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Автор Любовь Степушова

Борьба с коррупцией на Украине заболтана в склоках между ветвями власти

Мир » Бывший СССР » Украина

Борьба с коррупцией на Украине заболтана в склоках между ветвями власти. Владимиру Зеленскому может грозить импичмент за инициативы по переформатированию Конституционного суда, считает политолог Руслан Бортник.

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Конституционный суд Украины защитил своего главу

Конституционный суд Украины (КС) не согласился с отстранением от должности своего главы Александра Тупицкого указом президента Владимира Зеленского и объявил о созыве заседания по данному вопросу.

В КС заявили, что такое решение принимается исключительно самим судом на специальном пленарном заседании, говорится в сообщении на странице суда в Facebook.

"Решение об увольнении судьи Конституционного Суда Украины с должности по основаниям, определенным ч. 2 ст. 149-1 Основного закона Украины, принимается исключительно Конституционным Судом Украины на специальном пленарном заседании, и никакой другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него. Таким образом, по этому поводу будет назначено специальное пленарное заседание Конституционного Суда Украины", — отметили в пресс-службе.

Тупицкий был отстранён в конце ноября на основании ч. 3 ст. 154 Уголовного процессуального кодекса Украины. Она предусматривает, что вопрос об отстранении от должности лиц, назначаемых президентом, решается им же на основании ходатайства прокурора в порядке, установленном законодательством.

Зеленский заявил, что подписал указ "ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса".

Электронная система декларирования доходов не понравилась депутатам и судьям

Ранее президент Украины попросил у Верховной Рады уволить всех судей КСУ за то, что они признали недействительной электронную систему декларирования доходов чиновников. Запад, который ставил это условием сотрудничества, в том числе по линии МВФ, пригрозил в случае её отмены сворачиванием финансового сотрудничества, в ЕС намекнули на возможность отмены безвизового режима.

"У нас не будет денег. У нас не будет поддержки. У нас будут отменены уже наработанные проекты, и Мировой банк и так далее, то, что говорил министр финансов. У нас может быть большая дыра в бюджете", — сказал во время одного из выступлений в Раде Зеленский.

Однако именно депутаты Верховной Рады в августе оспорили в Конституционном суде огромное количество норм законодательства, описывающих работу антикоррупционных органов на Украине, в том числе и электронное декларирование.

Именно с подачи депутатов, судьи КС решили, что ложь в декларациях или намеренная неподача деклараций не могут считаться уголовными преступлениями, а карать провинившихся нужно административными методами. Также судьи освободили сами себя от подачи деклараций.

Зеленский обратился за советом к Венецианской комиссии, и здесь его ждало разочарование. Венецианская комиссия постановила, что "отмена решения Конституционного суда и увольнение всех его судей было бы неконституционным и противоречило бы верховенству закона. Конституционный суд не может быть "наказан" за свои решения, но его работу можно улучшить", — сказано в выводе комиссии.

Так что, голосование в Раде об увольнении судей КСУ не состоялось.

Идёт борьба за судебную власть

Как сказал "Правде.Ру" политолог, директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, идёт борьба за контроль над судебной системой между украинскими элитами и западными структурами, которые через систему электронного декларирования хотят контролировать элиты. Запад действует через президента Зеленского и его команду, которые боятся потерять поддержку Запада — политическую и экономическую.

"Мы видим очередной акт этой борьбы, президент ещё сопротивляется, но, мы видим, что он войну уже проиграл. Президенту не удалось добиться роспуска Конституционного суда и его переформатирования. Президенту не удалось добиться отмены решения по электронному декларированию, и он пытается сегодня или заставить главу Конституционного суда уйти в отставку, или отстранить его от должности, пытается изменить в свою пользу существующий кворум в Конституционном суде, но тоже потерпит неудачу", — прогнозирует Руслан Бортник.

Зеленскому грозит импичмент

Политолог не исключает, что Тупицкий уйдет в отставку, но ситуацию это не спасёт, наоборот, ухудшит, так как действия Зеленского — это типичное превышение полномочий.

"Решение президента неконституционно, нет такой процедуры лишения, фактически, полномочий судьи Конституционного суда в виде отстранения его от должности, и это решение Зеленского будет, возможно, использовано против него в будущем, например, для возбуждения процедуры импичмента", — сделал вывод Руслан Бортник.

Чтобы это сделать, оппонентам президента нужно большинство в парламенте, добавил политолог.

Заметим, что, вероятно, Тупицкого попытаются склонить к отставке через давление по уголовным делам. Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против него по подозрению в причастности к незаконной приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донбассе.

Украинские правоохранители утверждают, что глава КСУ подкупил свидетеля и давал заведомо ложные показания. Так же утверждается, что он имеет собственность в Крыму, а это уже политический мотив для увольнения.

Добавим, что созданное  на Украине Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) не демонстрирует "посадок", чего так желали избиратели Зеленского. По сути, борьба с коррупцией заболтана в склоках между ветвями власти по банальной причине — у всех есть причина опасаться разоблачений.

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Темы украина коррупция руслан бортник александр тупицкий владимир зеленский
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