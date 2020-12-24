Зеленский отчитался Байдену в интервью The New York Times

В советские времена практиковались отчётно-выборные собрания, на которых секретарь райкома рассказывал простым коммунистам о проделанной работе и планах на будущее. Этот забытый формат возобновил президент Украины Владимир Зеленский. Правда докладчик рассказывал не партактиву, а корреспонденту американского СМИ The New York Times.

Главные тезисы "отчёта" Зеленского

Прежде чем предоставить слово украинским экспертам, прокомментировавшим откровения "свадебного президента", приведу несколько наиболее резонансных фраз из этой "исповеди".

"Конечно, объяснить украинскому обществу, любому умирающему человеку, почему когда Америка и Европа не дают тебе вакцину, ты не должен брать её в России, невозможно. Мы не должны допускать того, чтобы Украина принимала российскую вакцину, которая не прошла все испытания".

"Украина выбрала себе стратегических партнёров: Евросоюз, НАТО, США. Эти наши важные партнёры, которые поддерживают нас и в санкционной политике против российской агрессии в Донбассе".

"Новый президент Джо Байден знает Украину лучше, чем его предшественник. Потому что ещё до своего президентства он имел глубокие отношения с Украиной и хорошо понимает россиян, хорошо понимает разницу между Украиной и Россией".

"Я считаю, что усилить наши переговоры в Нормандском формате мог бы президент Байден. Однозначно не обойтись без США в вопросе Крыма и его деоккупации".

"Вопрос языка в украинском конфликте неважен. То, что в Донбассе собирались притеснять русский язык, — это манипуляции России".

"Я хотел бы, чтобы в Украине появился Диснейленд".

"Мы — космическая держава. США — тоже".

Экономическое сотрудничество Украины и США

Учитывая тот факт, что интервью брало американское издание, то много внимания уделено отношениям с США. Понятно, что нужно в таких случаях учитывать язык дипломатии, а потому понятны многие комплименты как американской политике, так и американским политикам, обращает внимание аналитик KyivStratPro Алексей Бебель.

На его взгляд, совершенно правильно отмечено, что экономическое сотрудничество пока малоразвито.

"Хотя я бы не сказал, что за эти годы состоялись экономически значимые и выгодные для Украины проекты — таких я назвать не могу. Об этом можно было бы вести речь, если бы строились заводы, ввозились технологии производства, вкладывались бы деньги в крупные инфраструктурные проекты, учреждения охраны здоровья и т. д. Пока же очевидным есть факт политической ориентации на США и Великобританию без видимого экономического эффекта. Экспорт товаров из Украины в страны ЕС, Великобританию и США после потери российских рынков существенно не изменился. А помощь в сфере экономики пока сводится к получению кредитов, советам и наличию иностранцев в наблюдательных советах государственных компаний и банков", — критикует эксперт.

Пример полёта Леонида Каденюка как сотрудничество с США в космосе не очень удачен. Во-первых, космонавты на Украине были и до этого, а во-вторых, разовый полёт нельзя назвать развитием отечественной космической отрасли.

"Что касается вопросов голосования фракции "зелёного" монобольшинства в Верховной раде, то тут не нужно списывать проблемы на олигархов. Необходимо было бы признать, что само же руководство политпроекта, имея неслыханную поддержку электората, набрало в списки и выдвинуло на округах таких кандидатов, каких оно само захотело.

Сейчас говорят о кадровом кризисе. На самом деле кадрового голода нет, просто нет желания находить способных и государственно мыслящих людей. Да, с такими работать неудобно, они с олигархами на сделки не пойдут, их в посольства не вызовут, грантов не дадут, но и несообразных их мировоззрению указаний исполнять не станут.

В принципе понятны тезисы президента об урегулировании ситуации в Донбассе, а также отличии её от Карабахского конфликта.

А вот с чем я не могу согласиться — это всё те же тезисы о борьбе с коррупцией и судебной реформе. Высший антикоррупционный суд и его работа? Это вряд ли можно назвать достижением. Как и попытки построить по-своему независимую ветвь власти — судебную. Особенно в вопросе деятельности Конституционного суда", — резюмирует Бебель.

Кто отнимает у Донбасса русский язык

Глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко обратил внимание вот на какой момент в этом интервью:

"Когда говорили, что у Донбасса отнимают русский язык, это была просто сильная информационная атака РФ. Люди, говорящие по-русски, защищают независимость Украины. Так как они могут отнять русский язык у Донбасса?"

И вступает с гарантом в заочный спор.

"Владимир, военные не отнимают русский язык у Донбасса. Право на язык каждому на планете Земля предоставляется рождением и прекращается смертью — это неотъемлемое право человека, как и право на жизнь. Вы этого, как юрист, не знаете? Ни вы, ни армия, ни один президент в мире не в состоянии отнять русский язык у кого бы то ни было, а не только у Донбасса. Это сделали уже законами Украины, тотально ограничив сферы его применения: отняли русский язык у всех, в том числе и у военных. Я на русском языке могу СВОБОДНО говорить в любой точке Земли как иностранец. Но разве дома, в Украине, я иностранец? В Украине же я могу на русском языке тоже ТОЛЬКО говорить и только в быту. Но ведь право на язык — это не только право на нём говорить. Это право получать воспитание, образование и информацию на нём. Это всё в Украине запрещено, на нём можно только говорить в быту. Это запретить законами просто невозможно — иначе запретили бы и это. Уже лично вы запретили среднее образование на нём с 1 сентября. А с 16 января за русский язык уже штрафовать начнут! А вы всё выдумываете фигуры речи, чтобы убедить американцев, что в Украине никто русский язык не запрещает. Донбасс, который помнит Украину ещё 2013 года, просто офигеет от сегодняшней гуманитарной политики, той тотальной украинизации и тотального запрета русского языка, которым будет подвергнут после реинтеграции!", — разгневан Скубченко.

"Было, Володенька… Просвистел ты свой мандат"

Политолог Александр Дудчак недоумевает: кто пишет президенту эти "шедевральные" тексты? И эксперт комментирует несколько цитат из интервью.

"Инфраструктура, которой, я считаю, в стране не было, вернее, она была, но за неё было очень стыдно, дорог в Украине не было". — Это он серьёзно? Не было дорог? А до Майдана он не ездил по Украине? Трассы строились — Киев-Днепропетровск, Киев-Чернигов, на западную Украину. В Киеве мосты не уставали, а столбы не падали. "Мы построили много мостов, что тоже важно". — Бинго! Очень удачно, вовремя. "Инвестиции — это кровь для организма. Я считаю, что Украина без них умрёт. Сделали большую площадку для приватизации, несколько тысяч предприятий переданы в Фонд госимущества, который занимается приватизацией". — Ему пусть кто-нибудь объяснит наконец разницу между распродажей и инвестициями. "Мы стали партнёром с расширенными возможностями НАТО". — Снова идиотизм про "большие возможности" быть затычкой в каждой дырке — участвовать во всех преступлениях НАТО, переходить на их стандарты, покупать их оружие, при этом ОПГ НАТО не несёт ответственности за Украину. "Мне народ дал такой мандат веры и доверия, что с ним на меня никто влиять не может и не способен". — Очнись, Владимир Александрович! Какой мандат? Об этом можно было говорить первые пару месяцев после выборов. Всё! Просвистел ты свой мандат. "Новый президент Джо Байден знает Украину лучше, чем его предшественник. Это очень поможет усилить эти отношения и добавить в процессе урегулирования войны в Донбассе и деоккупации наших территорий". — А вот это уже страшно… "Мы — космическое государство, США — тоже, мы можем вспомнить те же 1900-е, когда у нас был полёт космического корабля с нашим первым украинским космонавтом Каденюком". — Было, Володенька, космическое государство, и авиационное, и корабельное. Всё. "Донбасс умирает без Украины". — Вот оно что, Михалыч! Не "без", а "из-за". Да и не умирает, держится, невзирая на все усилия Украины. "Вопрос Крыма и его деоккупации не находится на повестке дня Нормандского формата и Минских соглашений". — А он вообще в курсе, что Крым к нормандскому формату не имеет отношения? Склероз? "Что касается изменений в Конституцию в направлении децентрализации согласно Минским соглашениям — на это мы готовы. Но менять Конституцию в том направлении, о котором мы слышим в медиа от РФ… Они знают мою позицию, я говорил Путину прямо, что я не согласен". — То есть в НАТО надо (вместе с Донбассом), а менять Конституцию — не будем.

Настоящая отвратительная рожа клоуна

"Раз за разом в очередном интервью открывается и проявляется настоящая отвратительная рожа клоуна, имитирующего президента", — расстроен политик Александр Голуб.

"Думаете, Зеленского беспокоит состояние разрушенной украинской системы охраны здоровья? Возможность создания дополнительных коек и госпиталей? Нищенские зарплаты медиков и отсутствие современной медтехники? Доступность медицины для обычного гражданина страны? Нет! Он обеспокоен одним: как объяснить вымирающим украинцам почему нельзя закупить российскую вакцину от "ковида", при том что американцы свою давать не торопятся! Действительно, урод", — разозлён Голуб.

Скоро узнаем, будет ли засчитан этот глубокий прогиб вассального губернатора большим белым господином. Если да, то ликвидатора Украины пригласят на "коронацию" в Вашингтон, сбудется его заветная мечта. Только вот что с этого жителям американской колонии, почему-то именуемой "суверенной Украиной"?…