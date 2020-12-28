"Центр армянской диаспоры": новая возможность интенсификации отношений Армении с диаспорой

Создание "Центра армянской диаспоры" является примечательным событием не только для Армении и армян, но и для представителей экспертного сообщества в целом.

Такое мнение изданию "Правда.Ру" высказал обозреватель Гурген Григорян. По его словам, дело не в том, что появляется какая-то новая организация, сотрудничающая с диаспорой, а в Армению приходит компетентная и опытная команда, имеющая богатую историю выстраивания сетевого взаимодействия международных гуманитарных и деловых игроков, большой опыт трансграничного сотрудничества.

По словам журналиста, появление такой организации на фоне последних событий в Армении актуально, так как в республике назрела необходимость обновления и интенсификации связки Армения-диаспора. Для большей эффективности такого диалога необходимо, чтобы сотрудничество армянского общества и диаспоральных структур получило определённую институционализацию, причём не только и не столько на формальном уровне.

"Сейчас в Армении необходима стабилизация экономической и социальной ситуации. К сожалению, без опоры на ресурсы диаспоры это будет не так легко сделать. Следует признать, что все прежние модели выстраивания отношений Армении с диаспорой были не столь эффективны и поэтому пришло время новых подходов и инструментов для создания более действенных и результативных отношений в связке Армения-диаспора с конкретными механизмами обратной связи для обеих сторон", — заявил Гурген Григорян.

Организацию возглавил Амрам Петросян, известный общественно-политический деятель, международный эксперт в области политологии и межнациональных отношений, а также налаживания трансграничного сотрудничества. Петросян до 2010 был известен как создатель и руководитель украинской "Партии пенсионеров". Под его руководством эта политсила достигла значительного результата, войдя в первую десятку самых влиятельных политических партий Украины (получила более 600 депутатских мандатов на местном уровне). А с 2015 он возглавил "Фонд развития современной дипломатии", деятельность которого происходит на стыке гуманитарной сферы и деловых кругов. В рамках деятельности этой организации было реализовано несколько крупных гуманитарных проектов в более чем 30 странах мира. Располагая весьма широкими связями с бизнес-элитами, представителями экспертного сообщества и СМИ в странах СНГ и ЕС, Фонд способствовал выходу на международные рынки российских и иностранным компаний.

"Для создания эффективного инструмента сотрудничества армянского общества с диаспорой очень важно охватить как можно более широкий круг участников, а это возможно при помощи грамотного подхода и открытости организации представителям всех политических и общественных сил как в Армении, так и в диаспоре. Отрадно, что новая структура не позиционирует себя политической организацией и не является таковой. Команда Центра представлена экспертами и управленцами в сфере налаживания трансграничных связей между представителями делового и экспертных сообществ — это то, что необходимо Армении и диаспоре сегодня!" — заключил Гурген Григорян.