Все так смешалось в международном доме, что компасы не работают

Какие процессы привели США на грань раздела страны? Каким образом Америка может разделиться? По каким рубежам и признакам? Как ослабление Вашингтона влияет на мировые процессы? Как они будут протекать дальше? С чем уже приходится сталкиваться России? На все эти и другие вопросы политолога Игоря Шатрова ответил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев.

Читайте начало интервью:

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Разъединенные Штаты Америки — скорая реальность

— Владимир Сергеевич, уходящий год был для США был крайне сложным. Вы сказали, что профессор Фрэнк Бакли выпустил книгу про угрозу национального распада. Многие уже всерьез заговорили об этом. Что дальше? Как, на ваш взгляд, будут развиваться события?

— Мало того, что распад США встал на повестку дня, за этим стоит другая интересная идея. Ее тоже озвучил Бакли. Сегодня там имеются коронавирус, экономический спад и тупик общественного развития. Власти по-старинке еще считают, что денежек побольше вольем, еще что-то подкрутим, подвертим, тогда Америка снова пойдет вперед.

А если этого не произойдет, если эта рецессия или спад продлится десятилетия? Америка, похоже, уперлась в стенку своего социально-экономического и политического развития. Тогда встает очень интересный вопрос: каковы дальнейшие условия прогрессивного развития общества?

И тут Бакли подбросил вообще такую идею. Если дальше Америка хочет развиваться поступательно, она должна распасться, развестись. Подобный развод уже был, он хорошо известен.

Линии раздела

Сейчас есть красные и синие штаты. Получается действительно интересная вещь: Америка сегодня по факту и так уже разведена. Восточное и западное побережья, центральные штаты — оплот демократов, а центр и юг — оплот республиканцев.

Раздел довольно четко сегодня прошел, он есть по тому же принципу как и 150 лет назад, когда она распалась на север и юг. Вывод: теперь США опять должны каким-то образом развестись.

Идея такова: если Америка хочет дальше развиваться, она не должна развиваться по принципу совместных Соединенных Штатов Америки.

Она должна институционализировать статус распавшейся страны. И только тогда, когда она статус де-факто оформит де-юре, она и будет развиваться дальше. Потому что такой распад страны пойдет ей на пользу.

Вот такова на сегодняшний день идея, которая проброшена в американский политический дискурс. Ее все активней обсуждают, обсасывают. Она пошла гулять в головах людей. Этого ежа запустили под черепную коробку.

2020 и его особенности

На это, может быть, повлияла и вся специфика 2020 года. В любом случае независимо оттого, как окончательно решится вопрос с президентом, не исключено, что из всех этих кризисов, политическая элита действительно придет к выводу, что нынешний радикализм справа и радикализм слева можно преодолеть только лишь таким разводом.

Во всяком случае, сейчас о разводе — сецессии, как в Америке говорят, заговорили уже достаточно открыто и громко. Это тоже, если хотите особенность 2020 года, итоги которого мы сейчас и подводим с вами.

— Соединенные Штаты влияют на мир, хотим мы этого или нет. Как все это отразится на мире и России?

— Это и есть основная проблема. В конце прошлого века я изложил это в докторской диссертации, что Америка сегодня — совокупность фронта и тыла, что имперские глобальные претензии Америки базируются на прочном тыле.

До тех пор, пока этот тыл был действительно прочным, работающим, цементированным, Америка и продвигала все свои неоглобалистские и прочие претензии на мировое лидерство. Сегодня тыл просел. Поэтому ослабляется роль Америки в мире.

Хотя сегодня весь мир находится в сложном экономическом положении, многие государства действительно играют на красных флажках, потому что надо быстро действовать. Может быть, и России следует поторопиться.

Продолжение падения

Роль Америки объективно будет падать и в перспективе, потому что Америка все в большей степени будет погружена во внутренние дела, потому что надо что-то делать со своим тылом. Когда этот железобетон затрещал, любой внешнеполитический шаг должен делаться осторожно, оглядываясь назад.

С моей точки зрения, Америка действительно будет в меньшей степени сегодня оставаться на первых ролях, она, может быть, будет действовать через союзников, государств, в которых она может какие-то свои проблемы решать по принципу клиентского договора.

Это уже отражается и на так называемом постсоветском пространстве. Если раньше, Америка могла хлопнуть кулаком, Байден сидел в Киеве во главе правительства и так далее, то сегодня уже получается, что эту роль выполняют эрдоганы или какие-то президенты Молдовы, которые являются гражданками Румынии.

Может быть, что таким образом Америка будет действовать даже гораздо более коварнее. Ведь не они сами будут во всем замешаны. Их клиенты в чем-то где-то будут выполнять их поручения, воплощать их идеи, возможно, даже лучше, чем сами американцы.

В современном глобальном мире уже все так сильно изменилось, что неясно, кто у нас друг, кто враг, с кем мы воюем. В общем все смешалось в международном доме Облонских. В этом мире компасы не работают.