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Автор Любовь Степушова

Как запустить экономику Донбасса

Мир

Как Россия поддерживала Донбасс и как будет в дальнейшем? Как можно запустить экономику Донецкой и Луганской народных республик? Куратором Донбасса вместо Владислава Суркова стал Дмитрий Козак. Что поменялось и почему? Какие задачи решены, какие первоочередные проблемы надо решать теперь? На все эти и многие другие вопросы ответила депутат Государственной Думы, директор Института РУССТРАТ Елена Панина.

Читайте начало интервью:

Россия Донбассу — от помощи к сотрудничеству

Елена Панина: Экономическое развитие Донбасса возможно

— Елена Владимировна, как стимулировать инвестиции наших предприятий в Донбасс, не только вот их предприятия, там как-то с ними налаживать связи, а чтобы наш бизнес туда пошел?

— Я думаю, что это можно сделать несколькими способами. Конечно, сложность в том, что они — непризнанные, под санкциями. Конечно, обязательно должна быть поддержка государства.

  • Это можно сделать посредством снижения каких-то налогов, кредитов из институтов развития.

Российское участие

В том числе какие-то субсидии могут быть из российских институтов развития. Также напрямую могут участвовать наши крупные компании, они ведь по всему миру работают.

Из-за "Северного потока-2" все равно очень много санкций против наших компаний вводится, а недавно введены санкции в части предприятий Роскосмоса, Ростеха, начали к оборонному комплексу подбираться.

Понятно же, что мы по стратегическим вооружениям Соединенные Штаты опередили, значит, надо нас санкциями попытаться давить. Вот они пытаются ударить по слабым местам, где мы по импортозамещению еще не очень преуспели.

Это — электроника, программное обеспечение. Хотя в этих направлениях идет очень серьезная работа. В ближайшее время, я думаю, мы и в плане программного обеспечения много услышим. Так и здесь — то же самое.

Технические вопросы

  • Надо будет, по-видимому, делать какие-то промежуточные компании и через них работать, чтобы нашему бизнесу, который еще не попал под ограничения, а имеет деловые связи во всем мире, не попасть под санкции.

Можно сделать разные схемы. В этом плане должно активно помогать наше государство. Слава Богу, что теперь там работает Дмитрий Николаевич Козак.

Еще один вопрос очень серьезный, который тоже надо решать, это — расчеты. Надо определить, чем и как мы должны рассчитываться, в какой валюте, через какие структуры и так далее.

Есть еще масса вот таких вопросов, но они носят технический характер. Главное, чтобы их на государственном уровне в Российской Федерации планомерно решали, разбирали, как это все делать, каким образом.

Этот вид поддержки наших непризнанных братских республик и наших людей будет гораздо эффективнее нежели просто давать помощь. Поддержать, особенно социально незащищенных людей, конечно, необходимо, но гораздо эффективнее прямое экономическое взаимодействие.

— Раньше вопросами Украины и Донбасса в администрации президента занимался Владислав Сурков. Судя по их пабликам там в целом большинство было довольно его деятельностью, потому что он как-то влезал в их проблемы на земле, и это им нравилось.

Теперь украинское направление и вопросы интеграции курирует замруководителя АП Дмитрий Козак. Он обычно ориентируется на органы власти, а своим нынешним властям многие жители Донбасса не очень доверяют. По вашему мнению, такая смена сделана в нужном направлении, дальше кураторство будет нормально осуществляться?

— Не могу сказать, что там власти полностью все доверяют или не доверяют. Всегда есть процент людей, которые любой власти не доверяют. Есть такие люди, которые просто власти не доверяют в принципе, у них анархизм внутри.

Но человечество не может без организации со стороны власти. В основной массе люди Донбасса все-таки относятся нормально к своим властям, они там тоже меняются, не застыли.

Роль Суркова

Суркова свою роль выполнил. Он, конечно, не хозяйственник, а больше идеолог. Надо отдать должное Суркову, который все-таки многое сделал для создания Минского соглашения.

В этом формате приняты договоренности, эти соглашения так или иначе выполняются, как бы этого не хотела украинская сторона. Она все время его пытается:

  • либо переиначить,
  • либо заставить его переделывать,
  • либо добавить туда Соединенные Штаты Америки,
  • или еще как-то поменять в нужном для себя контексте.

Любым способом Киев не хочет его выполнять, но оно признано международным сообществом. И это, конечно, большая заслуга Владислава Суркова.

Задачи Козака

Теперь настало время, когда там нужен именно хозяйственник, человек, разбирающийся в экономике, умеющий организовывать ее работу. Поэтому смена на Дмитрия Николаевича Козака была необходима.

Он — как раз такой человек, много лет отдал реальному сектору экономики, возглавлял эти направления в правительстве. Будет ли его деятельность там эффективна или нет, пока говорить рано. Времени прошло всего ничего.

Насколько я знаю, у него уже работают различные группы, комиссии, которые готовят как раз предложения, связанные с прямыми связями России с Донбассом, с налаживанием экономики Луганской и Донецкой народных республик.

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Редактор: Юрий Кондратьев
Темы россия санкции донбасс украина экономика инвестиции елена панина дмитрий козак владислав сурков
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