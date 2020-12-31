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Автор Василий Амирджанов

ОМОН стал аргументом в информационной войне

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Лукашенко ещё раз напомнил, что против Белоруссии развязана информационная война, и продолжает бороться с гражданами дубинками.

Белоруссия: последствия для силовиков после протеста

Драники информационной войны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с минскими омоновцами и провёл политинформацию. Глава государства заметил, что мир становится "всё менее безопасным для жизни нормального человека" и некоторые страны погрузились "в пучину гражданских войн и межнациональных конфликтов":

"Польша и страны Прибалтики стали полигонами для регулярных учений и тренировок войск НАТО. Нам грозят не только введением новых экономических санкций, против нас развязали настоящую информационную войну, постоянно устраиваются политические провокации".

Нормальным называют человека, который соответствует какой-либо норме. Нормы формирует общество и закрепляет некоторые из них в законодательстве. Всё работает до тех пор, пока ветви власти, которые в демократическом государстве являются независимыми и подчиняются законам страны, не попадают в одни руки. Тогда эту самую "нормальность" формулируют не граждане, а подконтрольные авторитарному режиму функционеры.

Прокатившиеся по разным континентам так называемые "цветные революции" не возникли из ниоткуда. Предпосылки накапливались годами и даже десятилетиями. В какой-то момент противоречия в стране обостряются настолько, что триггером может стать что угодно.

"Чёрный лебедь" на пруду

Американский философ ливанского происхождения Нассим Николас Талеб назвал "чёрным лебедем" теорию, как раз рассматривающую трудно прогнозируемые и редкие события, которые имеют значительные последствия. При этом, когда события происходят, они объясняются ровно так же, если бы они были прогнозируемыми. К взмаху крыла "чёрного лебедя" вполне можно отнести:

  • мировые экономические кризисы;
  • революции;
  • резонансные теракты;
  • распад империй;
  • выдающиеся изобретения человечества.

По мнению Талеба, проблемы с прогнозированием вызваны тем, что человечество из-за чрезмерной уверенности в своих знаниях, которая опережает сами знания, рождает ощущение сверхуверенности, заставляющей совершать фатальные ошибки.

Достаточно вспомнить события "арабской весны", чтобы обратить внимание на триггер, запустивший революционный процесс. В Тунисе тогдашний президент Зин аль-Абидин Бен Али, который изящно сместил своего предшественника, был уверен, что его власть непоколебима:

  • силовики под контролем;
  • портреты президента в самых неожиданных местах;
  • скрепы прочнее Карфагена;
  • общество вроде как смирилось с вечным лидером.

Тем не менее задолго до начала революционных событий в стране о недовольстве граждан можно было узнать не только от разговорчивых таксистов, но и от важных портье в отелях. Возможно, Бен Али просто не успел формально обнулить свои президентские сроки и не нашлось в местном парламенте космонавта, переполненного духовными скрепами.

Подогрев протестов

Информационная война — это медийное противоборство сторон, когда на аргумент оппонента выдаётся равноценный и качественный контраргумент, который воспринимается обществом не как голословная констатация чего бы то ни было, а тезис, основанный на адекватных оценках.

На фоне массовых протестов в Белоруссии попытки Александра Лукашенко убедить граждан в непоколебимости своей власти прогулками с автоматом на пленэре выглядели скорее метаниями изумлённого каудильо.

Глава государства, чью легитимность с августа 2020 года оспаривают граждане, для участия в "развязанной информационной войне" выбрал КГБ, ОМОН и беспощадную пропаганду. Кроме как рождению новых интернет-мемов и подогреву протестов, это решение не способствовало.

Реклама (и более жёсткий смысловой аналог — пропаганда) утверждает, что товар отменный и следует его купить. Усилия же специалистов по PR направлены на то, чтобы аудитория сама решила, что товар отменный и совершила нужное действие.

PR вовсе не тождественен банальному вранью, это умение заметить хотя бы часть перьев крыла "чёрного лебедя" и обратить внимание аудитории. Потому и вызвали смех утверждения Александра Григорьевича, якобы оправдывающие жестокое обращение с гражданами, про:

  • лязганье гусениц танков НАТО у границ Белоруссии;
  • спасение страны от желающих её разрушить;
  • немыслимое количество "мордоворотов" и "уголовников" на улицах Минска.

Берет д`Артаньяна

Кульминацией пребывания Александра Григорьевича у "красавцев", как ласково глава государства величает омоновцев, стало вручение ему чёрного берета — символа этого милицейского спецподразделения. Командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба авторитетно заявил:

"Все по положению. Вы были с нами в боевых порядках, так что теперь вы — полноценный боец ОМОНа!"

Напомню, массмедиа в подробностях показали участие президента Белоруссии в тех самых боевых порядках. Александр Лукашенко с гордостью заметил:

"Честно и открыто вам говорю, и пусть они (оппозиция. — Ред.) услышат: если бы люди в погонах зря ели хлеб, как они говорят, если бы в те августовские дни вы бы дрогнули, мы сегодня жили бы в другой стране. И вообще, жили ли бы мы, и существовала ли бы эта страна".

Выходящие на акции протеста белорусы вовсе не хотят уничтожить или подчинить свою Родину кому бы то ни было. Они просто требуют прозрачных и честных выборов, прекращения политических репрессий и авторитаризма в стране, наличие которого признал и сам Александр Лукашенко.

Вручение ценного подарка командиром ОМОНа напомнило берет д`Артаньяна и наставления его боевитого отца. Применять силу, когда с аргументами полный швах, — не самый удачный выбор, но тут решение может быть только индивидуальным.

Бывший президент Туниса Бен Али успел перебраться подальше от лишившихся терпения соотечественников. Муаммар Каддафи не сумел, а над Заславским водохранилищем продолжает кружить "чёрный лебедь", но его пока предпочитают не замечать.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы тунис ливия белоруссия муаммар каддафи александр лукашенко информационная война протесты в белоруссии зин аль-абидин бен али белорусская оппозиция
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