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Автор Любовь Степушова

Болгарию обвинили в тайном военном сотрудничестве с Россией

Мир » Европа » Евросоюз

Как ни старается Болгария доказать свою лояльность Западу, она находится под подозрением в секретном сотрудничестве с Россией. Так может, и вступать в НАТО не надо было?

Почему Болгария недовольна европейским развитием?

Болгария пропускает российское оружие в Сербию

Балканская редакция Радио "Свобода" 17 декабря опубликовала "расследование" своих журналистов о том, как Сербия получает российское оружие через Болгарию. Основываясь на данных специализированного сайта слежения за полетами Flightradar 24, исследователи сделали вывод о том, что ЗРК "Панцирь С1" 3 марта и 10 бронемашин БРДМ-2 26 июля прошлого года якобы перевозились самолетами Ил-76 с параметрами, "допускающими доставку такой техники".

Так же указывается, что Болгария допустила в ноябре прошлого года транзит ЗРК С-400 и "Панцирь" в Сербию, где они приняли участие в совместных сербско-российских военных учениях.

Говоря о транзите БРДМ-2, журналисты в укор Болгарии вспомнили, что, Румыния отказалась пропустить российскую бронетехнику под предлогом "агрессивной" политики Москвы на Украине, а, вот, болгарское руководство так не делает и таких причин не артикулирует.

Представитель МИД Болгарии в комментарии Радио "Свобода" заявил, что "ни ООН, ни Европейский союз, ни ОБСЕ не налагают никаких ограничений на Сербию в отношении продукции оборонного назначения".

В МИД не уточнили, какая информация была получена в Софии о грузе того или иного рейса, который предположительно перевозил военную технику. Ранее МИД сообщал, что разрешение по "Панцирям" выдал министр обороны Болгарский министр обороны Красимир Каракачанов.

Болгария — слабое звено НАТО

Опрошенный журналистами экс-министр обороны Тодор Тагарев сказал, что не существует механизма контроля за грузом таких рейсов над Болгарией.

"Когда поступает запрос из МИД России, в нем указывается, что это за груз, но механизма контроля нет. Нам просто нужно верить в то, что нам говорят", — сказал он.

По словам Тагарева, действия Болгарии указывают на то, что она "вполне дружественна к России и её намерениям" и это делает Болгарию "слабым звеном в системе обороны и безопасности Евросоюза".

По мнению Тагарева, современные российские ракетные системы в распоряжении Сербии, в том числе системы, которые могут быть использованы для разведывательных задач, вызывают беспокойство.

"Особое внимание следует уделить системам, которые также могут быть использованы для разведки — будь то радиолокационные системы или другие средства ", — сказал Тагарев.

Болгария доказывает лояльность Западу

Заметим, что власти Болгарии на следующий день после данной публикации выслали из страны военного атташе России по стандартным обвинения в разведывательной деятельности.

Посольство США тут же поздравило Софию за хорошую работу по повышению  своей безопасности, страсти успокоились, но до поры до времени.

София постоянно вынуждена доказывать свою лояльность Западу. Она демонстративно проводит агрессивную политику по отношению к России. Высылает дипломатов, ведёт по лекалам британской контрразведки расследование якобы отравления болгарского гражданина Гебрева, ищет шпионов среди своих граждан. Известен скандал с обвинением в шпионаже политика Николая Малинова со своим Национальным движением "Русофилы" и намерениями создать русофильскую партию.

Болгары так же обнаружили, что президент Румен Радев избран не без участия российских спецслужб. Добавим сюда конкретные действия по затягиванию строительства ветки "Турецкого потока" через Болгарию. О чем год назад сигнализировал президент Владимир Путин.

Стоило ли Болгарии вступать в НАТО?

Тем не менее, несмотря на такую беспрецедентную работу по дискредитации России, Софии Запад не верит.

Возможно, Болгарии не следовало вступать в НАТО, больше бы уважали и больше бы помогали.

Например, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью сербской газете Kurir, заявил, что Сербия является суверенным государством, и НАТО полностью принимает ее политику военного нейтралитета и ее выбор вооружений, подчеркнув, что альянс не возражает против закупок Сербией оружия у России и Китая.

"Оборонные закупки — это национальное решение", — сказал Столтенберг.

Русофильство в Болгарии хотят сделать маргинальным

В комментарии для "Правды.Ру" эксперт-балканист, сотрудник Института славяноведения РАН, Георгий Энгельгардт подчеркнул, что русофильские симпатии в Болгарии, есть и для этого есть "огромные исторические основания".

По словам эксперта "неудивительно, что структуры НАТО и отдельных западных держав предлагают последовательные, серьезные усилия для того, чтобы эти симпатии в болгарском обществе искоренить, по крайней мере, не пропускать их носителей в элиту Болгарии, вычищать людей, хорошо относящихся к России из структур госуправления, из армии, органов безопасности".

"Мы видим, что идет последовательная работа по дискредитации образа России в болгарском общественном мнении, в прессе. И сверхзадача этого — искоренить, свести пророссийские настроения в этой стране, конечно, на какой-то маргинальный уровень", — сказал Георгий Энгельгардт.

Почему Россия будет вооружать Сербию

Запад периодически бомбит мирных жителей Сербии во имя демократии, и сейчас этот вариант не исключён: может потребоваться защитить албанцев, когда они будут зверствовать в Косовска-Мировице, а Белград вступится. 

Как заявил замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Анатолий Пунчук. Россия продолжит помогать Сербии в военно-технической сфере для укрепления боеготовности армии этой страны.

По словам Пунчука, в перспективе запланирована поставка современной российской военной техники для нужд авиации, ПВО и Сухопутных войск Сербии. Он подчеркнул, что вопрос о поставках в кредит не стоит.

Ранее Москва передала Белграду модернизированные танки Т-72 в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве. Во время смотра полученной техники в городе Ниш президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию за поставку, отметив, что российское вооружение упрочит обороноспособность и позицию военного нейтралитета сербского государства.

В июле директор ФСВТС Дмитрий Шугаев сообщил, что Россия за последние четыре года поставила Сербии вертолеты Ми-35М и Ми-17В-5, истребители МиГ-29, а также системы противовоздушной обороны "Панцирь-С1".

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Темы сербия балканы болгария георгий энгельгардт
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