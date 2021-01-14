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Автор Инна Новикова

Анатолий Вассерман: ни один народ не бывает безнаказан

Мир

Как изменилась в прошедшем году глобальная мировая ситуации в связи с коронавирусной заразой? Какие процессы шли и продолжаются без нее? Почему падение доллара будет медленным, но в итоге он грохнется всерьез? Почему Армения прозевала подготовку Азербайджана к войне и проиграла её? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил известный эрудит, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман.

Читайте начало интервью:

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— Анатолий Александрович, вы сказали, что стоит хоть немного сократится международному товарообмену, как мощь США упадет буквально на глазах. Процесс уже пошел, поэтому надолго их все равно не хватит. Но пока у них силы есть, принят огромный военный бюджет.

Пока мы видим только Британию, которая вышла вроде бы из Евросоюза. Но и то Британия вроде бы там фунты считала. Какие Вы видите тенденции? Наш рубль ведь тоже обеспечен долларом, а не золотом.

— На самом деле в Российской Федерации доля долларов в золотовалютных запасах сокращается буквально на глазах. Россия все больше и больше переходит во взаиморасчетах с другими государствами на их собственные валюты.

Да, это, конечно, увеличивает риск потерь, связанных с колебаниями курсов этих валют. Но поскольку доллар опирается на самую большую товарную массу, то у него, соответственно, и колебания сравнительно маленькие.

Сейчас дело не только в Российской Федерации. Куда важнее, что точно так же сейчас действует и Китай. Он тоже методично сокращает долю долларов в своих валютных резервах и в торговле. Конечно, Россия составляет сравнительно небольшую часть общемирового рынка, а вот Китай — это уже очень серьезно.

И главное, что Соединенные Государства ничего по этому поводу не могут предпринять. То есть, как любил говорить товарищ, который, надеюсь, доживет до суда над ним, "процесс пошел".

— А какая ситуация с этим в ведущих европейских странах и Европе в целом в связи с закрытыми из-за коронавируса границами?

— Внутриевропейский товарообмен в связи с пандемией вообще почти полностью замер. Но и без того он уже давно практически полностью обслуживается евро. Американцы, конечно, всячески пытались воспрепятствовать переходу на евро, но опять же убедились, что им это не под силу.

Ни один народ не остается безнаказан

Их спасением при переходе на евро стало то, что раньше западноевропейские страны держали изрядную часть резервов в валютах друг друга, а когда перешли на единую валюту, естественно, смогли держать резервы только в долларах. Это компенсировало потери Соединенных Государств.

Британия действительно отказалась входить в зону евро, пользуясь своим фунтом и по сей день. В этом смысле, кстати, даже выход Британии из Европейского союза мало меняет картину торговых потоков в мире.

Что касается Франции и Германии, то они опираются на евро не только по чисто политическим причинам, но и потому что таким образом ушли от значительной части американских экономических ударов.

Сейчас американцы из всех способов издевательства над европейскими странами могут использовать по сути только ограничения доступа европейцев на свои рынки, но не могут, например, заблокировать платежные потоки между странами Европейского союза.

Это тоже показывает, что американские возможности с каждый шагом все сильнее ограничиваются, что лично меня радует, не потому что я не люблю американцев, народ, в принципе, вполне симпатичный и в чем-то даже похожий на нас.

Просто нельзя ни одному народу давать почувствовать себя безнаказанным. Американцы же на свою безнаказанность очень давно и очень сильно надеются.

— В Нагорном Карабахе много лет сохранялась достаточно устоявшееся положение. В конце 2020 года неожиданно ситуация резко изменилась. Азербайджан, который был проигравшей стороной, стал победителем. Армения побеждена. В стране протесты и требования уйти, но Пашинян — на месте.

Вы сказали, что все важнейшие события прошлого года так или иначе связаны с пандемией коронавируса. Эта внезапная война и ее итоги — тоже, или здесь — все-таки какие-то другие причины?

— Тут все готовилось заблаговременно. Еще когда очередной цветной бунт привел Николу Воваевича Пашиняна в кресло премьера, люди, знавшие его ранее, однозначно говорили, что Пашинян выдвинут, чтобы отдать Арцах.

Карабах проморгали планово

Я знаю, что практически все генералы с военным опытом были под разными предлогами направлены в отставку. Практически все политики с военным опытом были отправлены под следствие.

Все руководители разных разведок и контрразведок заменены людьми, не имеющими ни малейшего представления о специфике разведки или контрразведки. Потом многие удивлялись, как могли разведки проморгать подготовку Азербайджана к боевым действиям. Но вот так и проморгали.

Независимо от того, кто там занимался разведкой и контрразведкой на рядовых постах, руководство этих ведомств было специально предназначено для того, чтобы в принципе не обращать внимания ни на какие полученные секретные сведения. Это все готовилось еще задолго до пандемии.

Любая страна, проиграв, во что бы то ни было стремится отыграться. К Азербайджану это тоже относится. Азербайджан с того самого момента, как был выбит из Арцаха, занимался подготовкой контрнаступления.

И войска свои тренировал, и вооружения закупал. Причем закупал повсюду: и в Российской Федерации, и в Турции, и еще Бог весть где. Потому что не хотел вечно оставаться в статусе проигравшего. На мой взгляд, это вполне разумная политика.

Армения не обращала на это внимание, причем не обращала еще задолго до государственного переворота во главе с Пашиняном. Еще Владимир Ильич Ульянов и многие другие отмечали, что побежденные армии учатся гораздо активнее победивших. Нет смысла надеется, что один раз победив, ты останешься победителем всерьез и надолго.

— Вы думаете, что эта ситуация может измениться, несмотря на договоренности, подписанный договор и на миротворцев, опять могут начаться военные действия?

— Нет, я думаю, до тех пор, пока там находятся российские миротворцы, боевых действий не будет. Но я не исключаю, что будут какие-то иные формы давления друг на друга.

Я не исключаю, что Грузия продолжит участвовать в экономической блокаде Армении, что Турция попытается выжать из положения больше. Всякое возможно. И экономические войны, как мы знаем из собственного печального опыта, бывают куда опаснее горячих войн.

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Редактор: Юрий Кондратьев
Темы сша китай доллар европа золото россия армения азербайджан нагорный карабах анатолий вассерман
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