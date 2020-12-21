Белорусские власти готовятся к войне и сажают за мысли

Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что страна готовится к "горячей" войне и пообещал показать "русских кукловодов".

Почему белорусские протесты закончились пшиком?

КГБ обещает два года репрессий

Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель, выступая перед работниками "Гродно-Азот", пообещал в скором времени показать соотечественникам якобы зачинщиков протестов прямо во время судебного процесса. Чиновник рассказал об этом рабочим гродненского предприятия, а заодно и белорусским журналистам:

"Вы увидите русских кукловодов, товарищ Бабарико пойдёт в суд!"

Напомню, Виктор Бабарико — белорусский банкир, который выдвинулся в кандидаты в президенты страны. Власти идентифицируют его как пророссийского оппозиционера. 18 июня 2020 года его арестовали, чтобы он ненароком не испортил электоральный триумф Александра Лукашенко.

Иван Тертель рассказал гродненским рабочим, что Белоруссию, находящуюся на перекрёстке противостояния между Востоком и Западом, в Москве называют своими "Смоленскими воротами", и просветил граждан:

"Если здесь будет доминировать Россия, это будет серьёзным ударом по Украине… Кто будет контролировать Белоруссию, тот будет доминировать в регионе".

Как и что повлияет на Украину, рабочих, вероятно, волновало куда меньше, чем фестиваль избиений и унижений соотечественников. Тем не менее свои рассуждения об информационной войне и лязганьи гусениц танков НАТО у границ республики руководитель КГБ подкрепил новыми тезисами, оправдывающими жестокий бенефис силовиков:

"Без сильной, жёсткой власти у Белоруссии шансов не будет. Может, не всем это нравится. Но и не всем нравится в шесть утра просыпаться и идти на работу… Мы готовимся к весне, знаем, как будет развиваться ситуация. Действовать будем жёстко. Справедливо, но жёстко. Будем готовиться к горячей войне, не исключаем и такого варианта под видом гуманитарной миссии. Этот непростой период будет полтора-два года".

Почки две, а жизнь — одна!

Александр Лукашенко выдал силовикам карт-бланш, когда объявил, что милиция и ОМОН повышают качество жизни граждан не словами, а делами и изо всех сил работают над укреплением государства.

Увечья и даже гибель протестующих во время жёстких задержаний Иван Тертель объяснил рабочим "Гродно-Азот" очень просто — они "нагло стояли" перед силовиками. Вполне себе аргумент, чтобы отмутузить на улице, продолжить издевательства в автозаке, в отделении милиции и в изоляторе временного содержания, заслужив при этом от главы государства достойный комплимент — "красавцы".

Белорусское общественное объединение ByPol, занимающееся помощью уволившимся силовикам, которые не согласились участвовать в расправах над своими земляками, опубликовало новое видеосвидетельство "повышения качества жизни" граждан. Организация смогла идентифицировать нескольких сотрудников милиции.

На кадрах, отснятых предположительно во Фрунзенском РУВД Минска, наглядно продемонстрировано, как милиция изо всех сил учит граждан лояльности Александру Лукашенко:

бьют в живот и спину задержанных;

заставляют лизать милицейскую дубинку;

парней держат лицом в пол, а девушек на коленях;

угрожают физической расправой.

На видео у людей отчётливо видны ссадины на лицах, синяки и кровоподтёки. Несмотря на августовское заявление Александра Барсукова, одного из высокопоставленных белорусских силовиков, что "никаких издевательств не было", одному задержанному милиционеры доступно разъяснили философию текущего момента:

"Почки две, а жизнь одна!"

Арест за мысли

Аргумент для применения насилия к людям "они нагло стояли" вовсе не исключение из правил общения действующей белорусской власти со своими гражданами. Обоснованием для ареста может послужить абсолютно любой повод.

30 ноября 2020 года преподаватель физкультуры Белорусского государственного университета (БГУ) Кирилл Долгоруков по дороге в магазин оказался неподалёку от проходящих колонн протестующих. Нагрянула милиция и стала жёстко винтить участников шествия.

Заметив Кирилла Долгорукова, силовики подбежали и к нему. Без лишних слов преподавателя физкультуры БГУ определили в автозак. Долгоруков рассказал журналистам, что на всех задержанных были составлены однотипные протоколы. Задержанного попросили ознакомиться с текстом милицейского документа и пояснить, с чем он не согласен.

На свою беду Долгоруков честно изложил своё несогласие с действиями милиции и написал, что "активного участия в марше не принимал, но мысленно поддерживал протестующих". На суде преподаватель БГУ не признал свою вину и позднее поделился с общественностью решением, назначившим ему 13 суток ареста:

"Выслушав меня, судья сказала: "Следовательно, вы виновны!"

Замочат в сортире

Встреча председателя КГБ Белоруссии с трудящимися "Гродно-Азот" проходила в тишине ровно до того момента, пока не взял слово начальник цеха. Он обратился к высокопоставленному силовику, рассуждавшему о своём понимании демократии:

"Что в вашем понимании демократия такое? Вот вы объясните, чтобы мы понимали. Мы поняли одно: не высовывайтесь, сидите, иначе вас замочат в сортире".

(Взрыв аплодисментов трудящихся.)

Примечательно, что некоторые силовики, отождествляющие какого-либо лидера с государством, как правило, выпадают из системы координат приличий, здравомыслия и человечности. Они и вправду верят, что защищают Родину, что она в опасности, а не правящая политическая элита стремится любыми способами удержать власть. Эта безоговорочная вера, подкреплённая материальными благами, блокирует любые призывы очнуться и начать мыслить самостоятельно. На эту особенность обратил внимание и Фазиль Искандер:

"В мировой литературе немало великих и страшных книг о том, что происходило в голове убийцы. Но самая страшная книга ещё не написана. Это книга о том, что в голове убийцы ничего не происходило. Такую книгу трудно написать, но стоило бы".