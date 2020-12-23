Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Антон Куликов

Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?

Мир

Москва не собирается инициировать какие-либо контакты с переходной командой избранного президента США Джо Байдена. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков. Вообще, из его высказываний можно сделать вполне определенные выводы о том, как настроения царят в Москве относительно перспектив отношений с Соединенными Штатами.

Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?

А отношения эти, что очевидно, находятся на самой низшей точке. В США две недели не стихает скандал с масштабным взломом, который якобы устроили российские хакеры, "поддерживаемые правительством". Судя по комментариям Джо Байдена, он не сомневается в причастности России к произошедшему. И пообещал самые жесткие ответные меры. Впрочем, когда это Байден сомневался в причастности России ко всему негативному, что происходит...

На днях американское Министерство торговли ввело новые санкции против нескольких десятков российских предприятий. Как заявляют американцы, связанных с вооруженными силами. Не только против российских, но и китайских тоже. Но сути дела это не меняет.

Никаких перспектив

Судя по интервью Сергея Рябкова "Интерфаксу", никаких перспектив хотя бы стабилизации отношений в Москве не видят. По его словам, в США рассматривают Россию как противника (и даже врага, как сообщил недавно госсекретарь Майк Помпео). 

"...когда американцам говоришь о том, что в общем-то это как-то неприлично выглядит, коллеги, они просто не понимают, о чем мы говорим. Что значит неприлично? Если вы противники, значит, вы должны как бы сидеть у себя в окопе, а мы будем, соответственно, делать все, чтобы вам было хуже и труднее. Вот суть политики США на российском направлении, она очень понятна", - прокомментировал Рябков санкционную политику Вашингтона.

Судя по словам дипломата, Россия готова к длительной заморозке отношений с США. А инициатива в восстановлении контактов должна исходить от американцев.

"Когда у них появится интерес, пожалуйста, все адреса известны, МИД никуда не переехал. Люди, которые работают в Вашингтоне, прекрасно знают о том, что и как нужно делать, если такие импульсы последуют, поэтому добро пожаловать. Если такого настроя нет, тогда, значит, все будет продолжаться как сейчас", - сказал Рябков.

Почему Россия отмалчивается?

Прокомментировал он и ситуацию с кибератаками. "Мы каждый день регистрируем вредоносную активность с серверов, расположенных за границей Российской Федерации, американские источники разного рода атак, как правило, на переднем плане. Мы не афишируем это все, не преподносим это как какую-то сенсацию", - сказал он.

Поводов для дискуссии по нынешней истории, по поводу которой в США такой ажиотаж, он не видит. Он напомнил, что президент России в конце сентября предлагал организовать диалог по проблемам безопасности в киберпространстве. Однако ответа от Вашингтона не последовало.

"Поскольку США к такому решению не готовы и не склонны даже его обсуждать, значит, мы исходим из того, что у них иная политическая установка. И что бы мы ни делали, какие бы мы ни давали опровержения, сколько бы мы ни употребляли каких-то риторических приемов, чтобы это опровергнуть, ситуация от этого не изменится. Поэтому я не вижу предмета для дискуссий на эту тему", - сказал Рябков.

Единственное, непонятно, почему Россия не берет на вооружение американские методы и не предает огласке американские кибератаки. Понятно, что у американцев многолетний опыт в такой шумной пропаганде. Но чего отмалчиваться? Зачем пытаться соблюсти приличия, если противник их не соблюдает и даже попыток не делает?

Итак, судя по словам Рябкова, быть инициатором восстановления отношений Россия не собирается. Едва ли можно сомневаться, что и Вашингтон тоже. И что же дальше? 

Но, в общем, некоторые российские эксперты и ранее призывали отказаться от американоцентричности в российской внешней политике. И свести отношения с США к минимуму - насколько это возможно, конечно.

Пройдет время, и отношения начнут выравниваться. Хотя не исключено, что на это уйдут годы. Но лучше так, чем постоянно пытаться демонстрировать готовность к диалогу, когда другая сторона такого диалога не желает.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы санкции сергей рябков
Новости
Ночью 23 декабря на Байкале произошло землетрясение
"Авачинские итоги": что случилось, кто виноват и при чём здесь Япония
Александра Пахмутова с мужем госпитализированы с коронавирусом
Американский лыжник огорчён решением CAS по России
В России могут закрыть YouTube
Сын Тодоренко влюбился в девушку на 28 лет старше его
Хабиб поблагодарил россиян за признание
"Светофор Байдена": какие сигналы шлёт избранный президент США
Стало известно, отчего умерла светская дива Ирина Шафирова
Павел Дуров: "Telegram начнёт монетизироваться"
Последние материалы
Павел Дуров: "Telegram начнёт монетизироваться"
Дружинин о Пугачёвой: "Больше не буду с этой женщиной работать никогда"
Эксперт назвал условие открытия границ России с Китаем
Врачи назвали три скрытых признака рака крови
В крови Марадоны не нашли наркотиков или алкоголя
"Старым способом": Литвинова умыкнула метлу у дворника, чтобы полетать
В Индии мужчина "воскрес" во время подготовки к его погребению
Акинфееву предложили место на выборах в Госдуму
Съёмки шоу "Дом-2" продолжатся в феврале
"Три невыполнимых условия": Пушков рассказал, сблизятся ли Запад и РФ
Популярное
Производство
США неожиданно ударили по самым технологичным отраслям России

США усилили экспортный контроль над своими технологиями, которые передаются в Россию, Китай и Венесуэлу. Россия уже семь лет готовится к этому. Есть ли результат? 

США неожиданно ударили по самым технологичным отраслям России
Мёртвой "светской львицей" оказалась Ирина Шафирова
Российский шоу-бизнес
Мёртвой "светской львицей" оказалась Ирина Шафирова
Новости полиции и криминала
В Москве обнаружена мёртвой "светская львица"
Мир. Новости мира
На Украине захотели устроить России "новый Перл-Харбор"
Игорь Буккер Шпионаж ЦРУ помог избежать третьей мировой войны Игорь Буккер Любовь Степушова США неожиданно ударили по самым технологичным отраслям России Любовь Степушова Василий Амирджанов От ковидных ограничений питерцы уедут на поезде Василий Амирджанов
Комментарии
Сын Тодоренко влюбился в девушку на 28 лет старше его
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Леонид Крутаков: Америку трясет и колбасит со страшной силой
Прорыв России в мировую фарминдустрию имеет огромный потенциал
"Стратегия атаки": на Украине предложили устроить России "новый Пёрл-Харбор"
Белорусские власти готовятся к войне и сажают за мысли
Была коптилка да свеча: как план ГОЭЛРО изменил Россию
Запланирован самый большой рост налогов в истории России
Прорыв России в мировую фарминдустрию имеет огромный потенциал
В Москве обнаружена мёртвой "светская львица"
США неожиданно ударили по самым технологичным отраслям России
США неожиданно ударили по самым технологичным отраслям России
США неожиданно ударили по самым технологичным отраслям России
Мёртвой "светской львицей" оказалась Ирина Шафирова
Ефремову разрешили общаться с родными по видео
Участницу "Битвы экстрасенсов" могут наказать за обряд экзорцизма
США неожиданно ударили по самым технологичным отраслям России
Выстрел в ногу: США много потеряли от санкций против Турции
Игорь Коротченко: Наша задача — чтобы нас не сожрали
Игорь Коротченко: Наша задача — чтобы нас не сожрали
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников