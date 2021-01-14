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Автор Любовь Степушова

Почему киргизы проявили редкостное единодушие на президентских выборах?

Мир

В минувшие выходные в Киргизии прошли президентские выборы. С большим преимуществом победил Садыр Жапаров — 79% голосов за него было отдано.

Тем не менее есть недовольные. Не признает итоги голосования лидер партии "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров, который заявил о фальсификации с электронными урнами. Оспорить итоги также собирается бывший глава Комитета нацбезопасности Абдил Сегизбаев, который утверждает, что те, кто захватил власть в октябре прошлого года, попытались использовать админресурс.

А как всё было на самом деле? Об этом и о ситуации в Киргизии вообще Любовь Степушова поговорила в студии программы "Точка зрения" с киргизским политологом Марсом Сариевым.

Читайте начало интервью:

Почему киргизам не мила парламентская форма управления страной?

- Мадумаров является реальным соперником Жапарова, он все-таки успел какие-то проценты набрать в отличие от остальных кандидатов.

— Почему они все-таки хотят оспаривать выборы? Расскажите. Это какая-то личная неудовлетворенность или они хотят лучше сделать, чем Жапаров? Что движет этими людьми?

— Ему будет невозможно оспорить. Людей не подгоняли, не агитировали. Но местные органы власти, акимы на местах, конечно, всегда априори ориентируются на лидера. А лидером был Жапаров.

Поэтому понятно, есть стремление остаться на своих местах. Но простой народ, наконец-то, провинция дала четко понять о своем выборе.

Здесь очень интересная ситуация складывается: противостояние провинция — столица. Дело в том, что провинция очень плохо живет, жизненный уровень там падает.

И в провинции воспринимается Жапаров как человек из народа, не представитель олигархических кругов, в 2005 году, 2010 году олигархические круги в результате переворотов опять же приходили к власти, а народ оставался не у дел.

Единственный плюс — это свобода слова, при этом полнейший откат назад в экономическом плане. И сейчас провинция воспринимает Жапарова как человека из своих рядов, не ставленника олигархов.

И в этом смысле именно поэтому такой большой процент был за него.

А город? У нас гражданское общество 30 лет форматировалось Западом, очень много неправительственных организаций — тысячи, которые десятилетиями получали финансирование с Запада. И многие семьи живут на это. И конечно, они могут мобилизовать горожан, особенно городскую молодежь. Но это такой небольшой сегмент, прозападно настроенный. Они хотят в Америку, они хотят в Европу.

Вы видели, в Белоруссии то же самое. Но это очень небольшой сегмент, который в городе живет более-менее нормально за счет западных грантов, за счет проектов, которые реализуются в городе.

А все-таки свое слово сказала провинция, независимо — север и юг. И вот этот оглушительный результат — это ответ народа на дискредитацию светской политической элиты, которая является позднесоветской номенклатурой коммунистической, уже не раз проявлявшей полную беспринципность и менявшей свою окраску.

Последний парламент показал — 120 совершенно беспринципных депутатов.

Поэтому у нас шла очень опасная тенденция, что люди начали поворачиваться к исламу, возможен был исламский вариант развития Кыргызстана, причем в радикальной форме, потому что это все уже до точки кипения доходило.

И вот появляется Садыр Жапаров (на самом деле неожиданная фигура). Из тюрьмы.

Но его прошлое — как раз он боролся за национализацию Кумтора. И очень большую роль сыграл народный фольклор. Дело в том, что пока он сидел в тюрьме, у него умерли родители. Конечно, переживали и так далее. Сын погиб тоже трагически в автокатастрофе. Вместе вот это всё наложило на него отпечаток некого Робина Гуда. Человека, который за народ.

Добавьте сюда противостояние олигархического класса — очень маленького процента — и основной массы народа, который стремительно нищает. Вот и результат.

— А олигархи у вас в какой области? В горной промышленности? Кто они?

— Нет. Кыргызстан — это же мощная перевалочная база контрабанды, товаров из Китая, из Турции, Казахстана в Россию. Поэтому у нас в основном состоялись на экспорте товаров. И есть еще другие тоже очень нехорошие статьи — скажем, наркотрафик.

— Будет борьба с этим делом со стороны Жапарова?

— Вот именно. Дело в том, что очень рискованное заявление сделал Жапаров сразу же после избрания. Он сказал, что он клянется памятью родителей, которые ушли, клянется памятью своей семьи, сына и так далее, что он будет работать на народ. Это очень сильная клятва. И при этом он сказал, что ему надо 2-3 года максимум для того, чтобы решить эти вопросы, вопросы с кредитами — тоже.

— Это, конечно, похвально. Посмотрим. Потому что у нас есть пример Украины, где Зеленский тоже приходил на волне всенародного одобрения и обещал много, но ничего не сделал. Посмотрим, что будет делать Жапаров.

 

 

 

 

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы выборы киргизия марс сариев садыр жапаров
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