственность за восстановление прямых закупок российского газа.

"Насколько будет готова пойти власть на то, чтобы публично сказать о таком контакте — это открытый вопрос. Потому что, посмотрите, как власть сейчас себя ведет в ситуации с вакцинами, когда, по сути, есть только российская вакцина, если говорить о доступных высококачественных вакцинах, потому что западные страны заняты, скорее, обеспечением себя. Но мы видим, что власть пытается всеми силами сделать так, чтобы российской вакцины не было на Украине", — отметил Алексей Якубин.

С начала года на Украине подорожал газ, увеличились тарифы на свет и тепло. Еще 28 декабря 2020 года правительство отменило льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии. В связи с этим уже несколько дней идут протесты в Харьковской, Черновицкой, Полтавской областях, городах Николаев и Кривой Рог.

В прошлом году Виктор Медведчук и Юрий Бойко — лидеры украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", ездили в Москву и привези предложение о возможности договориться с "Газпромом" напрямую. Но в итоге власть в Киеве этот вариант не реализовала.

Читайте по теме: Глава Рады указал, кто виноват в "Донбасском переговорном тупике"

Прорыв: Россия вывела в СБ ООН представителей ЛДНР

Эксперт: ситуация с газом на Украине не такая, какой её видят в России

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Темы украина дмитрий козак алексей якубин нормандский формат минские соглашения
Новости
Жительница Липецка получила материнский капитал по ложным документам
Пустят ли в Европу туристов, привитых российской вакциной?
Дебошир ранил ножом полицейского во время задержания в Ялте
Утренняя жажда может предупреждать о риске развития диабета
На Ямале опрокинулась цистерна с ядохимикатами
Йоханнес Бё выиграл спринт в Оберхофе, Елисеев - десятый
В Татарстане брошенные матерью в сарае дети получили обморожения
Большая часть микропластика в Арктике появилась от стирки одежды
Хендрикс пройдёт медобследование для "Спартака" 16 января
Трамвай загорелся на маршруте в Волжском
Последние материалы
Дебошир ранил ножом полицейского во время задержания в Ялте
Утренняя жажда может предупреждать о риске развития диабета
На Ямале опрокинулась цистерна с ядохимикатами
Украинский политолог рассказал о новых подходах в "нормандском формате"
Йоханнес Бё выиграл спринт в Оберхофе, Елисеев - десятый
В Татарстане брошенные матерью в сарае дети получили обморожения
Большая часть микропластика в Арктике появилась от стирки одежды
Хендрикс пройдёт медобследование для "Спартака" 16 января
Трамвай загорелся на маршруте в Волжском
Минтруд хочет упростить использование маткапитала на строительство дома
Популярное
Бывший СССР
Эксперт предупредил об угрозах разрушения Казахстана

Казахстан разрушит не активное протестное меньшинство, а пассивное большинство, "сидящее на кухнях". Оно не поддержит власти, когда настанет "час икс".

Эксперт предупредил об угрозах разрушения Казахстана
Коронавирусом можно заразиться через глаза
Здоровье
Коронавирусом можно заразиться через глаза
Военные новости
После обучения в США украинские военные увольняются из армии
Технологии
Дмитрий Завалишин: искусственный интеллект уже управляет человечеством
Любовь Степушова Грузия на перепутье после ухода Бидзины Иванишвили Любовь Степушова Игорь Буккер Нацисты не создавали самолёт-невидимку Игорь Буккер Василий Амирджанов Архиерейскую рождественскую ёлку проверяют на экстремизм Василий Амирджанов
Комментарии
Не оправдал доверия: как один пост поставил под удар карьеру "критика Путина"
Кому костью в горле стало стихотворение "Я - русский"
Кому костью в горле стало стихотворение "Я - русский"
Киев хочет противопоставить Крымскому мосту "Крымскую платформу"
Изменить наше сознание — миссия Запада выполнима?
Борьба с коррупцией на Украине заболтана в склоках между ветвями власти
Достроят - не достроят: что будет с "Северным потоком - 2"
Достроят - не достроят: что будет с "Северным потоком - 2"
Как России интегрировать Донбасс де-факто
Достроят - не достроят: что будет с "Северным потоком - 2"
Внедорожнику Lada 4x4 вернули оригинальное название
Прибалтика отстаивает интересы США в Европе
Путин заявил, что нужно помогать россиянкам, отказавшимся делать аборт
Эксперт: Трамп может сорвать инаугурацию Байдена
Прибалтика отстаивает интересы США в Европе
Deutsche Bank больше не будет сотрудничать с Трампом
Как России интегрировать Донбасс де-факто
Кто на кого работает: Навальный на западные спецслужбы или они на него?
Прибалтика отстаивает интересы США в Европе
Великобритания оплатит "реинтеграцию" Крыма и Донбасса в Украину
Как России интегрировать Донбасс де-факто
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников