Поведение Германии в Совбезе ООН в лице её представителя Кристофера Хойсгена обнулило претензии Берлина на присутствие в Совбезе на постоянной основе.
Германия ранее неоднократно призывала к реформе Совета Безопасности ООН в плане расширения количества постоянных его участников и претендовала на одно из новых мест. В результате реформы организация должна лучше "отражать расстановку сил в современном мире", заявлял, в частности, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
Однако представитель ФРГ в ООН Кристофер Хойсген испортил отношения с Россией и Китаем до такой степени, что сделал эти желания нереализуемыми.
Хойсген покидает СБ в связи с тем, что с 1 января Германия перестает быть непостоянным членом СБ после двухлетнего членства. В своём прощальном выступлении на заседании, которое было посвящено Ирану он, вдруг, сменил тему и призвал Китай освободить двух задержанных там канадцев.
"Этот Совет потеряет свою легитимность, если он перестанет беспокоиться о судьбе людей", — сказал Хойсген на виртуальной встрече с коллегами в Нью-Йорке.
Хойсген также затронул тему инцидента с Алексеем Навальным, посоветовав российскому представителю Дмитрию Полянскому прочитать статью в Der Spiegel о деле блогера.
"Мы всегда называли вещи своими именами", — сказал он, отметив, что Россия и Китай всегда не скрывали своей неприязни к его "открытости и беспристрастности".
Заместитель постпреда Китая в ООН Гэн Шуан ответил необычно резко.
"Я надеюсь, что Совбез в ваше отсутствие в 2021 году будет в состоянии лучше выполнять свои обязанности в целях поддержания международного мира и безопасности".
Гэн Шуан обвинил Хойсгена в злоупотреблении пребыванием в Совете безопасности для того, чтобы организовывать "злонамеренные нападки" на других членов, "отравляя рабочую атмосферу".
"Я хочу пожелать Вам от всего сердца: "Скатертью дорога, посол Хойсген", — сказал он.
Китайская газета China Times утверждает, что по-китайски (Гэн Шуан говорил на конференции по-китайски) его прощание было гораздо более жёстким: " наконец-то избавимся от вас, уходите", но переводчик-синхронист перевел эту фразу как "скатертью дорога".
Что касается "канадцев", то речь идёт о Майкле Ковриге, бывшем канадском дипломате, который работал советником аналитического центра Международной кризисной группы, и бизнесмене Майкле Спаворе, которые были задержаны Пекином в 2018 году по подозрению в подрыве национальной безопасности Китая.
Со своей стороны первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский пожелал постпреду Германии Кристофу Хойсгену избавиться от зависимости критиковать Россию по любой теме, независимо от повестки дня.
"За время работы в Совете у него [Хойсгена], похоже, выработалась своеобразная зависимость — ни заседания без критики России, даже если тема мероприятия для этого не подходит. Надеюсь, что после 1-го января этот нездоровый симптом у Кристофа пройдет", — сказал Полянский.
Полянский попрощаться с Хойсгеном афоризмом Михаила Жванецкого: "Как жаль, что вы, наконец-то, уходите".
Полянский пригрозил ответом за давление на Россию по ситуации с Навальным .
"Рано или поздно за всю эту развязанную Берлином с его подачи кампанию клеветы придется отвечать", — сказал он.
В комментарии для "Правды.Ру" политолог Александр Рар отметил, что Кристоф Хойсген до работы в СБ ООН длительное время был главным советником канцлера Ангелы Меркель по вопросам безопасности и международной политики и уже тогда в отношении России и Китая исповедовал позиции "ястреба".
"Он абсолютный трансатлантист и делал все для того, чтобы спасти монополярный мир, и он действовал для того, чтобы ни Россия, ни Китай не укрепили свое влияние в многополярном мире", — отметил Александр Рар.
Однако эти действия категорически теперь воспрепятствует приходу Германии на постоянное место в СБ ООН, полагает политолог.
"Еще несколько лет тому назад, Россия была не прочь дать Германии место постоянного члена Совета Безопасности. Сейчас в виду конфликтов и конфронтации с немецким послом, мнение Москвы изменилось", — сказал Александр Рар.
Политолог пессимистично высказался о будущих отношениях Германии с Россией,.
"Это (слова Полянского) знак в отношении Германии, что, с точки зрения России, Германия встала слишком на антироссийские позиции. И отношения двух стран будут только ухудшаться", — сказал Александр Рар.
На прошлой неделе стычка Хойсгеном и представителями России и Китая произошла по теме Сирии. Хойсген охарактеризовал их жалобы на блокаду поставок помощи в Сирию как "очень циничные". Представитель Германии потребовал, чтобы обе страны разрешили доставку продовольствия и медикаментов через большее число погранпереходов. Кроме того, Кристоф Хойсген высказал мнение, что Москва не только поддерживает сирийского лидера Башара Асада, но вносит свой вклад в "страдания и смерть" мирных жителей в Сирии.
Полянский в ответ обвинил Германию и другие страны Запада в "аморальном поведении". Хойсген был "очень циничным человеком", — сказал он в конце заседания в среду. Путь Берлина к постоянному членству "будет сложен", поддержал его постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.
Совет Безопасности состоит из пяти постоянных членов с правом вето, включая Китай и Россию, и десяти непостоянных членов, которые приходят на два года.
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