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Автор Любовь Степушова

Немецкий постпред закрыл путь Германии на постоянное место в СБ ООН 

Мир » Европа » Евросоюз

Поведение Германии в Совбезе ООН в лице её представителя Кристофера Хойсгена обнулило претензии Берлина на присутствие в Совбезе на постоянной основе.

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"Открытый" и "беспристрастный" Хойсген

Германия ранее неоднократно призывала к реформе Совета Безопасности ООН в плане расширения количества постоянных его участников и претендовала на одно из новых мест. В результате реформы организация должна лучше "отражать расстановку сил в современном мире", заявлял, в частности, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Однако представитель ФРГ в ООН Кристофер Хойсген испортил отношения с Россией и Китаем до такой степени, что сделал эти желания нереализуемыми.

Хойсген покидает СБ в связи с тем, что с 1 января Германия перестает быть непостоянным членом СБ после двухлетнего членства. В своём прощальном выступлении на заседании, которое было посвящено Ирану он, вдруг, сменил тему и призвал Китай освободить двух задержанных там канадцев.

"Этот Совет потеряет свою легитимность, если он перестанет беспокоиться о судьбе людей", — сказал Хойсген на виртуальной встрече с коллегами в Нью-Йорке.

Хойсген также затронул тему инцидента с Алексеем Навальным, посоветовав российскому представителю Дмитрию Полянскому прочитать статью в Der Spiegel о деле блогера.

"Мы всегда называли вещи своими именами", — сказал он, отметив, что Россия и Китай всегда не скрывали своей неприязни к его "открытости и беспристрастности".

Гэн Шуан:"Наконец-то мы избавимся от вас"

Заместитель постпреда Китая в ООН Гэн Шуан ответил необычно резко.

"Я надеюсь, что Совбез в ваше отсутствие в 2021 году будет в состоянии лучше выполнять свои обязанности в целях поддержания международного мира и безопасности".

Гэн Шуан обвинил Хойсгена в злоупотреблении пребыванием в Совете безопасности для того, чтобы организовывать "злонамеренные нападки" на других членов, "отравляя рабочую атмосферу".

"Я хочу пожелать Вам от всего сердца: "Скатертью дорога, посол Хойсген", — сказал он.

Китайская газета China Times утверждает, что по-китайски (Гэн Шуан говорил на конференции по-китайски) его прощание было гораздо более жёстким: " наконец-то избавимся от вас, уходите", но переводчик-синхронист перевел эту фразу как "скатертью дорога".

Что касается "канадцев", то речь идёт о Майкле Ковриге, бывшем канадском дипломате, который работал советником аналитического центра Международной кризисной группы, и бизнесмене Майкле Спаворе, которые были задержаны Пекином в 2018 году по подозрению в подрыве национальной безопасности Китая.

Полянский: "Как жаль, что вы, наконец-то, уходите"

Со своей стороны первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский пожелал постпреду Германии Кристофу Хойсгену избавиться от зависимости критиковать Россию по любой теме, независимо от повестки дня.

"За время работы в Совете у него [Хойсгена], похоже, выработалась своеобразная зависимость — ни заседания без критики России, даже если тема мероприятия для этого не подходит. Надеюсь, что после 1-го января этот нездоровый симптом у Кристофа пройдет", — сказал Полянский.

Полянский попрощаться с Хойсгеном афоризмом Михаила Жванецкого: "Как жаль, что вы, наконец-то, уходите".

Полянский пригрозил ответом за давление на Россию по ситуации с Навальным .

"Рано или поздно за всю эту развязанную Берлином с его подачи кампанию клеветы придется отвечать", — сказал он.

Германия не придёт в СБ ООН на постоянной основе

В комментарии для "Правды.Ру" политолог Александр Рар отметил, что Кристоф Хойсген до работы в СБ ООН длительное время был главным советником канцлера Ангелы Меркель по вопросам безопасности и международной политики и уже тогда в отношении России и Китая исповедовал позиции "ястреба".

"Он абсолютный трансатлантист и делал все для того, чтобы спасти монополярный мир, и он действовал для того, чтобы ни Россия, ни Китай не укрепили свое влияние в многополярном мире", — отметил Александр Рар.

Однако эти действия категорически теперь воспрепятствует приходу Германии на постоянное место в СБ ООН, полагает политолог.

"Еще несколько лет тому назад, Россия была не прочь дать Германии место постоянного члена Совета Безопасности. Сейчас в виду конфликтов и конфронтации с немецким послом, мнение Москвы изменилось", — сказал Александр Рар.

Политолог пессимистично высказался о будущих отношениях Германии с Россией,.

"Это (слова Полянского) знак в отношении Германии, что, с точки зрения России, Германия встала слишком на антироссийские позиции. И отношения двух стран будут только ухудшаться", — сказал Александр Рар.

На прошлой неделе стычка Хойсгеном и представителями России и Китая произошла по теме Сирии. Хойсген охарактеризовал их жалобы на блокаду поставок помощи в Сирию как "очень циничные". Представитель Германии потребовал, чтобы обе страны разрешили доставку продовольствия и медикаментов через большее число погранпереходов. Кроме того, Кристоф Хойсген высказал мнение, что Москва не только поддерживает сирийского лидера Башара Асада, но вносит свой вклад в "страдания и смерть" мирных жителей в Сирии.

Полянский в ответ обвинил Германию и другие страны Запада в "аморальном поведении". Хойсген был "очень циничным человеком", — сказал он в конце заседания в среду. Путь Берлина к постоянному членству "будет сложен", поддержал его постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.

Совет Безопасности состоит из пяти постоянных членов с правом вето, включая Китай и Россию, и десяти непостоянных членов, которые приходят на два года.

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