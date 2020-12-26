Леонид Крутаков: России надо вкладывать адресно, а не кормить коррупционеров

Даже с клубом престарелых — СНГ полностью избежать военных конфликтов на постсоветском пространстве не получилось. Почему российское руководство продолжает дотировать уже совсем не дружеские и братские, а конкурентные и даже зачастую враждебные республики? Кто решает, кому сколько дать почти бесплатного газа? Какие откаты? Как работает интернациональная коррупционная схема? Как к нам относятся те, кого мы кормим?

Почему адресные западные вложения во много раз эффективней? Какие условия надо ставить России соседям, которые хотят халявы? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил политолог, публицист, аналитик, преподаватель политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Леонид Крутаков.

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— Леонид, президент на ежегодной пресс-конференции опять заметил, что мы освободили от своего влияния страны, которые хотели быть независимыми от Советского Союза. Но все эти годы наблюдалось очень удивительное с их стороны освобождение и независимость.

Они, с одной стороны, действительно политически независимы, а с другой стороны, остаются экономически зависимы от России. Мы Украину очень сильно и долго субсидировали с помощью газа, с Белоруссией это продолжается, и аппетиты Лукашенко только растут.

Ситуация с Молдавией и другими республиками — отдельная, но похожая тема. Как-то очень странно, что мы даем странам независимость, но при этом продолжаем их кормить, содержать, поить и всячески баловать за счет своего народа.

— Абсолютно согласен. Мы все время чуточку беременны. Мы этот клуб СНГ создали. Это же — клуб для посиделок престарелых. Там ничего не решается. Этот клуб был нужен для нормального, цивилизованного, грамотного развода бывших республик Советского Союза, чтобы все было без войны, чтобы не было югославского сценария.

Однако сейчас мы видим по Донецку и Луганску, что нам не удалось полностью избежать югославского сценария. Я думаю, что все еще впереди, потому что русское население во всех республиках присутствует. Оно так или иначе притесняется. Если этот вопрос поднимать, его надо поднимать на серьезном уровне.

Безвозмездные субсидии без ответа

Газовые и другие поставки мы действительно субсидировали. Украина получила порядка 200 миллиардов субсидий только по поставкам газа, а США за счет 5 миллиардов решили вопрос в свою пользу, переломили ситуацию Майданом.

Если наши давали местным чиновникам-коррупционерам деньги, то они и сами в этих долях участвовали, потому что не может коррупционная схема по другому работать. Кто в Газпроме этими поставками занимался, их сразу можно привлекать к ответственности.

Предприятия и люди потом всё это по полной оплачивают. Вполне возможно, что этот субсидированный газ и дальше куда-то пошел уже по полной цене. Он же там распределялся.

Вы уверены, что весь льготный газ, который шел в Приднестровье именно туда пошел? Может быть, часть пошла на экспорт в Румынию и другие страны, а часть могла быть оформлена как реэкспорт или еще по какой-то хитрой схеме. Мы же не знаем реальных поставок, как они распределились и где эти деньги осели.

Кто в коррупционной схеме с нашей стороны?

Я думаю, что тот, кто подписывает эти бумажки, прекрасно это знает, и с этого хорошо должен получать, иначе он — конченный идиот. Но его надо как минимум выгонять из Газпрома в любом случае и вообще не допускать к подписанию никаких бумаг.

Просто наши власти заигрывались с ними через эти ресурсы, плюс через коррупционные схемы.

Адресные вложения + вербовка

Американцы (и Белоруссия это недавно тоже очень ясно показала) адресно вкладывали деньги: они создавали НКО, писали новые учебники, обучали и воспитывали молодежь.

Когда ты деньги адресно вкладываешь в конкретную организацию, у людей возникает ответственность. Мало того, что они понимают, что теперь они — только с тобой, но у них благодаря этому есть будущее. Они начинают на тебя работать, потому что ты — их работодатель, ты им обеспечиваешь работу сейчас и продвижение в будущем.

А от нас все эти огромные средства пришли туда безадресно через рынок. Значит, что это — не русские добрые, а русские дураки, что дали им дешевый газ, идиоты, а не друзья.

Они рады, сейчас же этот газ перепродать, перераспределить и на этом заработать. Вот как это воспринимается там. Мы — лохи для них. Лукашенко это же постоянно демонстрирует. Когда ему подожгло под хвостом, сразу закричал, что мы — друзья, Россия — старший брат… А как только все затихло опять: да пошли вы все…

— Такое уже в какой раз-то было — десятый или пятидесятый? Его то туда несет, то сюда…

— Конечно. Нам надо четко определяться со своими приоритетами. — Ребята, хотите быть с нами? Мы готовы вам выделить льготные кредиты. Но покупать будете по мировым ценам. Хотите это? Жертвуйте политически чем-то.

Хотите дешевле — присоединяйтесь

Если вы хотите получить газ по внутренним российским ценам или со скидками, вы должны что-то взамен прямо сейчас дать. Не заверение в дружбе и братскости народов, потому что братские народы существуют только в рамках одной страны, одного политического проекта.

Если у нас проекты разные и разные президенты, то вы — не братские, а конкуренты по-любому. Если вы идёте к нам, то давайте обсудим условия. — Только так надо со всеми разговаривать и действовать.