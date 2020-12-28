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Автор Любовь Степушова

Элиты Армении обвиняются в предательстве

Мир » Бывший СССР » Армения

В Армении вскрылись новые данные о предательстве местных элит, которые преднамеренно не обратили внимания на письмо из ОДКБ о предстоящей войне в Карабахе и о том, что Россия была готова предотвратить её.

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Армянский политик Микаэл Минасян опубликовал в минувшую пятницу письмо, которое написал генсек ОДКБ Станислав Зась секретарю Совбеза Армену Григоряну за 26 дней до войны в Нагорном Карабахе.

Согласно опубликованному письму, генеральный секретарь ОДКБ подробно описал сценарий учений, очень близкий тому, что происходило во время войны в Карабахе. Он также предложил провести в рамках ОДКБ военно-штабные учения по предотвращению действий Азербайджана. Также Зась предлагал Еревану обратиться в ОДКБ за помощью, поскольку, по его мнению, Армения неспособна выдержать описанную им войну.

Совбез Армении подтвердил, что Зась отправил Григоряну служебное письмо о начале очередных плановых учений, однако оно не было секретным, и учения были проведены, сообщает "Спутник Армения".

Как сказал "Правде.Ру" армянский политолог Арман Бошян, письмо было, и его целью были не столько сами регулярные учения, а предупреждение о предстоящей войне и о том, что Россия была готова начать антитеррористическую операцию.

"Письмо является дипломатическим предупреждением и предсказанием процессов, которые готовились в регионе. Кроме того, письмо содержало важную разведывательную информацию о том, что на территории Армении действуют террористические группировки, заброшенные противником задолго до начала боевых действий", — сказал Арман Бошян.

По его словам, армянская сторона была обязана реагировать, а именно, произвести подготовительные мероприятия к началу войны, а с её начала сразу же обратиться в ОДКБ в целях предотвращения террористической угрозы в регионе, что напрямую угрожало безопасности Российской Федерации.

"Де-юре Россия готовила себе основания для проведения контртеррористической операции в регионе. Но для получения легитимности процессов Армения должна была обратиться в ОДКБ, что неоднократно озвучивалось на высшем уровне в России", — сделал вывод политолог.

Предательство элит Армении

Однако, секретарь Совета безопасности и сам Совбез Армении просто проигнорировали все предупреждения, отметил Арман Бошян.

По его словам, эти действия должны расследоваться Следственным комитетом Армении, Службой национальной безопасности на предмет предательства высших руководящих элит.

"Если Следственный комитет не будет расследовать вещи, связанные с информацией в этом письме, значит и сам Следственный комитет тоже участвует в процессе предательств, и здесь можно наблюдать полный паралич государственных институтов в Армении, силовых структур, которые фактически обслуживают интересы противника", — сказал Аман Бошян.

"К сожалению, армянская сторона сделала всё, чтобы Россия не вмешалась. Это началось с заявления и нашего Совбеза, что никакой атаки на Армению нет, мы ведем войну вне пределов зоны ответственности ОДКБ, что не нужно обращаться в ОДКБ. Постоянные запросы оппозиции, чтобы те обращались в ОДКБ и к России, игнорировались со стороны властей", — добавил политолог.

Как уйдёт Пашинян?

По мнению эксперта, премьер Никол Пашинян своими провокационными действиями ведет ситуацию к обострению. Он пытается организовать выборы, которые будут поводом для столкновений, потому что "противников у Пашиняна много".

"Может быть, сторонников оппозиции немного, но противников у Пашиняна очень много. И эти противники — не только элиты и лучшие сыны Армении, это и культурные деятели, и ученые, и художники, в общем, вся интеллектуальная элита страны. Это еще и народные массы, которые живут с каждым днем все хуже и хуже.  Очень опасная ситуация, взрывоопасная ситуация сейчас  в Армении", — сказал Арман Бошян.

Заметим, что Никол Пашинян предлагает провести в 2021 году парламентские выборы, по итогам которых может уйти в отставку. Это будет своего рода опрос на вотум доверия. 

Пашинян утверждает, что оппозиция, добивающаяся его отставки, не добилась массовой поддержки в Армении и число ее сторонников "снизилось до минимума." Президент страны Армен Саркисян заявил, что по итогам консультаций с парламентскими и непарламентскими политическими объединениями пришел к выводу, что Пашиняна необходимо отправить в отставку.

Однако по закону президент в Армении не может поменять состав правительства, кроме как с предложения самого премьера и с согласия парламента.

Около здания парламента в Ереване ежедневно проходят протесты. Само здание оцеплено полицией. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.

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