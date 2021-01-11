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Автор Антон Куликов

"Белая Русь", а не Россия": Литва спешит на помощь

Мир

Власти Литвы перешли в решительное наступление на "русские" названия бывших советских республик. С конца декабря прошлого года в Литве официально именуют Грузию Сакартвело.

"Белая Русь", а не Россия": Литва спешит на помощь

От Baltarusija к чему-то еще

Именно такое название будет употребляться во всех официальных документах на литовском языке. Но это только первый шаг, судя по комментарию главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса. Следующая на очереди Белоруссия.

По словам министра, нынешнее название "трактует Белоруссию как часть России". "Имя, которым мы называем нашу соседнюю страну, не должно закреплять устоявшегося в годы оккупации понимания Беларуси как части России", — сказал агентству BNS Ландсбергис.

"Беларусь — означает "Белая Русь", а не Россия, и это должно быть отражено в названии, которое мы используем. Если белорусы выразят такое пожелание, то мы обязательно рассмотрим этот вопрос так же, как мы уже изменили название Грузии на Сакартвело", — добавил министр иностранных дел.

В настоящее время принятое в литовском языке название Белоруссии — Baltarusija. Россия по-литовски Rusija.

По словам Ландсбергиса, он обсуждал вопрос переименования Белоруссии с бывшим кандидатом в президенты этой страны Светланой Тихановской 8 января.

Ничего нового

Впрочем, ничего нового Габриэлюс Ландсбергис не сказал. Споры о том, как правильно именовать то или иное государство продолжаются не один десяток лет. Причем характерны они прежде всего для государств бывшего СССР.

В той же Литве помимо Baltarusija соседнее государство именуют еще иногда Gudija.

Впрочем, экскурсы в лингвистику характерны не только для литовского министра иностранных дел, который настроен недоброжелательно (мягко говоря) что к России, что к нынешним властям Белоруссии. Этот господин, например, недавно назвал "дьявольскими соблазнами" призывы наладить отношения с Россией.

Однако хорошо известно, что и в Минске настаивают на том, чтобы в русском языке Белоруссию именовали Беларусью и никак иначе. Хотя в России едва ли кому придет в голову требовать, чтобы в Белоруссии писали и говорили исключительно "Россия", а не "Расія"…

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Темы светлана тихановская габриэлюс ландсбергис
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