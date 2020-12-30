Эксперт прокомментировал "план Путина-Патрушева" по Белоруссии

Белорусские аналитики полагают, что у России есть план "Путин-Патрушева" в отношении Белоруссии. Такого плана нет, есть напряжённая работа по реализации "дорожных карт" Союзного государства, к сожалению, не с белорусским обществом, а с Александром Лукашенко, считает эксперт Владимир Лепехин.

Антироссийские настроения в Белоруссии?

План Путина-Патрушева

Издание "Белорусские новости", которое позиционирует себя как независимый ресурс, опубликовало статью Андрея Фёдорова под названием: "План Путина — Патрушева. Лукашенко теряет потенциал для сопротивления Кремлю".

Автор, после краткого описания российско-белорусских отношений за прошедший год и, в частности, после выборов 9 августа, делает вывод о том, что "угроза белорусскому суверенитету с востока возросла".

По мнению автора, Кремль выработал свой план урегулирования белорусского кризиса, который, "в конце августа привозил в Минск секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев".

Далее Фёдоров даёт слово директору минского Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсению Сивицкому, который предполагает, что "речь в этом плане идет об освобождении и/или возвращении в страну кандидатов в президенты и людей из их штабов для обсуждения конституционной реформы в рамках общенационального диалога".

Реформа, по мнению Сивицкого, предполагает переход к парламентско-президентской форме правления и проведение новых парламентских и президентских выборов, причем без участия действующего президента Александра Лукашенко.

Кремль якобы готов дать ему гарантии безопасности, а новым властям " предоставить на переходный период экономическую поддержку, чтобы стабилизировать ситуацию".

По утверждению Сивицкого, отказ Лукашенко от выполнения "плана Путина — Патрушева", что видно по последним инициативам (придание конституционного статуса Всебелорусскому народному собранию), "может привести к эскалации напряженности в отношениях между Минском и Москвой уже в ближайшие недели".

Со своей стороны, Андрей Фёдоров считает, что Кремлю спешить некуда, он будет ждать усиления давления со стороны Запада на белорусские власти, что в результате, "сократит его (Лукашенко) и без того небольшие возможности эффективно сопротивляться Москве".

Москва предлагает партнёрство

В комментарии для "Правды.Р", генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин отметил, что у России не может быть "агрессивных и экспансионистских" планов в отношении Белоруссии, потому что она на протяжении 26 лет финансирует экономику этой страны и "тащит её на себе".

Москва, по словам эксперта, давно предлагает Минску благоприятный для Белоруссии план интеграции в составе 30 дорожных карт строительства Союзного государства, но нынешний президент Лукашенко их отвергает, "пытаясь изображать из себя многовекторного политика, хотя в современном мире независимости быть не может".

"Может быть система партнёрства. И в этом смысле нужно выбирать абсолютно точно, кто твой партнер", — отметил Владимир Лепехин.

Если он выбран неправильно, в плане поиска "сопротивления" России, то у Лукашенко будет судьба, аналогичная судьбе Никола Пашиняна и Виктора Януковича, и пострадает от его действий не только он сам, но и белорусы, как пострадали народы Армении и Украины, добавил эксперт.

"Никакого плана Путина-Патрушева в отношении Белоруссии нет. Есть структуры, органы союзного государства, которые работают над тем, чтобы развивать отношения между Белоруссией и Россией во взаимовыгодном ключе", — сделал вывод Владимир Лепехин.

Главная ошибка Кремля — желание задействовать административный ресурс

Эксперт, тем не менее, посетовал, что Союзное государство выстраивается в административном режиме, вместо того чтобы заниматься политической работой.

Предложение Лукашенко по приданию Всебелорусскому народному собранию конституционного статуса не кажется ему верным.

"Что это за орган такой? Абсолютно неполитический орган, который не представляет интересы народа, административный орган. Понятно, что он нужен для легитимации предложений Лукашенко, его окружения. С другой стороны, зачем усугублять ситуацию? Опять собирается номенклатура на безальтернативной основе, без участия оппозиции", - сказал Владимир Лепехин.

Вину с российских властей эксперт тоже не снимает. Он полагает, что незачем усиливать, например, парламент Союзного государства, потому что "депутаты будут ездить друг к другу в гости, пить водку и провозглашать тосты".

По мнению директора института ЕАЭС, бюрократия "и Лукашенко сдаст, и Путина сдаст вместе с Патрушевым, если станет горячо, и никакие административные технологии не сохранят Союзное государство".

А где работа с белорусским обществом?

Владимир Лепехин полагает, что только горизонтальные связи на уровне общества решат проблему российско-белорусских отношений.



"А где реальное взаимодействие народов, общественных организаций, российских и белорусских НКО? Где политическое взаимодействие партий, экспертного сообщества? В России есть, например, правящая партия "Единая Россия". Она с какой партией в Белоруссии сотрудничает?", — спросил эксперт.

Если же говорить о Лукашенко, то политолог не видит в нём договороспособного человека.

"Главная проблема — это то, что Лукашенко сегодня является основным и субъектом, и объектом наших отношений, это человек, который наделен всеми полномочиями принимать решения в отношении России и двухсторонних отношений. Но, к сожалению, он недоговороспособный", — сказал эксперт.

20 ноября Александр Лукашенко заявил, что Россия хотела бы приватизировать крупные белорусские предприятия, но он не допустит этого, чтобы "не стать придатком кого-то". По его словам, в перезагрузке отношений России и Белоруссии нет необходимости, а говорить нужно об интенсификации и усилении отношений.

Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции 17 декабря отметил, что решение белорусского конфликта должно созреть внутри общества.

"Всё, что вброшено извне, работает не как успокоитель ситуации, а как взрывное устройство, как граната, не помогает никогда. Надо просто набраться терпения и подождать — помогать всем политическим силам, не конфликтовать друг с другом, а настроить всех на позитивный диалог, направленный на защиту интересов граждан", — сказал Путин.

Читайте по теме: Лукашенко объявил о созыве ВНС. Оппозиция ответила

Тихановская в Испании: помогите мне, ведь Лукашенко — новый Франко

Белорусские власти готовятся к войне и сажают за мысли