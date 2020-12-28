Возможность гражданской войны в США и раскол НАТО

Уступит ли Трамп Байдену Белый дом или пойдёт на раскол США? Дело идёт к полноценной гражданской войне или просто к хаосу? Стоит ли нам радоваться возвращению в политику Джен Псаки? В новом военном бюджете США появилась статья про санкции против Турции за С-400. Как это повлияет на целостность НАТО? Понимают ли остальные страны, что нет смысла покупать американское оружие, в которое внедрены радиоэлектронные вставки, позволяющие его блокировать?

Что это значит для России? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

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— Игорь, ситуация в США — крайне напряженная. После выборов политические разборки только крепчают, коронавирус продолжает наступать, беспорядки расширяются и усиливаются. На ваш взгляд, дело может дойти до гражданской войны?

— Нет, я думаю, что гражданской войны в США не будет, по крайней мере, в том виде, в котором мы привыкли. Для нас гражданская война — это белые и красные. Значит, одна половина страны воюет с другой. Я думаю, что все-таки в США такого не будет. Байден победил, Трамп отползает.

Да, у каждого из них есть серьезные силы, за ними стоят сторонники, но до такой гражданской войны, которую мы помним из учебников, в США вряд ли дойдет. Скорее продолжатся политические и уличные схватки.

Но в целом, я думаю, что Байден будет нормально приведен к присяге, пройдет церемония инаугурации. Вопрос: доживет ли он до конца своего президентского срока?

Если не доживет, есть вице-президент Камала, она станет новым президентом. А Трамп обещает через четыре года побороться за новое президентство. Посмотрим.

В любом случае приход Байдена — это в определенной степени стабилизация для США, потому что как раз Трамп внес дестабилизацию. Он в определенной мере был такой американский Горбачев, то есть — сеял хаос.

— Но он не разрушил США, в отличие от русского Горбачева.

— Да. Тем не менее, он оставляет США, в состоянии раздрая, но все-таки такой же военной державой номер один. И все-таки американская демократия, какой бы не совершенной она не была, как бы мы ее не хаяли, работает, сменяемость власти осуществляется, приходит новый лидер.

В определенной степени это тоже дает политической системе в США возможность адаптироваться под текущие вызовы и угрозы. Конечно, есть плюсы и минусы у несменяемой модели власти, также есть плюсы и минусы там, где сменяемость происходит.

Поэтому тяжело судить, как и куда американская власть и общество будет развиваться дальше, какая будет ситуация. Будем судить по конечному результату той или иной страны.

— Наша любимая юмористка Джен Псаки вернется в американскую политику. Как вы это оцениваете?

— Ну она, конечно, такая американская дурочка. Мы до сих пор помним знаменитый подкол Сергея Лаврова, когда он вручил ей розовую ушанку с советской солдатской кокардой, и та, счастливая, одела эту ушанку и тут же сфотографировалась вместе с Керри и Лавровым.

При хорошей системе и дураки к месту

Интеллектуальный потенциал определенных фигур там даже в Сенате и в Конгрессе явно очень низок. Мы видим ограниченность, тупость даже публичных медиа-спикеров. Тем не менее, в целом-то политическая система — эффективна.

Можно смеяться над Псаки, а ты попробуй посмейся, например, над Apple, над Кремниевой долиной или над Boeing. Да, есть американские дураки и дурочки, но в целом система-то вся система эффективна.

США, проигрывая сегодня, безусловно, мировую конкуренцию Китаю, тем не менее, остаются серьезной державой с серьезными военными, финансовыми, экономическими возможностями.

Это — противник для нас очень серьезный, противник номер один, это — главный противник для нашей разведки и контрразведки, как это было на протяжении всей советской истории.

— Военный бюджет США на следующий год — 747 миллиардов — просто уже космических размеров…

— Да. Это — огромные деньги, абсолютно огромные.

— Но в тоже время появился раскол среди военных союзников США. Возникла очень странная ситуация — в военном бюджете США отдельной строкой прописаны санкции против члена НАТО Турции за то, что они купили нашу систему С-400. Насколько это безопасно для целостности НАТО?

— Между Турцией и США уже давно имеются острые противоречия, ведь американцы готовили свержение Эрдогана. Мы помним попытку военного переворота в Турции, который инициировался США, за ним стояли американцы.

Но по легенде наша разведка это узнала, Путину доложили, что готовится переворот, кто и когда планирует его совершить. Он предупредил Эрдогана. Не знаю, так это или нет, но об этом говорили.

Американцы хотят показательно пороть

Турки купили С-400, хотят сейчас купить вторую партию. Эрдоган уперся, он принял вызов, не дрогнул, не заблеял, он показал зубы. Вот и хорошо — пусть показывает зубы США и НАТО. Американцы хотят устроить им за это показательную порку.

У нас масса проблем с Турцией, но здесь мы ситуативно выступаем партнерами, может быть, даже союзниками на данном историческом этапе.

Нам важно, чтобы Турция не отказалась от этой сделки и купила вторую партию С-400. Нам важно, чтобы Турция купила Су-57. Возможно, и это получится.

Нам это важно, потому что это реально вносит раскол в НАТО, а ослабление НАТО — это в определенной степени свобода рук и действий для России. В данном случае мы реализуем свои экономические и геополитические интересы.