Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?

Москва не собирается инициировать какие-либо контакты с переходной командой избранного президента США Джо Байдена. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков. Вообще, из его высказываний можно сделать вполне определенные выводы о том, как настроения царят в Москве относительно перспектив отношений с Соединенными Штатами.

А отношения эти, что очевидно, находятся на самой низшей точке. В США две недели не стихает скандал с масштабным взломом, который якобы устроили российские хакеры, "поддерживаемые правительством". Судя по комментариям Джо Байдена, он не сомневается в причастности России к произошедшему. И пообещал самые жесткие ответные меры. Впрочем, когда это Байден сомневался в причастности России ко всему негативному, что происходит...

На днях американское Министерство торговли ввело новые санкции против нескольких десятков российских предприятий. Как заявляют американцы, связанных с вооруженными силами. Не только против российских, но и китайских тоже. Но сути дела это не меняет.

Никаких перспектив

Судя по интервью Сергея Рябкова "Интерфаксу", никаких перспектив хотя бы стабилизации отношений в Москве не видят. По его словам, в США рассматривают Россию как противника (и даже врага, как сообщил недавно госсекретарь Майк Помпео).

"...когда американцам говоришь о том, что в общем-то это как-то неприлично выглядит, коллеги, они просто не понимают, о чем мы говорим. Что значит неприлично? Если вы противники, значит, вы должны как бы сидеть у себя в окопе, а мы будем, соответственно, делать все, чтобы вам было хуже и труднее. Вот суть политики США на российском направлении, она очень понятна", - прокомментировал Рябков санкционную политику Вашингтона.

Судя по словам дипломата, Россия готова к длительной заморозке отношений с США. А инициатива в восстановлении контактов должна исходить от американцев.

"Когда у них появится интерес, пожалуйста, все адреса известны, МИД никуда не переехал. Люди, которые работают в Вашингтоне, прекрасно знают о том, что и как нужно делать, если такие импульсы последуют, поэтому добро пожаловать. Если такого настроя нет, тогда, значит, все будет продолжаться как сейчас", - сказал Рябков.

Почему Россия отмалчивается?

Прокомментировал он и ситуацию с кибератаками. "Мы каждый день регистрируем вредоносную активность с серверов, расположенных за границей Российской Федерации, американские источники разного рода атак, как правило, на переднем плане. Мы не афишируем это все, не преподносим это как какую-то сенсацию", - сказал он.

Поводов для дискуссии по нынешней истории, по поводу которой в США такой ажиотаж, он не видит. Он напомнил, что президент России в конце сентября предлагал организовать диалог по проблемам безопасности в киберпространстве. Однако ответа от Вашингтона не последовало.

"Поскольку США к такому решению не готовы и не склонны даже его обсуждать, значит, мы исходим из того, что у них иная политическая установка. И что бы мы ни делали, какие бы мы ни давали опровержения, сколько бы мы ни употребляли каких-то риторических приемов, чтобы это опровергнуть, ситуация от этого не изменится. Поэтому я не вижу предмета для дискуссий на эту тему", - сказал Рябков.

Единственное, непонятно, почему Россия не берет на вооружение американские методы и не предает огласке американские кибератаки. Понятно, что у американцев многолетний опыт в такой шумной пропаганде. Но чего отмалчиваться? Зачем пытаться соблюсти приличия, если противник их не соблюдает и даже попыток не делает?

Итак, судя по словам Рябкова, быть инициатором восстановления отношений Россия не собирается. Едва ли можно сомневаться, что и Вашингтон тоже. И что же дальше?

Но, в общем, некоторые российские эксперты и ранее призывали отказаться от американоцентричности в российской внешней политике. И свести отношения с США к минимуму - насколько это возможно, конечно.

Пройдет время, и отношения начнут выравниваться. Хотя не исключено, что на это уйдут годы. Но лучше так, чем постоянно пытаться демонстрировать готовность к диалогу, когда другая сторона такого диалога не желает.