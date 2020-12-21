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Автор Инна Новикова

Политолог: США будут поддерживать белорусскую оппозицию и Тихановскую

Мир

Как при Байдене изменится отношение США к Белоруссии, будет ли достроен "Северный поток — 2” и как за двести лет трансформировалось человечество, рассказал ведущей "Правды.Ру” Любови Степушовой исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO, кандидат политических наук Станислав Олегович Бышок.

Читайте начало интервью: 

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С Белоруссией надо работать

— При Байдене администрация США будет более активна в отношении Белоруссии?

— Безусловно. Но нужно понимать, что помимо Москвы, Брюсселя и Вашингтона, есть ещё белорусы. Белорусское гражданское общество 26 лет проспало, а сейчас оказалось, что можно критиковать власть, выходить на демонстрации. Тихановская — это персона, появившаяся из-за стечения обстоятельств. Должен был идти на выборы ее муж, Сергей Тихановский, которого называют "белорусским Навальным на минималках". На минималках — республика не самая богатая, нефти и газа у них нет, поэтому местные олигархи достаточно мелкокрапчатые по российским меркам. Поэтому тут просчёт Минска, когда решили, что мы Тихановского посадим, а за его жену никто не проголосует, потому что она домохозяйка, ее никто не знает. 

Потом антирейтинг Лукашенко был таков, что значительная часть белорусов проголосовала за человека, которого видели в первый раз в жизни.

Поэтому пора уже России начинать работать с гражданскими обществами тех стран, которые рядом, с которыми мы союзничаем. Потому что главный секрет российской внешней политики, по крайней мере на постсоветском пространстве: Россия всегда поддерживает действующую власть. Она никогда не поддержит оппонентов действующей власти.

То есть мы можем сколько угодно пускать на госканалах сюжеты про бандеровскую хунту. Но при этом будем общаться с президентом Порошенко вполне уважительно. Были слиты переговоры по телефону Путина и Порошенко. Если не знать контекста, то можно подумать, что это люди, имеющие приятельские отношения. Пока Лукашенко находится у власти, контролирует силовиков, можно сколько угодно его не любить. Давно у нас не выходили сюжеты по НТВ "Крёстный батька". Его тоже можно критиковать.

Тихановская неоднократно говорила, что рада была бы встретиться с Путиным или с кем-то ещё из России. Пока Россия официально на это не идёт. Хотя небо бы на землю не упало, если бы кто-то из нашего посольства (не посол, конечно, а кто-то из сотрудников) с ней пообщался. Разумеется, это вызвало бы оторопь у администрации Лукашенко. Но российские дипломаты работают на Российскую Федерацию, а не на любую другую страну. Закон не запрещает дипломатам общаться с представителями гражданского общества, в том числе оппозиционного, той страны, где они живут. Другое дело, что их нельзя спонсировать. Но должностная обязанность дипломатов — чувствовать пульс политической жизни.

США будут поддерживать оппозицию и Тихановскую как одно из немногих лиц оппозиции на свободе.

Необязательно называть ее президентом. Меркель и Макрон встречались с ней не как с президентом Белоруссии, а как с одним из лидеров протеста, который несет демократию. Я думаю, что принципиально для России, встречаясь с президентом Лукашенко на разных уровнях, передавать ему привет от президента Путина и говорить, что будет конституционная реформа, новые выборы. Давайте откроем возможность людям проявлять политическую позицию не на улицах, где их бьют милиционеры, а в рамках установленного порядка. Последняя политическая партия Белоруссии зарегистрирована аж в 2000 году. У нас "Единая Россия" и то в 2001 появилась.

"Северному потоку" быть

— Европа очень надеялась на избрание Байдена. Дадут американцы достроить "Северный поток — 2"?

— "Северный поток" будет построен, но будут и санкции. В Европе радовались Байдену, потому что у Германии и Франции не сложились отношения с Трампом. Я читал аналитику по социологии, о выборах в Штатах.

Огромный процент людей, которые голосовали за Байдена, на самом деле голосовали против Трампа.

С "Северным потоком" ситуация, скорее, оптимистическая. Потому что это сугубо рациональная история между Москвой и Берлином. Для стран, которые сами не добывают энергоносители, принципиально иметь диверсифицированный рынок, то есть иметь возможность покупать газ, нефть у максимального количества поставщиков:

  • у России,
  • США,
  • Норвегии,
  • Ирана (если случится нормализация).

То есть для Германии эта вещь абсолютно не политическая. Может быть, политическая только в том, чтобы показать американцам, что они не хотят полностью от них зависеть: вы нам не диктуйте, у кого покупать газ.

США соединили приятное с полезным.

  • С одной стороны, расчищение возможностей для американских экспортеров сжиженного газа, чтобы из Европы убрать Россию, конкурента даже более перспективного для Европы.
  • С другой стороны, если вы ещё под это дело подложите историю про защиту демократии, то это будет совсем праздник. Вы защищаете не только своих экспортеров, но еще и демократию центральной Европы от каких-то вредных воздействий России.

Но для Германии принципиально, чтобы был выбор. Если вы отрубаете Россию, выбора нет.

Новое поколение

— Зрители пишут: "Когда будет дружба между Россией и Америкой?"

— Не будет. Её не было при Трампе, и тогда мы поняли, что Обама был не очень плох. Потому что у Трампа была дружественная риторика, но государственная политика в отношении России была более жесткой, чем при Обаме.

— Есть ли у демократов хоть один толковый политик, который захочет с Россией иметь хорошие отношения?

— Целый один. Тулси Габбард, прекрасная молодая девушка. Она единственный демократ, который говорил о необходимости нормализации отношений с Россией. Хотя другие молодые демократы, тоже девушки, занимают более радикальную позицию. Даже не во внешней политике, а в том, чтобы построить в США что-то напоминающее коммунизм.

— Вы верите, что когда-нибудь на Земле появится новая формация людей, и политики новой формации будут уважать друг друга, не разговаривать с позиции силы?

— Оно уже появилось, просто мы не заметили. Мы стали использовать слово "война" применительно к ситуациям, которые войной не являются. Кто умер от торговой, санкционной войны? Ноль. Сейчас в мире проживает 7,7 млрд человек. Хотя включишь телевизор или соцсети, кругом взрывы, война, голод, холод. Двести лет назад был 1 миллиард человек. Мы настолько разрослись и настолько стала больше цена человеческой жизни, что сейчас друг другу просто грозить — это нормально, хотя тоже вызывает отторжение. Нужно понимать, что есть политическая риторика, где слова меняют свой смысл.

Санкции ввели — переживете вы эти санкции. Байден сказал, что будет более жестко относиться к России — пусть. В конце концов, где наша не пропадала.

Помимо внешней политики, есть ещё и внутренняя. Помимо больших центросил, есть ещё и гражданское общество, которое понимает, что в других странах тоже живут люди, которые хотят:

  • улучшить качество жизни,
  • мирно существовать,
  • больше потреблять.

Это не зависит от культуры и региона. В рамках этого общежития 7 миллиардов человек вполне могут жить мирно.

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Редактор: Марина Севастьянова
Темы россия и сша станислав бышок северный поток-2 протесты в белоруссии президентские выборы в сша
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