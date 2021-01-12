Как России интегрировать Донбасс де-факто

Не пора ли России присоединить Донбасс? Ведь для этого имеются разные способы, механизмы и инструменты. Почему — пока нет? Почему де-факто важней, чем де-юре?Как это сделать? Как России не просто поддерживать Донбасс, но и получать от этого пользу? Об этом говорил и Владимир Путин на прямой линии. Прямое сотрудничество будет на пользу всем. В каком состоянии сейчас экономика ЛДНР и ее связи с Россией? Какие первоочередные задачи стоят на повестке дня? На все эти и многие другие вопросы ответила депутат Государственной Думы, директор Института РУССТРАТ Елена Панина.

Читайте начало интервью:

Россия Донбассу — от помощи к сотрудничеству

Елена Панина: Экономическое развитие Донбасса возможно

Как запустить экономику Донбасса

— Елена Владимировна, а нельзя ли для более эффективного экономического развития Донбасса сделать какой-то хитрый ход, например, объявить Донецкую и Луганскую народные республики территориями федерального управления? У нас есть такие особые районы. Может быть, если этот закон применить, получится лучше инвестировать в конкретные предприятия и быстрее вновь начать их полноценную работу?

— Нельзя. Потому что в федеральном управлении могут находиться только территории российские. Если мы сейчас начнем присоединять себе Донбасс и Луганск, мы, конечно, создадим очень опасный прецедент. Как в США уже давно говорят, второй Крым мы им никогда не позволим.

Важней фактическое положение

Нет, мы бы создали прецедент для развязывания войны с включением на украинской стороне стран НАТО. И это вот это уже очень серьезно. Я не думаю, что надо идти на такие резкие шаги.

Я считаю более правильным курс, который сегодня взят, — вхождение их не де-юре, а де-факто. А дальше жизнь покажет, ведь все в мире меняется. В наше время радикальные перемены происходят особенно быстро.

На Украине будут изменения, и в США будут изменения. Они уже происходят. Конечно, сейчас с приходом Байдена, прогноз негативный. Может быть еще жестче будет проводиться политика в отношении нас.

Но мы уже не один год живем под санкциями, уже понимаем, что надо больше и быстрее свои восполнять пробелы, которые у нас образовались, когда господствовала философия в 90-е годы — не надо свое производить, у нас есть нефть, а все остальное купим. После того, когда закрыли одно, потом — другое, третье, и не купишь, пришло понимание ошибок.

Но не надо спешить, надо правильно делать. Не надо делать никакого присоединения через федеральное управление или как-то еще, надо де-факто делать экономическое взаимодействие таким прочным, чтобы это было разумно.

У нас открытая граница, можно единое таможенное пространство сделать. Тогда фактически республики Донбасса будут настолько тесно связаны с Российской Федерацией, что практически ничем не будут отличаться от других регионов.

— Запад очень быстро включается в ситуацию, быстро и однозначно решают политические вопросы. Почему мы не можем?

— Нужно, чтобы постоянно кто-то занимался именно этим не только с политической точки зрения, но и с экономической. А многие вопросы находятся как раз на стыке экономики и политики.

Конечно, для того чтобы оперативно решать вопросы надо быстро реагировать на все события. Поэтому я очень рассчитываю, что комиссия Козака именно этим и будет заниматься, соответствующие министерства и ведомства, конечно, подключатся, но кто-то должен дирижировать.

В любом вопросе кто-то должен дирижировать и направлять общие усилия в нужное направление. У него достаточно полномочий, влияния и возможностей, он — человек очень твердый и решительный, чтобы любое из министерств, которое нужно, было задействовано.

Донбасс не сломить

Конечно, непризнанные республики Донбасса много лет подвергались совершенно варварским обстрелам и разрушению. Но все равно там некоторые предприятия продолжали работать, теперь начали работать и ряд других. Продукция поставляется, конечно, в Россию, в первую очередь.

Надо, чтобы вся экономика нормально заработала, чтобы люди там стали жить нормально. Сейчас там заработная плата и пенсия меньше, чем на Украине, но коммунальные услуги и другие платежи и тарифы тоже ниже.

— Радует, что люди там настроены оптимистично и решительно. Даже по опросу украинских ресурсов о судьбе Донбасса только порядка 5-10 процентов опрошенных считают, что Донбассу надо возвращаться на Украину. Все остальные за присоединение к России или интеграцию с Россией.

— Понятно, что жители связывают свое будущее с Россией. Тем более, что теперь там большинство имеет российские паспорта, являются гражданами России.

Есть случаи, когда кто-то уезжает на Украину, но потом возвращается в силу очень многих причин. Русофобия уже давно стала официальной политикой Украины. Других внятных целей у них практически нет.

Донбасс — богатейший регион. Люди — образованные, человеческий потенциал мощный. Там — мощная промышленность, много природных полезных ископаемых. Мы имеем возможность их задействовать в нашем экономическом комплексе. Это будет только в плюс и нам, и Донбассу.

— В Думе поддерживают позицию, которую вы сейчас изложили? Есть какие-то противоположные точки зрения, или в основном коллеги вас поддерживают?

— Я вообще даже не знаю противоположных точек зрения. Я знаю только более радикальные точки зрения. Были предложения присоединить Донбасс к России. Я считаю, что сейчас так делать не нужно. Так говорят горячие головы, которые не очень понимают международную ситуацию, геополитику.

Я думаю, что надо научиться более тонко работать. Главная цель — это должно быть выгодно России, это должно быть в интересах России, в интересах народа России, а жителей Донбасса и Луганска мы тоже уже считаем своими. Вот этим и надо руководствоваться.