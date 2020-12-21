Выстроив медицину по лекалам США, Украина вымирает

Украина слепо следует указаниям США в области здравоохранения, после отказа от российской вакцины от кори, последовал отказ от "Спутника V".

Почему невозможно объяснить украинцам отказ от "Спутника V"?

Президент Украины в интервью The New York Times (NYT) заявил, что невозможно объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцины из России, если Европа и Америка не поставляют Киеву препараты собственного производства.

Как пишет NYT, Зеленский с трудом сдержал досаду по поводу указа уходящего президента США Дональда Трампа, который запрещает экспорт вакцин.

До этого Киев вел переговоры с компаниями Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson об ускоренном графике поставок. Однако теперь первые коммерческие партии препаратов от COVID-19 придут на Украину на несколько месяцев позже, чем ожидалось.

Почему же не подходит объяснение, что "лучше умрём, но не будем вакцинироваться вакциной агрессора"? До сих пор такая тактика вполне оправдывала сворачивание всяческого сотрудничества с Россией. Но в этих случаях всегда была альтернатива — более дорогой западный продукт.

Зеленский попал с вакциной "в клещи"

Как сказала "Правде.Р" председатель Прогрессивной социалистической партии Украины (ПСПУ) Наталья Витренко, Зеленский сейчас попал в клещи. С одной стороны, ему однозначно Соединенные Штаты Америки четко заявили, что Украина закупать российскую вакцину не будет. А с другой стороны, заболеваемость и смертность на Украине растет колоссальными темпами.

Политик уточнила, что на Украине для больных с Covid создано 27 тысяч коек, тогда как в России — 270 тысяч. Тем не менее Россия не в 10 раз больше Украины по населению, а в 5 раз. Следовательно, на Украине относительно России коек в 2 раза меньше, отметила Наталья Витренко.

"В России построено 40 новых больничных центров, оснащенных по самой современной технологии. В Украине это, как правило, старые изношенные больницы, совершенно незащищенные врачи, тотальная нехватка всего, начиная от ИВЛ, лекарств и всего прочего. И Зеленский прекрасно понимает, что заболеваемость и смертность будут нарастать, с него спросят: "Где же вакцина?". Вот почему он применил такую формулу ("невозможно объяснить") для того, чтобы вынудить Запад или дать разрешение на закупку российских вакцин или обеспечить вакцинами западного производства", — сказала Наталья Витренко.

Заметим, что Украина проводит реформу системы здравоохранения по лекалам США. В результате эпидемиологическая обстановка в целом в стране ухудшилась, участились вспышки известных заболеваний, появились новые штаммы. Во время работы министром здравоохранения Уляны Супрун небывалых масштабов достигла эпидемия кори, поскольку та запретила российские вакцины якобы ввиду их неэффективности. Хотя альтернативы при этом она не предложила.

Россия готова помочь Украине с вакциной

В октябре на встрече временного поверенного в делах США на Украине Кристины Квин с главой украинского Минздрава Максимом Степановым, американская сторона заявила, что "Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID-19, которая не прошла клинических испытаний на безопасность".

Ранее президент России Владимир Путин в ходе беседы с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком заявил, что Россия готова обеспечить поставки вакцины "Спутник V" на Украину. При этом он отметил, что для этого необходимо участие официальных властей Украины.

РФПИ и НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи выразили готовность производить вакцину "Спутник V" на Украине и подать документы для ее регистрации. Представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) пояснил, что харьковский завод "Биолек" обладает необходимыми для производства векторных вакцины технологическими возможностями. Харьковская фармацевтическая компания "Биолек" заявила, что на данный момент не занимается производством российской вакцины от коронавируса и может наладить подобную деятельность только при наличии регистрации препарата на Украине.

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